Vacaciones más baratas con los bonos turísticos por comunidades

NOTICIA de Jessica Pascual

Si este año te has decidido por el turismo nacional, puedes beneficiarte de grandes descuentos en hoteles, agencias de viajes y actividades de ocio con los bonos turísticos de las Comunidades Autónomas. A continuación te explicamos los requisitos que tienes que cumplir para beneficiarte de estas ofertas y cómo solicitarlos en cada comunidad.



Requisitos para acceder a los bonos

Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer el turismo nacional y autonómico en 2021, pero no todo el mundo que quiera puede beneficiarse de estos descuentos. Los bonos turísticos de cada comunidad están sujetos a una serie de requisitos:

Algunas comunidades como Andalucía o Galicia limitan estos bonos a personas que estén empadronadas en esa misma autonomía. Es decir, que una persona de Castilla y León no puede beneficiarse de los descuentos de los bonos turísticos de Galicia. Por el contrario, hay otras como Castilla-La Mancha que permiten el acceso a estos descuentos a todas las personas que quieran viajar por alguna de sus provincias. La forma en la que se concede el descuento varía según la comunidad. En algunas la oferta se aplica de forma directa y en otras se concede mediante un reembolso después de realizar el viaje.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid pone en marcha bonos turísticos con descuentos de hasta el 50% por persona hasta un máximo de 600 euros. Estas ofertas, que comienzan el mes de julio, son para turistas nacionales que quieran hospedarse de vacaciones en Madrid y lo contraten con agencias de viajes de la región que participen en el programa.

Los turistas pueden utilizar el descuento de estos bonos en alojamientos en hotel, siempre y cuando reserve más de una noche, y en otros servicios como visitas turísticas, actividades de salud y bienestar y deportivas. Cada persona puede solicitar un bono por mes mientras dure el programa. Desde que se concede el bono, el titular dispone de un plazo de diez días para canjearlo.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid todavía no ha detallado cómo debe hacerse el proceso de solicitud para conseguir estos bonos.

Andalucía

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Bono turístico Andaluz (BONOTUR), una iniciativa que quiere incentivar el turismo en el interior de la Comunidad Autónoma. Por ello, sólo pueden beneficiarse de estos descuentos las personas que estén empadronadas en algún municipio de Andalucía que quieran viajar a otra localidad de la comunidad distinta a su lugar de residencia. Los descuentos son para utilizarlos en alojamientos y reservas de agencias de viajes.

Para beneficiarse de los descuentos los solicitantes tienen que alojarse un mínimo de dos noches en un establecimiento que tenga la identificación de ‘Andalucía segura’. Puedes buscar qué establecimientos están adheridos al programa a través de este buscador.

El BONOTUR ofrece los siguientes descuentos:

Hasta el 25% del importe del con un límite de 200 euros .

. Este descuento puede alcanzar el 50% si la persona solicitante no ha tenido que hacer la declaración el año anterior o si tiene una discapacidad superior al 33%.

si la persona solicitante no ha tenido que hacer la declaración el año anterior o si tiene una discapacidad superior al 33%. También pueden beneficiarse de hasta el 50% de descuento, con un máximo de 500 euros, las personas que se alojen durante 4 noches o más siempre que sean mayores de 65 años o menores de 25.

Andalucía reembolsa la cantidad correspondiente al descuento una vez se haya realizado el viaje y se presenten las facturas junto con la solicitud en la Delegación Territorial de la Consejería. Todas las personas pueden beneficiarse un máximo de tres veces de este bono.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha puesto en marcha el Bono turístico CLM que ofrece descuentos en hoteles y reservas de viajes. Esta iniciativa está dirigida a todas las personas que quieran reservar y viajar por alguna de las provincias de Castilla-La Mancha a través de los establecimientos y agencias de viaje adheridas a este programa.

Los descuentos varían en función de cada empresa:

Hasta 12 euros por habitación y noche en alojamientos de una estrella.

Hasta 20 euros de descuento por habitación y noche en alojamientos de dos y tres estrellas.

de descuento por habitación y noche en alojamientos de dos y tres estrellas. Hasta 30 euros de descuento por habitación y noche en alojamientos de cuatro y cinco estrellas.

Todas las personas que quieran conseguir este descuento tienen que tramitarlo directamente con la agencia de viajes o con el establecimiento. Desde que se inicia la solicitud, las personas disponen de un plazo de 9 meses para hacer una reserva y utilizar este descuento.

Aragón

Aragón ofrece el Bono Turístico Aragonés con descuentos de hasta el 40% del alojamiento con un máximo de 300 euros. Aragón ha puesto en marcha dos convocatorias, la primera finaliza el 8 de julio de 2021 y la segunda puede solicitarse entre el 1 y septiembre y el 20 de diciembre.

