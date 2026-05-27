Las empresas buscan expertos en IA por 72.500 euros anuales, pero apenas hay perfiles disponibles

NOTICIA de de Javi Navarro

España no tiene suficientes expertos en IA y, ante la escasez, los salarios siguen subiendo hasta los 72.500 euros. La inteligencia artificial no solo está transformando la forma de trabajar de las empresas. También está disparando los salarios de los perfiles tecnológicos más especializados. Tanto, que los ingenieros de IA ya se sitúan entre los profesionales mejor pagados del sector tech en España, con retribuciones que alcanzan los 72.500 euros anuales.

Pero detrás de estos salarios hay otro factor clave: la falta de profesionales disponibles. Las empresas siguen buscando talento especializado en inteligencia artificial, mientras el número de perfiles cualificados sigue siendo muy reducido en comparación con la demanda. Según el informe Tech Talent Explorer de Hays —consultora especializada en selección y soluciones de recursos humanos— España apenas cuenta con alrededor de 478 AI Engineers disponibles, una cifra muy baja para un mercado donde la IA se ha convertido en prioridad estratégica para muchas compañías.

Los perfiles tecnológicos mejor pagados en España

La evolución tecnológica y la rápida implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial están concentrando los salarios más elevados en perfiles con alta especialización y escasez de talento. Según Hays, estos son algunos de los perfiles tecnológicos mejor remunerados en España:

Change Managers: hasta 72.700 euros

hasta 72.700 euros Ingenieros de IA: hasta 72.500 euros

hasta 72.500 euros Solutions Architects: alrededor de 62.300 euros

alrededor de 62.300 euros Business Analysts: unos 58.000 euros

unos 58.000 euros .Net Developers: cerca de 52.200 euros

En el caso de los proyectos de Contracting —modelos de contratación por proyectos— las cifras son todavía más elevadas en determinados perfiles:

Solutions Architects: hasta 700 euros al día

hasta 700 euros al día Ingenieros de IA: unos 660 euros diarios

unos 660 euros diarios Change Managers: alrededor de 490 euros al día

España tiene pocos expertos en IA disponibles

El informe refleja un desequilibrio muy claro entre oferta y demanda. Los perfiles más especializados son precisamente los que menos profesionales disponibles tienen en el mercado. Mientras los AI Engineers apenas rondan los 478 perfiles disponibles en España, otros puestos más extendidos cuentan con bolsas de talento mucho mayores:

Ingenieros de software: alrededor de 29.000 profesionales

alrededor de 29.000 profesionales Desarrolladores full stack: unos 26.000

unos 26.000 Desarrolladores Java: cerca de 25.000

Esta diferencia explica por qué los salarios vinculados a inteligencia artificial y arquitectura tecnológica siguen creciendo por encima de otros perfiles técnicos más generalistas. Según explica Gustavo Pina, director de Contracting & Outsourcing Services en Hays España, “en España, las empresas tienen la oportunidad de reforzar la atracción de talento en áreas más especializadas como IA o arquitectura tecnológica, donde la disponibilidad es menor”.

La IA cambia los empleos tecnológicos, pero no los elimina

El informe también analiza qué perfiles están viendo más impacto por la llegada de la inteligencia artificial. Los puestos con tareas más repetitivas o automatizables —como desarrolladores Java, ingenieros de software, ingenieros RPA o perfiles de testing— son los que más están transformándose con la incorporación de herramientas de IA.

Sin embargo, Hays insiste en que esto no supone la desaparición de estos empleos. “La automatización está absorbiendo tareas repetitivas, mientras los roles que destacan son los basados en el juicio, la coordinación y el pensamiento estratégico”, señala Gustavo Pina. En cambio, otros perfiles mantienen un papel especialmente estratégico:

Ingenieros de Redes

Project Managers

Especialistas en infraestructuras

Arquitectos tecnológicos

En estos casos, el componente humano, la toma de decisiones y la coordinación siguen siendo fundamentales.

España mantiene salarios tecnológicos más moderados que otros países

Aunque los salarios tecnológicos han aumentado, España sigue situándose en una posición intermedia dentro del mercado internacional. Según el informe de Hays:

Estados Unidos lidera los salarios tech con medias cercanas a 151.000 euros

lidera los salarios tech con medias cercanas a 151.000 euros Suiza alcanza unos 134.700 euros

alcanza unos 134.700 euros Suecia ronda los 117.200 euros

ronda los 117.200 euros Dinamarca supera los 116.000 euros

España se mantiene alineada con economías europeas como Francia, Italia o Portugal, aunque sigue siendo atractiva para compañías internacionales gracias a una combinación de talento técnico, salarios moderados y disponibilidad de perfiles tecnológicos.