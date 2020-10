Sabías Que...

Viaje Bono de 600 euros para gastar en turismo en Valencia

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Bono Viaje Comunidad Valenciana para incentivar el turismo local dentro de la comunidad.

Se trata de una ayuda que puede alcanzar los 600 euros y que está destinada a gastar en productos turísticos de la Comunidad Valenciana.

Descubre cómo solicitar este bono para beneficiarte de hasta 600 euros en viajes por la Comunidad Valenciana.

Cuantía de la ayuda

Se trata de una iniciativa que comienza este martes 20 de octubre y que consiste en dar bonos, ayudas económicas de hasta el 70%, para gastar en productos turísticos dentro de la Comunidad valenciana.

El importe máximo del bono de la ayuda es de 600 euros y está dirigida a cubrir gastos de productos turísticos dentro de la Comunidad Valenciana.

Ejemplo 1

Si contratas un viaje de 1.000 euros, el bono máximo que vas a recibir puede ser del 70%.

El 70% de 1.000 euros es 700 euros, pero el máximo que puedes percibir por este bono es 600 euros, por tanto, el bono máximo que puedes recibir si contratas un viaje dentro de la Comunidad Valenciana de 1.000 euros es de 600 euros.

Viaje de 1.000 euros = descuento de 600 euros.

Ejemplo 2

Si contratas un viaje o una actividad de 500 euros, la cuantía máxima de ayuda que vas a poder recibir es del 70%.

El 70% de 500 euros son 350 euros. Por tanto en un viaje o actividad dentro de la Comunidad Valenciana que te cueste 500 euros vas a poder beneficiarte de un descuento máximo de 350 euros.

Viaje de 500 euros = 350 euros de descuento.

Quién puede solicitarla: requisitos

Este Bono Viaje Comunidad Valenciana puede solicitarlo cualquier persona empadronada en la Comunidad Valenciana. Los dos únicos requisitos para poder beneficiarte de este bono turístico son:

Ser mayor de edad .

. Estar empadronado en la Comunidad Valenciana.

Qué se puede subvencionar

En los alojamientos turísticos:

EL requisito principal pasa por que la estancia mínima en este alojamiento sea de dos noches consecutivas. Otros servicios que se pueden subvencionar son:

Manutención en un régimen máximo de media pensión.

Servicios de salud y bienestar, actividades deportivas, excursiones y actividades de animación y el aparcamiento.

El bono tiene que gastarse en productos turísticos dentro de la Comunidad Valenciana.

Lo que no cubre la ayuda

Este bono no cubre el consumo que los clientes hagan en el bar, el consumo de bebidas alcohólicas ni la televisión de pago.

Tampoco son subvencionables los gastos de cambio o cancelación de la reserva o los servicios contratados.

Quién puede participar: empresas

Pueden participar:

Agencias de viajes

Hoteles

Conjuntos de apartamentos turísticos

Campings

Casas rurales

Albergues

Empresas gestoras de habitaciones turísticas.

Cómo solicitar el Bono Viaje

La solicitud de este bono turístico de la Generalitat Valenciana se realiza a través del siguiente enlace. También puedes solicitarlo a través de esta otra página

Para poder inscribirte tienes que acceder a esta dirección a partir de las 12:00h del mediodía del martes 20 de octubre de 2020.

La inscripción se tiene que realizar en una plataforma que han creado específicamente para ello. Una vez estés inscrito en la plataforma, recibes un código promocional de forma automática.

Este código tienes que presentarlo en los establecimientos turísticos o agencias de viaje que participen en esta iniciativa en un plazo de siete días desde que recibes el código.

La forma de inscribirse en esta plataforma es muy sencilla: Tan sólo tendrás que introducir un correo electrónico y una contraseña para acceder a este bono turístico.

El listado de empresas que participan en el bono turístico aparecen dentro de la plataforma. Por tanto una vez estés inscrito puedes consultar le listado de empresas donde poder utilizar este bono de viaje.

Si encuentras una empresa que te gusta para canjear este bono, puedes hacerlo directamente desde la propia página a través del enlace que han habilitado.

Importante: La inscripción en la plataforma no implica la concesión de la ayuda. Para poder beneficiarte tienes que canjear el código mediante una reserva en un establecimiento.

Para tramitar la solicitud debes tener una firma electrónica y realizar una declaración responsable asegurando que cumples los requisitos de mayoría de edad y que estás empadronado en la Comunidad Valenciana.

También puedes solicitar esta bonificación directamente en las agencias de viajes o empresas adheridas, en este caso no necesitarás firma electrónica. A través de esta vía es la empresa la que solicita y realiza el trámite.

Documentación

Documentación que hay que presentar:

Formulario de solicitud de inscripción en el programa rellena y firmada electrónicamente.

Si lo hace mediante un representante el formulario de representación relleno y firmado por la persona solicitante y representante.

Proceso de inscripción

Si no tiene certificado electrónico:

Puede hacerlo directamente a través de los establecimientos turísticos. En este caso la persona interesada otorga la representación al establecimiento para que tramite su inscripción y formalice la reserva.

Otra vía para hacerlo pasa por otorgar la representación o otra persona que tenga certificado a través del formulario que se detalla en el apartado anterior.

En este caso esta persona con certificado digital es la que tiene que ceder la representación al alojamiento para tramitar la inscripción y formalizar la reserva.

Con certificado electrónico:

Si tiene certificado electrónico tiene que rellenar el inscripción en el programa de ete viaje y en el apartado E debe marcar la casilla en la que otorga la representación al establecimiento.

El acceso para hacerlo con certificado digital o clave es en este enlace.

Convocatorias

Hay tres convocatorias para utilizar este bono: Desde el 20 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020.

Desde el 1 de enero hasta el 24 de marzo de 2021

Desde el 13 de octubre al 31 de diciembre de 2021.

Sólo se puede realizar una solicitud por persona y por periodo.

Debes solicitar los bonos en estas fechas:

Para viajar en el primer periodo tienes que solicitarlo entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de 2020.

Para viajar en el segundo periodo tienes que solicitarlo entre el 1 de enero y el 19 de marzo de 2021.

Para utilizarlo en el tercer periodo tienes que solicitarlo entre el 13 de octubre y el 20 de diciembre de 2021.

Procedimiento de concesión de las ayudas

El criterio principal de concesión de la ayuda es el orden de formalización de solicitud hasta agotar el presupuesto disponible destinado para esta propuesta que cuenta con 14’3 millones de euros.

El importe es del 70% de los servicios turísticos incluido el IVA hasta un máximo de 600 euros pro cada ayuda concedida.

El importe de la ayuda será deducido a la persona beneficiaria en la factura correspondiente. Se aplica sobre el coste total de la factura con el IVA incluido.

El pago de la ayuda se realiza por la oficina de turismo de la comunidad valenciana a los establecimientos de alojamiento turístico y agencias de viajes,

Efectuado el pago, se notificará a los beneficiarios.

Estas ayudas son compatibles con otras. El importe total de las ayudas no puede superar el precio de los servicios que se subvencionan.

Si tienes dudas, han habilitado un teléfono de atención al cliente beneficiarios con el 960 99 27 78

También puedes solicitar información en el siguiente correo electrónico: bonoviajeCV.gva@tragsa.es

Bono de 600 euros para gastar en turismo en Valencia was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Bono de 600 euros para gastar en turismo en Valencia, te recomendamos que entres en la categoría de Viaje.

AUTOR Jessica Pascual es periodista con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Me gusta aprender cosas nuevas todos los días. Dando mis primeros pasos en el mundo del SEO".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES