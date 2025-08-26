Vivienda

Todas las comunidades autónomas superan el precio máximo histórico del alquiler en 2025

Alquilar un piso en España ha pasado a ser una carga considerable para los inquilinos, ya que actualmente el coste medio se sitúa en 1.150 € al mes. Durante los primeros siete meses de 2025, todas las comunidades autónomas han superado los precios máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Esta tendencia queda muy clara al observar que el precio medio a nivel nacional ha sobrepasado su máximo en junio de 2025, alcanzando los 14,38 €/m2 al mes, lo que supone una subida interanual del 14%.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, comentó: «Estamos asistiendo a uno de los momentos más críticos para el mercado del alquiler. Por primera vez, los precios de todas las comunidades autónomas han alcanzado máximos históricos, y en algunas zonas superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja de 2007». Esta situación es el resultado de un desajuste estructural en el mercado, caracterizado por una oferta limitada y una demanda creciente.

Máximos en comunidades autónomas

En julio de 2025, hasta nueve comunidades autónomas han registrado precios máximos, entre las que se incluyen:

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Madrid

País Vasco

Este aumento de precios no es reciente; a lo largo del año, otras comunidades como Aragón, Castilla y León, Galicia y Murcia también alcanzaron precios máximos en junio de 2025, mientras que Andalucía y Canarias lo hicieron en mayo.

Precios en capitales de provincia

En cuanto a las capitales de provincia, de las 49 analizadas, 48 han alcanzado precios máximos en 2025. La única excepción es Cuenca, que ya había registrado un máximo en junio de 2022, con un precio medio de 8,51 €/m2 al mes, ahora se sitúa por debajo de ese nivel, con un precio de 7,33 €/m2 en julio de 2025, lo que representa una caída del 13,9%.

La mayoría de las capitales han alcanzado sus máximos en los últimos meses. En julio de 2025, 22 capitales están en su nivel más alto, mientras que 10 lo hicieron en junio, y así sucesivamente en los meses anteriores.

