Todo lo que debes saber si estás pensando en comprar un híbrido

¿Estás pensando en comprarte un coche de bajas emisiones? Si estás empezando a mirar y te planteas apostar por un vehículo híbrido, en este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre los vehículos híbridos: ventajas e inconvenientes y si merece la pena comprarlo.

Tipos de híbridos

Lo primero que tenemos que saber es que a rasgos generales existen dos tipos de vehículos híbridos, los híbridos enchufables o PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) y por otra parte los híbridos eléctricos o HEV (Hybrid Electric Vehicle).

Las principales diferencias entre ambos modelos son que los PHEV cuentan con una salida para que puedas enchufarlos a la corriente además de la autocarga que realizan mientras circulas o en las frenadas mientras que los HEV no ofrecen la posibilidad de enchufarse a la corriente y por tanto la batería se repone mediante la autocarga.

Los PHEV tienen una autonomía más elevada que los HEV y en caso de que se acabe la batería, pueden seguir circulando gracias al motor de combustión. Los enchufables o PHEV suelen ser más caros que los normales o HEV.

¿Cómo son los vehículos híbridos?

Los híbridos son el modelo a caballo entre los coches de diésel o gasolina y los que son completamente eléctricos.

Un híbrido combina un motor de combustión con una batería y un motor eléctrico. Por eso se llama híbrido, porque combina la fórmula de los dos tipos de vehículos.

El motor eléctrico de estos coches se carga mientras el vehículo está en marcha y en las frenadas. Depende de si se trata e un híbrido PHEV o un HEV, ofrecerá la posibilidad de conectarlo a la red y cargarlo por esta vía.

Ventajas

A continuación te dejamos las principales ventajas de tener un híbrido sea o no enchufable para poder sacarle el mayor partido posible.

Menor consumo

La principal ventaja de los híbridos es que pueden circular en modo eléctrico durante varios kilómetros lo que provoca un menor consumo de gasolina y favorece el cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones de CO2.

Más libertad de movimiento

Con un vehículo híbrido puedes acceder a centros de ciudades como Madrid, mientras que con un gasolina no. Tras la normativa de circulación a través de las etiquetas de la DGT, sólo unos vehículos concretos de bajas emisiones pueden acceder al centro de la capital, siendo uno de ellos los coches que tengan la etiqueta CERO de la DGT.

Dentro de los híbridos, hay modelos que tiene la etiqueta CERO y se pueden beneficiar de estas ventajas.

Carga en la corriente

Esto sólo se aplica a los híbridos enchufables. Este tipo se puede conectar a través de dos vías:

Mientras el coche está en marcha en las frenadas y deceleraciones. A través de un enchufe conectado a la corriente.

Puedes cargar un vehículo híbrido de forma diaria, es más, es lo recomendable para sacarle un mayor partido al modo eléctrico del vehículo. Y no te costará nada si tienes en tu propia casa o cerca un vehículo enchufable. Si lo cargas habitualmente puedes beneficiarte de esta parte eléctrica pero si no lo haces, estarás conduciendo un coche diésel al uso.

Ideal para ciudad

Una de las cuestiones que debes plantearte antes de decidirte a comprar un híbrido es qué uso le vas a dar al vehículo.

Para sacar el mayor partido a los vehículos híbridos se deben usar por ciudad y en trayectos no excesivamente largos. Si eres una persona que se pasa la mitad del día en el coche, estos vehículos no tienen sentido.

Además este tipo de vehículos no se aprovechan en distancias largas, sino en desplazamientos por ciudad en los que el vehículo circule en modo eléctrico. De esta forma permitimos ahorrar en combustible y a mejorar la eficiencia energética.

Reducción de impuestos

El Impuesto de matriculación se paga en función de unos tramos porcentuales que varían según la emisión del coche. Como los híbridos enchufables tienen pocas emisiones, pueden beneficiarse de una reducción del pago del Impuesto de Matriculación.

Sin ruido

Los vehículos híbridos no emiten prácticamente ruido, ni al arrancar ni al circular.

Desventajas

Una vez explicadas las ventajas, a continuación exponemos los principales puntos débiles de este tipo de vehículos.

Poca autonomía

La autonomía de la batería es mucho menor a la de un eléctrico puro. Esto quiere decir que va a haber que cargarlo de forma mucho más habitual si prefieres aprovechar la parte eléctrica.

Costes de mantenimiento

Su mantenimiento es caro puesto que parte de su mantenimiento es al igual que un coche de combustión como puede ser la revisión de ruedas, cambio de aceites o filtros, mientras que la otra parte es la que hay que hacerle a los coches eléctricos.

Además no todos los talleres tienen los medios y conocimientos necesarios para poder hacer el mantenimiento y reparación de los vehículos.

Mayor peso

Otra gran desventaja de este tipo de vehículos es que pesan más, por tanto algunas partes del vehículo sufrirán un mayor desgaste como pueden ser las ruedas o los amortiguadores.

Precio más elevado

Por norma general, el precio base de los híbridos suele ser más caro que un vehículo de motor de combustión, sea gasolina o diésel y sólo es ligeramente más barato que un eléctrico puro.

Pequeños

Suelen ser vehículos más compactos, por tanto, si necesitas un vehículo de gran tamaño, no son la mejor opción.

