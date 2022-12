Sabías Que...

Alimentación

¿Se puede comer el turrón que sobró el año pasado?

NOTICIA de de Jessica Pascual

El turrón que viene con la cesta de Navidad, el que compras porque quieres darte un capricho o el que te regalan los comensales que invitas a casa. Así, sin darte cuenta tienes turrones de todos los tipos y sabores en el mueble de la cocina. Y no te da tiempo a comértelos todos en un mismo año, así que ahí se quedan hasta las siguientes navidades.

SORTEO NAVIDAD 2022

Si a ti también te ha pasado y tienes en casa varios turrones sin abrir del año pasado, a continuación te explicamos si puedes comértelo o si es mejor que no lo hagas y compres tabletas nuevas para este año.

¿El turrón caduca?

Esta es una de las primeras preguntas que hay que tener en cuenta. Los turrones de Navidad no tienen una fecha de caducidad asociada, pero sí una fecha de consumo preferente. Si quieres saber las diferencias entre ambos términos, puedes consultarlo en esta otra información donde te explicamos qué sucede si comes algunos alimentos caducados.

Aunque, en resumen, esto quiere decir que el turrón no caduca y que, a priori, sí puede comerse de un año para otro porque la fecha de consumo preferente de estos alimentos suele ser bastante amplia, de unos 12 meses.

Sin embargo, esto no es lo único que hay que tener en cuenta para saber si es bueno o no comer turrón del año pasado. Por el contrario, hay una serie de factores clave que son los que van a determinar si puedes o no aprovechar las tabletas de las navidades pasadas.

Cómo saber si el turrón del año pasado está malo o se puede comer

Para saber si puedes tomar el turrón del año pasado para ahorrar en gastos y no desperdiciar comida, hay una serie de aspectos que debes considerar previamente:

Si está abierto o cerrado . Lo ideal es que la tableta de turrón esté cerrada porque si lleva abierta desde el año pasado, no merece la pena ni que la pruebes. El alimento va a haber perdido todas las cualidades en este tiempo y puede provocar, además, problemas estomacales y malestar general.

. Lo ideal es que la tableta de turrón esté cerrada porque si lleva abierta desde el año pasado, no merece la pena ni que la pruebes. El alimento va a haber perdido todas las cualidades en este tiempo y puede provocar, además, problemas estomacales y malestar general. La forma en la que lo has conservado este tiempo . El turrón debe conservarse en un lugar con temperatura fresca y oscuro, al igual que las conservas o los alimentos de la despensa. Si has mantenido el turrón en un sitio de estas características durante todo el año y está sin abrir, tienes muchas posibilidades de poder reciclarlo y comértelo este año.

. El turrón debe conservarse en un lugar con temperatura fresca y oscuro, al igual que las conservas o los alimentos de la despensa. Si has mantenido el turrón en un sitio de estas características durante todo el año y está sin abrir, tienes muchas posibilidades de poder reciclarlo y comértelo este año. La temperatura del mueble donde lo has guardado . Si el mueble tiene cerca algún foco de calor, como un radiador o está debajo justo del fuego o similar, no es recomendable comerlo. El turrón debe conservarse en un lugar fresco para que no se estropee.

. Si el mueble tiene cerca algún foco de calor, como un radiador o está debajo justo del fuego o similar, no es recomendable comerlo. El turrón debe conservarse en un lugar fresco para que no se estropee. También depende del tipo de turrón, porque en algunos puede aparecer moho, como en los blandos. Mientras que en los turrones duros es más fácil que la conservación sea buena durante varios meses.

De manera general, estos son los factores que van a determinar si es recomendable o no tomar el turrón del año pasado. Porque al no tener fecha de caducidad, si se ha mantenido en buenas condiciones, este es uno de los alimentos que se pueden comer caducados y que se suman a una larga lista.

El turrón pierde calidad de un año para otro

Lo que sí debes tener en cuenta es que el sabor no va a ser ni parecido con el de un turrón de este año. Con el paso del tiempo, a pesar de haberlo conservado en buenas condiciones, el turrón pierde sabor, por lo que puede que te lleves alguna decepción al dar el primer bocado.

¿Se puede comer turrón de cualquier otro año?

La fecha de consumo preferente de los turrones suele ser de un año, por lo que si tienes en casa turrones de las navidades pasadas, esto quiere decir que todavía estás a tiempo de aprovecharlos. Por otra parte, no conviene alargar el consumo en exceso porque puede acabar provocando malestar estomacal una vez pase esta fecha.

Si quieres leer más noticias como ¿Se puede comer el turrón que sobró el año pasado?, te recomendamos que entres en la categoría de Alimentación.