Trabajar desde España y cobrar hasta 150.000 euros al año: los perfiles que buscan las empresas extranjeras

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Vivir en España, trabajar para una empresa de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania y acceder a un salario internacional sin necesidad de emigrar. Esta posibilidad está ganando protagonismo entre los profesionales tecnológicos españoles gracias a la contratación internacional en remoto. Los trabajadores con mayor especialización pueden acceder a sueldos de entre 70.000 y 150.000 euros anuales, según las referencias salariales de TalentHackers, compañía especializada en tecnología y datos del Grupo Catenon.

Los ingenieros de inteligencia artificial, los arquitectos cloud, los ingenieros de datos y los expertos en ciberseguridad se encuentran entre los perfiles que soportan una mayor presión salarial y de contratación. Son especialidades en las que las empresas españolas ya no solo compiten entre ellas para encontrar trabajadores, sino también con compañías extranjeras que pueden ofrecer mejores condiciones económicas sin exigir un cambio de residencia.

La horquilla salarial de entre 70.000 y 150.000 euros corresponde al conjunto del mercado tecnológico especializado, no exclusivamente a las contrataciones de empresas extranjeras. La remuneración depende de las competencias del trabajador, su experiencia, las responsabilidades del puesto y su capacidad para generar valor.

Los cuatro perfiles profesionales que buscan las empresas extranjeras en España

La especialización es uno de los factores determinantes para acceder a las remuneraciones más elevadas del sector tecnológico. Según TalentHackers, estas son cuatro de las áreas profesionales en las que existe una mayor competencia entre empresas por contratar trabajadores cualificados:

Ingenieros de inteligencia artificial (IA). Profesionales especializados en el desarrollo e implementación de sistemas y soluciones basados en inteligencia artificial.

Profesionales especializados en el desarrollo e implementación de sistemas y soluciones basados en inteligencia artificial. Arquitectos cloud. Especialistas en el diseño y gestión de infraestructuras tecnológicas en la nube, también conocidas como cloud computing.

Especialistas en el diseño y gestión de infraestructuras tecnológicas en la nube, también conocidas como cloud computing. Ingenieros de datos. Profesionales encargados de diseñar sistemas que permiten recopilar, almacenar, transformar y procesar grandes volúmenes de información.

Profesionales encargados de diseñar sistemas que permiten recopilar, almacenar, transformar y procesar grandes volúmenes de información. Expertos en ciberseguridad. Especialistas en la protección de sistemas informáticos, redes y datos frente a amenazas y ataques digitales.

La demanda de competencias avanzadas en estas cuatro áreas está incrementando la competencia entre empleadores, tanto nacionales como internacionales.

Para identificar las necesidades de contratación y las tendencias salariales del sector, TalentHackers analiza de forma continua el mercado laboral a través de su Observatorio Dinámico de Talento. Durante 2025, la compañía estudió cerca de 190.000 ofertas de empleo tecnológico publicadas en España y datos de más de 651.000 profesionales.

Por qué a las empresas extranjeras les interesa contratar trabajadores españoles

La contratación de profesionales españoles en remoto ofrece una doble ventaja económica. Por un lado, los trabajadores pueden acceder a oportunidades laborales con remuneraciones atractivas respecto a las que encuentran en el mercado nacional. Por otro, las compañías extranjeras pueden incorporar personal altamente cualificado a un coste competitivo en comparación con los salarios de sus países de origen.

Es decir, un sueldo elevado para un trabajador que reside en España puede seguir siendo competitivo para una empresa ubicada en un país con remuneraciones más altas. Además, la contratación en remoto permite incorporar a estos especialistas sin asumir necesariamente los costes asociados a su traslado.

«Estamos asistiendo a un cambio profundo en el mercado laboral tecnológico. Las empresas españolas ya no compiten únicamente entre ellas por los mejores profesionales, sino también con compañías internacionales que pueden ofrecer salarios muy competitivos sin exigir al trabajador que abandone España», explica Cristina Villanova, directora ejecutiva de TalentHackers.

