Ocio - Tecnología

Entretenimiento

¿Te pican los ojos en la piscina? No es por el cloro

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si después de un día de piscina tienes los ojos rojos e irritados, probablemente pienses que se debe a que la piscina tenía demasiado cloro. Sin embargo, la realidad es que no se debe únicamente a esta sustancia que sirve para mantener limpio el agua de bacterias. El culpable de todo esto es la cloramina, una sustancia que se forma por una reacción química del cloro con el nitrógeno. Pero, ¿de dónde proviene el nitrógeno?

Especialmente en las piscinas públicas, la combinación del cloro con orina, sudor, saliva y productos cosméticos como la crema solar provoca que tengamos conjuntivitis. Para calmar esa sensación de picor y escozor, lo mejor es usar unas gotas de colirio y aliviar el picor de ojos.

Si eres de esas personas que tienen secreción ocular durante todo el año, en esta otra información te contamos cómo acabar con el picor de ojos por la alergia.

Ten una higiene correcta en las piscinas

Aunque en las normas de las piscinas públicas siempre se indique que está prohibido hacer pis en el agua, hay gente que no lo cumple. La consecuencia de mezclar el cloro con orín y otros fluidos corporales como el sudor, provoca la aparición de la cloramina, un derivado del amoniaco.

Además, el famoso olor a cloro cuando sales de la piscina no existe, debido a que este cuando se encuentra diluido en el agua no tiene ningún olor. En realidad, ese olor es el resultado de distintos compuestos químicos que se generan al mezclar el cloro con los fluidos corporales, el sudor e incluso la propia descamación de la piel.

Para evitar el picor de ojos en las piscinas y ese olor tan característico a “cloro”, te recomendamos que no abras los ojos debajo del agua o uses gafas de buceo. También es relevante seguir algunas normas higiénicas en las piscinas:

Ducharse antes y después del baño

Esto es algo que muy poca gente hace, pese a que el socorrista de la piscina siempre lo ordene. Hay que darse una ducha de un minuto para eliminar la suciedad y gérmenes que hay en nuestro cuerpo no acabe en la piscina.

De igual manera, es importante ducharse cuando salgas de la piscina para eliminar los gérmenes que ya había en la piscina de otras personas. Además, también es importante para evitar tener un corte de digestión o hidrocución.

No orinar ni defecar en el agua

Aunque parezca muy obvio y siempre sea una norma obligatoria en todas las piscinas, no se acaba cumpliendo. La mayoría de niños y no tan niños acaban haciendo pis en el agua. También, si no se duchan diariamente, acaban dejando restos fecales en el agua.

La leyenda urbana de la aparición de un círculo rojo en las piscinas cuando alguien se hace pis puede resultar útil en los niños y así evitar que hagan pis en el agua.

No tragar el agua de la piscina

Entre los niños y adolescentes es muy común ver cómo juegan a hacerse ahogadillas. En estos casos, es inevitable que de vez en cuando acaben tragando agua de la piscina, igual que los más pequeños que están aprendiendo a nadar. Esta agua seguramente contenga cloramina y puede hacer que tengas problemas intestinales si la ingieres.

Si quieres leer más noticias como ¿Te pican los ojos en la piscina? No es por el cloro, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.