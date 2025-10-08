Un 28% de las viviendas de Barcelona son vulnerables al calor extremo

NOTICIA de de Javi Navarro

El 28% de las viviendas en Barcelona se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el calor extremo, según un reciente estudio realizado por el grupo de investigación en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente (AiEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC). Este análisis, que se puede explorar a través de un mapa interactivo, revela una desigualdad climática significativa entre varios distritos de la ciudad. Este esfuerzo busca mejorar la planificación y las estrategias de rehabilitación energética en las áreas más afectadas.

Características de los edificios en Barcelona

La caracterización de los edificios se llevó a cabo mediante la evaluación de tres variables extraídas de datos catastrales públicos: la compacidad del tejido urbano, el potencial de ventilación cruzada y el aislamiento térmico presente en fachadas y cubiertas. Según Helena Coch Roura, investigadora del proyecto, *“estos factores han permitido identificar la disponibilidad de estrategias de climatización pasiva de las construcciones, esenciales para mejorar el confort térmico de las viviendas sin aumentar el consumo de energía”*.

Desigualdad climática según la zona

El análisis muestra que las condiciones para la adaptación al calor extremo son desiguales. Carlos Alonso Montolío, otro de los investigadores, hace hincapié en que *“los barrios antiguos con elevada compacidad, como Ciutat Vella o la Vila de Gràcia, tienen un bajo potencial de ventilación cruzada, mientras que los edificios de la parte central del Eixample presentan un mayor potencial de ventilación”*. Por el contrario, las áreas desarrolladas durante la posguerra suelen carecer de aislamiento y tienen un potencial de ventilación limitado.

Accesibilidad a refugios climáticos

El estudio también examina la accesibilidad a los refugios climáticos, encontrando que el 46% de las viviendas en Barcelona están a menos de 5 minutos a pie de uno de estos espacios. El mapa de refugios climáticos, también disponible de forma interactiva, revela que el 45% de ellos son espacios naturales, el 35% climatizados y gratuitos, y el 20% corresponde a áreas comerciales. Sin embargo, la efectividad de estos refugios se ve comprometida por sus horarios de cierre, especialmente durante los domingos y en agosto, cuando alrededor de un tercio de ellos no está operativo.

Definición de estrategias de intervención

Las conclusiones extraídas del análisis están destinadas a mejorar las estrategias de intervención y rehabilitación energética en los distritos de Barcelona. Con este estudio, se plantean herramientas prácticas que pueden orientar la planificación urbana a medio y largo plazo, priorizando el bienestar de los ciudadanos. Los mapas interactivos no solo muestran el potencial de ventilación cruzada y la cercanía a los refugios climáticos, sino que también ofrecen una visualización clara de la vulnerabilidad climática en la ciudad.

Este proyecto se enmarca dentro de ‘VeUvE: Remansos urbanos en barrios vulnerables’, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que involucra a un equipo multidisciplinario, incluyendo a Aldo Moccia, Helena Coch, Judit López, Isabel Crespo, Antonio Isalgué, Carlos Alonso y Marc Roca.