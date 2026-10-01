Ya se puede vivir en una casa antes de comprarla para comprobar ruidos, vecinos o incluso si es fácil aparcar

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

Comprar una vivienda después de haberla visitado durante apenas unos minutos puede implicar descubrir demasiado tarde problemas que no aparecen en las fotografías de un anuncio. Ruidos por la noche, aislamiento térmico, vecinos, cobertura de internet, luz natural o las dificultades para aparcar son algunos de los aspectos que solamente se conocen realmente cuando se vive en una casa.

Una nueva plataforma inmobiliaria, Try Your Home, quiere cambiar esta forma de comprar vivienda porque permite habitar temporalmente un inmueble antes de decidir si se compra. El propietario establece las condiciones, la duración y el precio de esta prueba y, si finalmente se formaliza la compraventa, el importe abonado se descuenta del precio de la vivienda. La plataforma funciona como un marketplace que conecta a propietarios, compradores, inquilinos y profesionales inmobiliarios y centra su propuesta en introducir este periodo de uso previo antes de formalizar una compraventa o un alquiler de larga duración.

El sistema también se ofrece para personas interesadas en un alquiler de larga duración. En este caso, según explica la compañía, el dinero abonado para probar la vivienda se descuenta posteriormente de la fianza o de la primera mensualidad si finalmente se alquila.

Cómo funciona la posibilidad de probar una casa antes de comprarla

Try Your Home se presenta como el primer portal inmobiliario del mundo que permite probar una vivienda antes de comprarla o alquilarla a largo plazo. La plataforma conecta a propietarios, compradores, inquilinos y profesionales inmobiliarios para incorporar un periodo previo en el que el interesado puede habitar el inmueble.

El funcionamiento parte de un acuerdo con el propietario. Es este quien establece las condiciones de la prueba, cuánto tiempo puede permanecer el posible comprador en la casa y el importe que debe pagar.

Durante ese periodo, el interesado dispone de las llaves y puede comprobar cómo es realmente vivir en el inmueble antes de tomar una decisión. Si después de la experiencia decide comprarlo, el dinero pagado por la prueba se descuenta del precio final. Según explica Try Your Home, jurídicamente este periodo de prueba se articula mediante una cesión temporal de uso de la vivienda.

La compañía compara el funcionamiento con una práctica habitual al comprar otros productos de elevado importe, como probar un coche antes de adquirirlo. La diferencia es que, en este caso, el objetivo consiste en conocer las condiciones reales de una vivienda antes de asumir una operación económica que puede prolongarse durante décadas.

Comprar una casa implica, además, realizar muchas más comprobaciones que las relacionadas con la experiencia de vivir en ella. En esta guía puedes consultar las principales cuestiones que conviene tener en cuenta antes de comprar una casa con hipoteca.

Qué se puede comprobar al vivir en la vivienda antes de comprarla

Una visita convencional permite conocer la distribución, dimensiones y estado aparente del inmueble, pero hay determinadas características que pueden resultar difíciles de detectar sin pasar más tiempo en la vivienda.

Try Your Home señala, entre otros, los siguientes aspectos:

El aislamiento acústico y los ruidos que pueden producirse en diferentes momentos del día o durante la noche.

y los ruidos que pueden producirse en diferentes momentos del día o durante la noche. El aislamiento térmico de la vivienda.

de la vivienda. La luz natural que recibe cada estancia a lo largo del día.

que recibe cada estancia a lo largo del día. La cobertura de internet disponible dentro de la casa.

disponible dentro de la casa. El funcionamiento de las instalaciones del inmueble.

del inmueble. El ambiente del barrio y cómo cambia en función de la hora.

y cómo cambia en función de la hora. El tiempo necesario para encontrar aparcamiento en los alrededores.

A estos factores la plataforma añade un elemento más difícil de cuantificar: cómo se siente el futuro comprador viviendo realmente en esa casa, algo que una visita breve no permite experimentar de la misma manera.

También se puede probar una casa antes de alquilarla

El funcionamiento no se limita a las compraventas. Try Your Home también plantea este periodo de prueba para quienes estén buscando una vivienda de alquiler de larga duración.

