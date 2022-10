4 simuladores de subrogación de la hipoteca para conseguir las mejores condiciones

Vivienda

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los simuladores de subrogación de hipoteca son herramientas gratuitas y online que permiten conocer los gastos asociados a este trámite que tiene que asumir cada cliente. Si estás pensando en realizar una subrogación hipotecaria para conseguir unas mejores condiciones del préstamo, aquí puedes encontrar algunos simuladores con los que hacerte una idea de la inversión total del trámite y el posible ahorro que puede conseguirse.

Hay distintos tipos de simuladores al alcance de los usuarios. Por una parte, están los propios de las entidades bancarias que te informan acerca de los costes y gastos asociados por llevarte la hipoteca a una entidad concreta. Y, por otro, están los simuladores de portales especializados en vivienda que ofrecen información sobre el posible ahorro que podría conseguir cada cliente en función de su situación y la oferta que tiene la compañía.

Simuladores de subrogación de hipoteca de las entidades bancarias

Los simuladores de subrogación de los propios bancos informan, en función de su oferta, de los gastos asociados a este trámite y de las opciones de mejora de las condiciones de la hipoteca a través del cambio. En la actualidad, las entidades que tienen simuladores específicos de subrogación son el banco Santander y CaixaBank.

Por el contrario, si buscas los simuladores de BBVA, ING, EVO Banco, OpenBank o Ibercaja, no obtendrás resultado. Estas entidades cuentan con simuladores online para calcular una hipoteca, pero no para hacer el cálculo de la subrogación. Es importante tener este aspecto en cuenta antes de introducir todos los datos porque las cuentas que hay que hacer no son las mismas.

Simulador Trae Tu Hipoteca del banco Santander

El simulador Trae Tu Hipoteca del Banco Santander es una herramienta online y gratuita que permite a los clientes hacerse una idea de los gastos por subrogar su hipoteca en esta entidad. Es una de las más completas que se incluyen en esta guía y la que permite conocer con exactitud cada una de las partidas de gasto asociadas a este trámite de forma clara y directa.

A través de este simulador es posible calcular de manera instantánea los gastos que va a tener que asumir el cliente y los que cubre el banco en función del capital pendiente del préstamo y de las condiciones específicas de la hipoteca.

Lo vemos con un ejemplo. Usamos el simulador para calcular los gastos asociados de una subrogación de una hipoteca a tipo fijo de una vivienda habitual de la que quedan un total de 150.000 euros por pagar. Lo primero que hay que hacer es completar todos los campos que aparecen en el simulador:

Valor de la vivienda

Elegir si es vivienda habitual o segunda residencia

Tipo de interés del préstamo (a tipo fijo, variable o mixto)

Capital pendiente

Plazo de amortización

Comisión de subrogación

Tipo de interés

Provincia en la que se ubica la vivienda

Entidad bancaria con la que tienes contratada la hipoteca

Una vez completes todos los campos con tus datos específicos, tal y como puedes ver en la imagen, tienes que pulsar en el botón que dice ‘Calcula tu cuota‘ que se encuentra al final de la pantalla.

Al hacerlo, aparece un desplegable en el que puedes consultar todos los gasto asociados a este trámite de subrogación. Y, además, aparece un mensaje informativo en la parte inferior de la tabla en el que indican si es posible o no mejorar la hipoteca actual en función de las condiciones detalladas.

En la tabla aparece un resumen con los gastos que asume el cliente y aquello que cubre el banco, el tipo de interés, la TAE y la cuota mensual. Si pulsas en la pestaña que aparece debajo de la tabla que dice ‘Ver gastos asociados‘, aparece una ventana emergente con información adicional sobre todas las partidas de gasto asociadas a este trámite.

Para estudiar cada uno de los puntos con más detenimiento, puedes descargar toda la información en un documento PDF para tenerlo a mano en el escritorio o incluso imprimirlo en papel.

Puedes acceder al simulador desde aquí.

Simulador de subrogación de hipoteca Caixabank

Otra de las entidades bancarias que tiene un simulador específico para que puedas calcular los costes de subrogar la hipoteca es Caixabank.

El funcionamiento de la herramienta es el mismo que en el caso anterior. Lo primero que hay que hacer es introducir todos los datos sobre la hipoteca actual. Desde la cantidad que queda por pagar, la cuota, el año del préstamo y otros datos relacionados.

Sin embargo, y, a diferencia de otros simuladores que se incluyen en esta guía, la web no ofrece un resultado inmediato. Por el contrario, aparece un aviso en el que indican la posibilidad de contactar con alguno de los expertos de la plantilla para informarte acerca de todo el proceso de simulación.

Puedes acceder al simulador desde aquí.

Simuladores de otras plataformas

Además de las entidades bancarias, hay plataformas y páginas web especializadas en el sector inmobiliario que ofrecen simuladores gratuitos y online a los clientes. La principal diferencia con los simuladores de los bancos es que en lugar de ofrecer un resultado directo, tras introducir los datos, el cliente tiene que esperar a que la plataforma envíe una oferta de varias entidades con condiciones similares. Es un proceso más largo y, sobre todo, menos instantáneo que el de los bancos. Algunos de estos simuladores de subrogación de hipoteca son el de Idealista y el que tiene Helpmycash.

Simulador Idealista

En ambos casos, el procedimiento es similar. El cliente tiene que introducir el capital pendiente que le queda de hipoteca, el tipo de interés, la fecha de la firma y el plazo de amortización, entre otros datos.

Al terminar de completar todos los campos, aparece una ventana emergente en la pantalla en la que informan del posible ahorro que podría tener el cliente. En el caso de que las cifras te interesen, tienes que aceptar la posibilidad de recibir ofertas personalizadas.

Puedes acceder al simulador de Idealista desde aquí.

Simulador Helpmycash

En el caso de Helpmycash el proceso es prácticamente idéntico. El cliente tiene que introducir los datos relativos a su préstamo actual y, una vez complete todos los campos, pulsar el botón que dice ‘Calcular hipoteca‘.

Hecho esto, aparece una ventana emergente en la que se informa sobre el posible ahorro que podría conseguir el cliente sobre una hipoteca determinada. En el caso de querer recibir las ofertas, hay que pulsar en el botón que dice ‘Recibir ofertas sin compromiso‘.

Puedes acceder al simulador de Helpmycash desde aquí.

