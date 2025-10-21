Ventas exprés: el 13% de las viviendas vendidas encuentran comprador en menos de una semana

NOTICIA de de Javi Navarro

La venta exprés de una vivienda, por la falta de inmuebles disponibles y la gran demanda de compradores, lleva a que cada vez haya más ventas precipitadas. Ávila, Granada, Segovia y Pamplona lideran los lugares de España donde es más fuerte el fenómeno de ventas exprés en el mercado inmobiliario. Las cifras de acuerdos de compra en menos de una semana desde que se pone el anuncio en portales inmobiliarias es, en el tercer trimestre de 2025, impactante.

Según la estadística del portal inmobiliario idealista, el 13% de las viviendas vendidas en el tercer trimestre de 2025 se transactó en menos de una semana. Este fenómeno, conocido como “ventas exprés”, ha demostrado una estabilidad en el mercado inmobiliario español, manteniéndose en el mismo porcentaje que en el tercer trimestre de 2024.

Incidencia ciudad por ciudad

El análisis revela que en la capital de Ávila, un notable 28% de las viviendas encontraron comprador en menos de siete días. Las cifras son también destacables en otras ciudades:

Granada: 24%

Segovia: 22%

Pamplona: 22%

Huelva: 20%

Málaga: 19%

Otras ciudades como Teruel y Madrid presentan un porcentaje del 18% en este fenómeno de ventas rápidas.

Menores porcentajes de ventas exprés

Por el contrario, algunas localidades muestran un descenso considerable en este tipo de transacciones. Zamora tiene el porcentaje más bajo, con tan solo un 2%, seguida por:

Ourense: 6%

Logroño, Lugo, Ceuta y Jaén: 8%

Melilla, Valladolid y Soria: 9%

Además, se indicó que 16 capitales han experimentado una disminución en sus tasas de ventas exprés en comparación al año anterior. Girona destaca en este sentido, cuyo porcentaje cayó del 23% al 13%.

Comparaciones de tasa de ventas exprés

El estudio también analiza la evolución de las tasas en diferentes ciudades. En comparación con el año anterior, algunas capitales han mostrado un crecimiento significativo, por ejemplo:

Teruel: del 0% al 18%

Segovia: del 7% al 22%

Ávila: del 16% al 28%

Mientras, en ciudades como Barcelona y Alicante, las tasas han disminuido ligeramente, un descenso que se ha notado también en Palma.

Datos provinciales relevantes

A nivel provincial, Granada se coloca como líder en ventas exprés, alcanzando un 23%, seguida de Segovia y Ávila, que comparten un 19%. Madrid, Guadalajara y Cantabria también presentan porcentajes elevados con un 17%.

“Las ventas exprés han demostrado ser un fenómeno consolidado en el mercado, y su análisis es crucial para entender las dinámicas actuales de la demanda inmobiliaria”, comentó un portavoz de idealista.

Este estudio se basa en datos recopilados por idealista/data, que ofrece una visión amplia y precisa del mercado inmobiliario, focalizándose en la toma de decisiones informadas tanto en España como en Italia y Portugal.