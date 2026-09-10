El BCE sube los tipos al 2,5 %: esperar a 2027 para comprar casa puede ahorrarte 28 euros de hipoteca, pero hacerte pagar 38.700 euros más

NOTICIA de Añadir como fuente preferida de Javi Navarro

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves 10 de septiembre subir los tipos de interés en 0,25 puntos, situando la facilidad de depósito en el 2,50 %. La decisión vuelve a encarecer el precio oficial del dinero y abre una pregunta importante para quienes están buscando vivienda: ¿conviene comprar casa antes de que termine 2026 o esperar a 2027 con la esperanza de conseguir una hipoteca más barata?

La respuesta no depende únicamente de los tipos. El precio de la vivienda puede acabar teniendo un impacto mucho mayor que unas décimas de diferencia en el interés de la hipoteca.

Un ejemplo permite verlo con claridad. Para una vivienda de 300.000 euros financiada al 90 % durante 30 años, una reducción futura de 0,20 puntos porcentuales en el tipo de interés supondría, según los cálculos de Housfy, un ahorro aproximado de 28 euros al mes y unos 10.000 euros durante toda la vida del préstamo.

Sin embargo, si esa misma vivienda experimentara una subida equivalente al 12,9 % interanual registrado por el INE en el primer trimestre de 2026, su precio aumentaría en 38.700 euros.

Es precisamente esta diferencia la que lleva a los expertos de Housfy a advertir de que esperar exclusivamente a una futura bajada de tipos no garantiza que comprar una casa vaya a salir más barato.

El BCE sube los tipos al 2,5 % por las presiones de la inflación

El Consejo de Gobierno del BCE ha elevado en 25 puntos básicos sus tres tipos oficiales.

Con efectos desde el 16 de septiembre de 2026, quedan de la siguiente manera:

Facilidad de depósito: 2,50 %.

Operaciones principales de financiación: 2,65 %.

Facilidad marginal de crédito: 2,90 %.

El BCE explica que el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y considera que la inflación permanecerá por encima de su objetivo durante un periodo prolongado.

Las nuevas previsiones del organismo sitúan la inflación media en el 3,0 % en 2026, 2,5 % en 2027 y 2,1 % en 2028.

En cuanto al crecimiento económico, el BCE prevé un avance del PIB del 0,9 % en 2026, 1,4 % en 2027 y 1,5 % en 2028.

Pese a la subida de tipos, el organismo insiste en que no se compromete de antemano con una trayectoria concreta. Las próximas decisiones dependerán de los nuevos datos económicos, la evolución de la inflación y la transmisión de la política monetaria.

Comprar ahora o esperar a 2027: el precio de la vivienda también cuenta

La subida de tipos puede encarecer las condiciones de financiación que ofrecen los bancos, pero no es el único elemento que determina si una compra resulta más o menos favorable.

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística incluidos en el análisis de Housfy, el precio de la vivienda aumentó un 12,9 % interanual en el primer trimestre de 2026. En el caso de la vivienda de segunda mano, el incremento fue del 13,5 %.

Esto plantea una situación especialmente delicada para quienes retrasan la compra esperando una hipoteca más barata.

Para una vivienda que hoy cuesta 300.000 euros:

Una futura rebaja de 0,20 puntos en la hipoteca supondría unos 28 euros menos al mes.

supondría unos 28 euros menos al mes. El ahorro total durante 30 años sería de aproximadamente 10.000 euros .

. Una subida del precio de la vivienda equivalente al 12,9 % supondría pagar 38.700 euros más por el inmueble.

Este último dato no debe interpretarse como una previsión de que la vivienda vaya a volver a subir exactamente un 12,9 % hasta 2027. Se trata de una comparación que utiliza Housfy tomando como referencia el último crecimiento interanual publicado por el INE.

Esperar una bajada de tipos no garantiza comprar más barato

Joan Balasch, responsable del área de Hipotecas de Housfy, insiste en que la decisión del BCE debe analizarse junto a otros factores.

“La decisión del BCE es un factor importante, ya que repercutirá en el tipo de interés que se puede conseguir, pero no debería ser el único elemento que determine cuándo comprar. Hay que valorar conjuntamente el precio de la vivienda, la aportación de ahorro necesaria y la cuota que cada comprador puede asumir. Esperar a que llegue el momento perfecto puede tener también un coste si durante ese periodo continúa aumentando el precio de la vivienda”, explica.

