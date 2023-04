Vivienda

¿Son malos los imanes en la nevera?

Tener la puerta de la nevera repleta de imanes, como por ejemplo de sitios visitados de recuerdo, es una de las imágenes más clásicas de las cocinas españolas. Desde aquellos de los destinos turísticos de playa, los que regalan familiares y amigos o hasta aquellos con un significado especial. ¿Pero, sabías que los imanes podrían estar estropeando el sistema eléctrico de tu frigorífico?

No solo como elemento de decoración, sino que estos souvenirs suelen colocarse de manera estratégica para sujetar determinados papeles que quedan a la vista y pegados en la puerta del frigorífico.

Sin embargo, y a pesar de este uso tan habitual, presta atención y revisa qué tipo de nevera tienes en casa para evitar que estos recuerdos dañen una de las partes fundamentales del frigorífico. Porque en el caso de ser así, debes tener en cuenta que el fallo no estará cubierto por la garantía del fabricante y tendrás que repararlo o comprar un frigorífico combi nuevo.

¿Es malo poner imanes en la puerta de la nevera?

Depende del tipo de nevera. Esta es la primera cuestión a tener en cuenta, puesto que los imanes que están colocados en las puertas de frigoríficos antiguos, que no tienen pantalla táctil ni sistemas eléctricos propios de los modelos más nuevos, no provocan ningún daño al electrodoméstico.

Por el contrario, esta práctica sí que puede resultar dañina para las neveras más modernas de última generación, que tienen una pantalla táctil en el frontal y que cuentan con un sistema eléctrico en su interior. Entre otros aspectos, esta funcionalidad permite conocer la temperatura exacta a la que se encuentra la nevera, configurar el modo de consumo según las necesites o hasta controlar determinados aspectos con control remoto, a través del sistema wifi con el móvil.

En este tipo de electrodomésticos sí podría resultar dañino colocar imanes en la puerta porque el campo magnético que generan podría interferir con el sistema eléctrico del electrodoméstico y provocar fallos en el funcionamiento.

¿Los imanes de la nevera afectan al consumo?

No, los imanes no afectan en ningún momento al consumo eléctrico de la nevera, ni lo aumenta ni lo disminuye. El magnetismo que se genera con estos objetos es tan pequeño que no llega a pasar el grosor de la puerta, por lo que no afecta al sistema del aparato ni influye en su consumo.