Para poder acceder a estos descuentos hay que ser mayor de edad y tener residencia legal en España mientras dure el programa. Otro de los requisitos para poder beneficiarse de estos descuentos es reservar un alojamiento un mínimo de dos noches.

Las personas interesadas en solicitar el Bono Turístico Aragón tienen que hacerlo a través de la plataforma de Turismo de Aragón. Tras la inscripción, el solicitante recibe un código promocional que tiene que gastar en los siete días siguientes. Consulta los establecimientos adheridos al programa.

Castilla y León

El bono turístico #DisfrutaCastillayLeón2021 es una tarjeta prepago para gastar en los establecimientos y actividades turísticas que estén inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León y estén adheridas al programa.

Hay dos modalidades de tarjeta prepago: Disfruta’ y ‘Disfruta Plus Agencias’. Y cada una tiene tres importes a elegir entre 250, 500 o 700 euros.

Los usuarios que soliciten la tarjeta ‘Disfruta’ pueden beneficiarse de hasta el 50% de descuento en los tres importes:

Para las tarjetas de 250 euros, se ofrecen descuentos de 125 euros.

Las tarjetas de 500 euros el descuento es de 250 euros.

Las tarjetas de 700 euros tienen un descuento de 350 euros.

Los usuarios que soliciten la tarjeta ‘Disfruta Plus Agencias’ pueden recibir hasta el 60% de descuento:

La tarjeta de 250 euros tiene un descuento de 150 euros.

La tarjeta de 500 euros tienen un descuento de 300 euros.

La tarjeta de 700 euros tiene un descuento de 420 euros.

Para poder beneficiarse de estas ofertas el solicitante debe alojarse un mínimo de una noche en alguno de los establecimientos adheridos al programa. La tarjeta estará disponible desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. La solicitud para acceder a estos descuentos debe hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica de Castilla y León.

Galicia

Esta comunidad ha puesto en marcha el bono turístico #QuedamosEnGalicia que va a estar disponible hasta el próximo 15 de diciembre de 2021. Es una tarjeta monedero a través de la que ofrecen descuentos de hasta el 60%.

Este bono está dirigido a personas mayores de edad empadronadas en los ayuntamientos gallegos y que no hayan utilizado este bono en la primera convocatoria del programa, que ha finalizado el 31 de mayo de 2021.

Hay diferentes modalidades de tarjetas:

Tarjeta de 500 euros que tiene un descuento de 300 euros.

Tarjeta de 375 euros que tienen descuentos de 225 euros.

Tarjeta de 250 euros en las que el descuento es de 150 euros.

Las personas interesadas en solicitar estos descuentos deben hacerlo a través de la sede electrónica de la Xunta. El plazo para solicitar la tarjeta finaliza el 1 de noviembre de 2021. Consulta cuáles son los alojamientos adheridos al programa.

País Vasco

País Vasco ha puesto en marcha Euskadi Turismo Bono que ofrece descuentos de 5, 10 y 20 euros para compras de 20, 40 y 60 euros respectivamente. Este bono puede utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2021 y pueden beneficiarse de estas ofertas todas las personas mayores de 18 años que viajen por la comunidad independientemente de su procedencia.

Hay cuatro tipos de bonos:

Para la hostelería.

Para la restauración.

Para actividades de interés turístico.

Para alojamientos.

Estos bonos no tienen que solicitarse con antelación. Los usuarios pueden pedirlos directamente en los establecimientos adheridos al programa en el momento de la compra.

Islas Baleares

El Bono Turístico de las Islas Baleares ofrece descuentos de hasta 100 euros para personas empadronadas en las islas. Sólo pueden utilizar estos bonos si viajan a otro lugar distinto de su lugar de residencia, pero dentro de la CCAA. La estancia mínima para beneficiarse de estos descuentos es de dos noches. Puedes consultar el listado de estancias adheridas al programa.

Estos descuentos pueden conseguirse si se reserva una estancia entre el 15 y 30 de junio de 2021 o entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre. Para solicitar este descuento hay que completar un formulario online. Al finalizar la inscripción el solicitante recibe un código promocional que tiene una validez de 30 días. El plazo para resolver la concesión de la ayuda es de hasta seis meses.

A este listado hay que añadirle los bonos turísticos de la Comunidad Valenciana, que se pusieron en marcha en 2020 y continúan activos. En la información que te dejamos enlazada te explicamos con detalle todo sobre este bono de turismo de la Generalitat Valenciana.