Por eso, una futura bajada del interés hipotecario puede no compensar una subida importante del precio de compra.

La decisión depende de la situación de cada comprador, del ahorro disponible, del inmueble elegido y de las condiciones concretas que ofrezcan los bancos.

Las solicitudes de hipotecas aumentan un 12 % en 2026

La actividad hipotecaria también muestra una recuperación respecto al año anterior.

Según los datos de Housfy correspondientes a los primeros ocho meses de 2026:

Las solicitudes de financiación han aumentado un 12 % respecto al mismo periodo de 2025.

respecto al mismo periodo de 2025. Las hipotecas firmadas han crecido un 11 %.

Las hipotecas con una financiación igual o superior al 95 % han pasado del 44,9 % en 2025 al 50 % en 2026.

Balasch señala que los compradores están prestando cada vez más atención al conjunto de condiciones de la operación.

“Dos décimas pueden marcar una diferencia, pero también lo hacen el plazo, el porcentaje de financiación, las vinculaciones o las condiciones asociadas a la hipoteca”, explica.

Quién puede plantearse comprar antes de 2027

No existe una respuesta válida para todos los hogares, pero Housfy identifica varios perfiles para los que esperar varios meses puede no resultar necesariamente ventajoso.

Quienes tienen ahorro suficiente. Si pueden afrontar la entrada y los gastos de la operación, pueden valorar las condiciones actuales sin depender exclusivamente de una futura bajada de tipos.

Si pueden afrontar la entrada y los gastos de la operación, pueden valorar las condiciones actuales sin depender exclusivamente de una futura bajada de tipos. Quienes ya han encontrado una vivienda adecuada. En zonas con poca oferta, esperar puede implicar perder el inmueble o encontrarse más adelante con precios superiores.

En zonas con poca oferta, esperar puede implicar perder el inmueble o encontrarse más adelante con precios superiores. Quienes pueden negociar una buena financiación. Comparar entidades, plazo, vinculaciones y porcentaje financiado puede tener tanto peso como unas décimas de diferencia en el tipo de interés.

Comparar entidades, plazo, vinculaciones y porcentaje financiado puede tener tanto peso como unas décimas de diferencia en el tipo de interés. Quienes necesitan cambiar de vivienda. Si existe una necesidad real de compra, retrasar la operación únicamente intentando anticipar el siguiente movimiento del BCE puede no compensar.

Madrid y Cataluña presentan comportamientos diferentes

El mercado tampoco evoluciona igual en todo el territorio.

Durante los primeros ocho meses de 2026, el 15,4 % de las operaciones de compraventa gestionadas por Housfy se han concentrado en Madrid y el 64 % en Cataluña.

Para Balasch, esto demuestra que la decisión de comprar depende cada vez más de cada mercado y de la situación concreta del comprador.

“No creemos que exista un momento universalmente bueno o malo para comprar. Lo importante es analizar qué está ocurriendo con los precios y la financiación en cada mercado y, sobre todo, si la operación tiene sentido para la situación concreta del comprador. El comportamiento del BCE puede cambiar, pero una vivienda es una decisión a largo plazo”, señala.

La pregunta no es solo cuándo bajarán los tipos, sino cuánto cuesta esperar

La subida anunciada por el BCE este 10 de septiembre introduce un nuevo elemento de incertidumbre para quienes esperaban una financiación más barata en los próximos meses.

Pero el propio BCE no ha anticipado qué hará en las siguientes reuniones. Su estrategia seguirá dependiendo de la inflación, los datos económicos y la evolución del conflicto y los precios energéticos.

Por eso, para quien está pensando en comprar vivienda, intentar adivinar el siguiente movimiento del BCE puede resultar menos útil que comparar el coste total de comprar ahora con el de hacerlo dentro de seis o doce meses.

“Esperar puede tener sentido cuando no se tiene todavía capacidad financiera suficiente o cuando las condiciones actuales no permiten asumir la operación. Pero si el comprador está preparado, tiene una buena oportunidad de compra y consigue una financiación competitiva, retrasar la decisión únicamente esperando una bajada de tipos no garantiza que vaya a terminar comprando más barato”, concluye Joan Balasch.