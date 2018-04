Trabajos Ventajas de los cheques restaurante para comer en el trabajo

Es uno de los incentivos salariales más apreciados por los empleados. Y no es para menos. Los cheques restaurante para comer en el trabajo tienen enormes ventajas para el trabajador, pero también para la propia empresa. Te contamos cuáles son.

Qué son y cómo se utilizan

Casacochecurro.com. También llamados tickets restaurante, cheques gourmet o vales comida, son cheques que se utilizan para pagar las comidas diarias de los trabajadores de una empresa.

Los cheques restaurante son nominales, tienen un importe exacto y una duración determinada. En ellos también debe figurar el nombre de la empresa emisora.

También pueden ofrecerse en forma de tarjeta Visa con saldo, para pagar de forma más cómoda y poder usarlo en cualquier establecimiento que tenga implantado el pago por TPV.

Una de sus características principales es que no pueden canjearse por dinero en efectivo. Solo se pueden utilizar en establecimientos de hostelería que acepten este sistema de pago. Esto se debe a que están pensados únicamente para que los empleados puedan pagar sus dietas sin desembolsar su propio dinero.

Por lo tanto, es prácticamente imposible encontrar supermercados que aceptan ticket restaurant u otro tipo de establecimientos que admiten un cheque gourmet.

Ventajas de los cheques restaurante

Como puedes imaginar, los cheques restaurante para comer en el trabajo tienen muchas ventajas. Estas son algunas de ellas.

1. Ventajas para los empleados

– Ahorro diario: La principal ventaja de estos cheques es el ahorro que supone para el trabajador no pagar las comidas de su bolsillo.

– Comodidad: Es una forma sencilla de pagar las comidas y además, permiten que el empleado no tenga que ir a su domicilio a comer, por lo que mejora la conciliación.

– Incentivo real: Ayudan a que el empleado valore la implicación de su empresa en la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores.

– Exención de IRPF: Otra de las importantes ventajas de los ticket restaurante es el hecho de que no tributan, es decir, están exentos de pagar IRPF. El importe máximo diario exento de impuestos es de 9 euros (1.980 euros anuales).

En el siguiente caso práctico podrás entender mejor cómo afecta esto a la nómina de un trabajador.

2. Ventajas para la empresa

– Beneficios fiscales: Las empresas que ofrecen cheques restaurante a sus empleados pueden deducirse el 100% del saldo adquirido en concepto de vales comida en el Impuesto de Sociedades.

– Menos costes administrativos: Los cheques gourmet simplifican y eliminan costes administrativos.

– Mejora el ambiente de trabajo: Los empleados se sienten valorados y motivados, por lo que mejora la productividad, el rendimiento y la relación en el trabajo.

3. Ventajas para los hosteleros

Los locales de hostelería también se benefician de este sistema de pago, puesto que les permite incentivar el consumo en sus instalaciones y fidelizar clientes diariamente.