«Para estas organizaciones, contratar aquí puede resultar económicamente atractivo; para nuestros profesionales, supone acceder a oportunidades que antes exigían emigrar», añade.

Los países con las remuneraciones más elevadas del mercado tecnológico

Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se mantienen entre los mercados con las remuneraciones más elevadas, según el informe State of Global Compensation 2025, elaborado por las compañías Deel y Carta.

El estudio analiza más de un millón de contratos correspondientes a 35.000 empresas de más de 150 países y permite conocer algunas de las tendencias salariales del mercado laboral internacional.

La posibilidad de trabajar para compañías ubicadas en países con mayor capacidad salarial abre nuevas oportunidades para los profesionales españoles, que pueden participar en proyectos internacionales y colaborar con equipos distribuidos por distintos territorios sin abandonar su lugar de residencia.

No obstante, esto no significa que todas las empresas extranjeras paguen más que las españolas ni que todos los puestos de trabajo permitan desarrollar la actividad profesional desde otro país.

Los especialistas en inteligencia artificial pueden acceder a primas salariales de hasta el 25 %

Entre las especialidades tecnológicas con mayor presión retributiva destaca la inteligencia artificial. El informe de Deel y Carta identifica primas salariales de entre el 20 % y el 25 % para determinados especialistas en IA.

Estas primas representan una remuneración adicional asociada a determinadas competencias profesionales y reflejan el valor que las empresas conceden a los conocimientos especializados en esta tecnología.

Junto con la inteligencia artificial, la ingeniería de datos, la ciberseguridad y la computación en la nube son otras de las áreas en las que la demanda de conocimientos avanzados está intensificando la competencia por encontrar trabajadores.

Acceder a un salario internacional sin tener que emigrar de España

Durante años, muchos profesionales españoles han tenido que buscar fuera de nuestras fronteras las oportunidades laborales y económicas que no encontraban en el mercado nacional. La contratación internacional en remoto permite ahora acceder a parte de esas oportunidades sin necesidad de trasladarse a otro país.

«Durante mucho tiempo, mejorar las condiciones salariales y acceder a determinados proyectos internacionales implicaba salir de España. Ahora, los profesionales pueden desarrollar una carrera global sin abandonar su país», señala Cristina Villanova.

Esta modalidad de contratación también amplía las posibilidades laborales de quienes no residen en los principales polos tecnológicos españoles.

Según los análisis de TalentHackers, el 40,28 % de las ofertas de empleo tecnológico estudiadas durante 2025 se concentra en el conjunto de territorios situados fuera de las comunidades autónomas con mayor peso individual en su clasificación.

Este dato refleja la distribución geográfica de la demanda tecnológica en España, aunque no significa que ese porcentaje de ofertas corresponda a puestos de teletrabajo.

La expansión de la contratación internacional en remoto no supone que desaparezca la emigración profesional, pero sí que el lugar de residencia deja de ser una barrera para acceder a determinadas oportunidades laborales.

Las empresas españolas tienen que competir con las extranjeras para retener a sus trabajadores

La posibilidad de acceder a empleos internacionales sin salir de España también plantea un reto para las compañías nacionales. Las empresas que necesitan incorporar profesionales altamente cualificados deben competir con empleadores de países que cuentan con una mayor capacidad salarial.

Esta situación obliga a las organizaciones españolas a revisar sus estrategias de contratación y fidelización para evitar que sus trabajadores más especializados se marchen a otras compañías.

«Esto abre una oportunidad para mantener aquí talento cualificado, pero también obliga a las empresas españolas a revisar sus estrategias de captación y fidelización. Ya no basta con ser competitivos en el mercado nacional», advierte la directora ejecutiva de TalentHackers.

Para los profesionales tecnológicos españoles, la contratación internacional en remoto supone una alternativa para ampliar sus oportunidades de empleo, participar en proyectos internacionales y mejorar sus condiciones salariales sin tener que cambiar de país.