Vivienda en el campo: una opción viable para el 21% de jóvenes en busca de hogar

El interés por vivir en zonas rurales ha crecido notablemente entre los jóvenes en España, con un 21% de los demandantes de vivienda —tanto de compra como de alquiler— de entre 18 y 24 años planeando mudarse al campo en el corto plazo. Esta tendencia se sostiene en datos recientes de Fotocasa Research, que indican que un 71% de este grupo etario desearía vivir en un entorno rural, superando en siete puntos la media nacional (63%) y un punto más que el año anterior.

“Hemos visto un fuerte aumento del precio de la vivienda en las grandes y medianas ciudades en los últimos años. Como resultado, cada vez más personas están comenzando a interesarse por el mercado inmobiliario rural, donde los precios son más accesibles. Este cambio es notable entre la población joven, que enfrenta obstáculos significativos para acceder a una vivienda”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Desglosando el grupo demográfico más joven, se observa que un 9% de ellos tiene intención de cambiar de residencia a una zona rural y teletrabajar desde allí, mientras que otro 12% planea cambiar tanto de trabajo como de lugar de residencia. Sin embargo, un significativo 51% se muestra interesado en la idea de mudarse al campo, pero no tiene actualmente la posibilidad de hacerlo. Por el contrario, un 29% de este grupo no tiene ninguna intención de trasladarse a zonas rurales.

Disminución del interés entre grupos de mayor edad

Se ha comprobado que el atractivo para vivir en zonas rurales disminuye conforme se avanza en la edad. Entre personas de 25 a 34 años, solo un 65% considera mudarse, con un 13% planeando hacerlo. El grupo de 35 a 44 años mantiene cifras similares, con un 66% abierto a la mudanza, de los cuales solo un 11% tiene planes concretos. Por encima de los 45 años, el atractivo disminuye por debajo del 60%, siendo menos del 10% los que plantean un cambio efectivo.

Perfil del potencial residente rural

El perfil tipo de una persona atraída por mudarse a vivir al campo responde a un hombre de 38 años, que en un 54% de los casos es casado y vive mayormente con su pareja (26%) o con pareja e hijos (23%). Este hombre generalmente pertenece a un nivel socioeconómico medio. Además, el grupo de edad de 25 a 34 años representa el porcentaje más elevado de aquellos que consideran esta opción, alcanzando un 31%.