El mecanismo es similar: se establece un importe para poder probar previamente el inmueble y, si después se formaliza el contrato de arrendamiento, la cantidad pagada se descuenta de la fianza o de la primera mensualidad, según detalla la plataforma.

Esta posibilidad permite comprobar cuestiones como el ruido, las instalaciones o el entorno antes de comprometerse con el arrendamiento. La decisión entre comprar o arrendar depende, además, de la situación económica y personal de cada hogar. En esta otra información puedes consultar qué aspectos tener en cuenta para decidir entre comprar un piso o vivir de alquiler.

El propietario decide cuánto dura la prueba y cuánto cuesta

Una de las particularidades del sistema es que no existe una duración o un precio único establecido para probar todas las viviendas. Es el propietario quien fija las condiciones, el tiempo durante el que puede utilizarse el inmueble y el importe.

Para el vendedor, la compañía plantea este sistema como una forma de filtrar a los posibles compradores y atraer a personas con un mayor interés en el inmueble. Además, puede diferenciar la vivienda respecto a otras que estén comercializándose y obtener un rendimiento durante este periodo.

Try Your Home considera que la experiencia previa también puede reducir el riesgo de que una operación termine frustrándose o genere conflictos posteriores porque el comprador haya descubierto características de la vivienda que desconocía.

En el caso de las agencias y profesionales inmobiliarios, la plataforma presenta la posibilidad de probar la vivienda como un servicio adicional para sus clientes y una fórmula para cerrar operaciones con un mayor conocimiento previo del inmueble por parte del interesado.

El 36 % de las viviendas vendidas encontró comprador en menos de un mes

La propuesta aparece en un mercado inmobiliario caracterizado por la rapidez con la que se cierran determinadas operaciones. Según los datos de Idealista recogidos por Try Your Home, el 36 % de las viviendas vendidas en España durante el primer trimestre de 2026 encontró comprador en menos de un mes.

La plataforma considera que la escasez de oferta y la elevada demanda pueden provocar que algunos compradores tengan que tomar decisiones rápidamente para evitar perder una vivienda en la que están interesados.

Frente a esta situación, el periodo de prueba pretende ofrecer al interesado más información sobre las condiciones reales del inmueble antes de formalizar la operación.

Más de 750.000 viviendas se vendieron en España en 2025

El volumen económico de las operaciones ayuda a entender la importancia que puede tener una decisión equivocada. Según los datos del Consejo General del Notariado incluidos en la información facilitada por Try Your Home, en España se vendieron 752.661 viviendas durante 2025, un 4,4 % más que durante el año anterior y el segundo mayor volumen de la serie histórica, únicamente por detrás de 2007. El precio medio alcanzó los 1.902 euros por metro cuadrado, un 7,5 % más, mientras que se formalizaron cerca de 390.000 hipotecas.

Tomando como referencia una superficie media de 112,7 metros cuadrados por vivienda transmitida, la compañía cifra en más de 160.000 millones de euros el volumen del mercado residencial de compraventa durante 2025.

El esfuerzo económico también ha aumentado. El importe medio de los préstamos hipotecarios destinados a comprar vivienda alcanzó los 186.857 euros en enero de 2026, según los datos notariales incluidos en el comunicado.

Hay problemas de una casa que pueden no verse durante una visita

El estado del inmueble es otro de los factores relevantes antes de cerrar una operación. Try Your Home destaca que determinadas deficiencias pueden resultar difíciles de detectar durante una visita convencional.

Como ejemplo, la compañía recoge datos del Instituto Nacional de Estadística según los cuales el 23 % de la población vive en viviendas con algún tipo de humedad.

El objetivo del periodo de prueba es precisamente que el interesado disponga de más tiempo para conocer las condiciones del inmueble y su entorno antes de decidir.

“Queremos impulsar un cambio de paradigma en un sector altamente tensionado. Venimos a dar respuesta a una necesidad obvia que hasta ahora nadie en el mundo ofrece: disminuir drásticamente los riesgos implícitos en la operación financiera más importante en la vida de una persona”, explica Bárbara Fraguas, cofundadora de Try Your Home, en cuya aventura emprendedora le acompañan Ignacio Reyzabal y Felipe García.