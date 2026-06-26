España tiene 3,8 millones de viviendas vacías mientras el acceso a la vivienda es la principal preocupación del país

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

¿Cómo puede faltar vivienda si hay millones vacías? Un informe del Observatorio del Alquiler retrata la gran paradoja territorial de España: millones de viviendas permanecen vacías o fuera del mercado en municipios que pierden población, mientras las grandes ciudades concentran cada vez más habitantes, empleo y demanda residencial.

España tiene 3,8 millones de viviendas vacías, pero encontrar un piso de alquiler es cada vez más difícil en las grandes ciudades. Esta es la gran contradicción que refleja el informe ‘Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones‘, elaborado por el Observatorio del Alquiler.

El documento advierte de que la despoblación rural y la crisis de acceso a la vivienda urbana no son dos problemas separados, sino dos caras del mismo desequilibrio territorial: los pueblos pierden población, servicios y mercado residencial, mientras las áreas urbanas acumulan más habitantes y una presión creciente sobre el alquiler.

“El presente informe parte de una premisa central: la despoblación y la crisis de acceso a la vivienda no son problemas independientes, sino dos manifestaciones de un mismo desequilibrio territorial”, recoge el documento.

La gran paradoja: viviendas vacías donde falta población y falta de pisos donde se concentra la demanda

El informe resume la situación con una idea clara: donde la población se concentra, la vivienda escasea y los precios se tensan; donde la población desaparece, la vivienda pierde uso, mercado y valor.

Según los datos recogidos en el estudio, el 84% del territorio español alberga solo el 15,9% de la población, alrededor de 7,5 millones de personas. En el extremo contrario, las grandes áreas urbanas concentran casi el 70% de la población española y el 76% del empleo.

Esta brecha se ha ido ensanchando con el paso del tiempo. En 1950, casi la mitad de los españoles vivía en entornos rurales. Hoy esa proporción se sitúa en torno al 19% y las proyecciones apuntan a que en 2050 podría caer hasta el 12%.

Más de 4.900 municipios tienen menos de 1.000 habitantes

La despoblación afecta a una parte muy amplia del mapa español. De los 8.132 municipios del país, 4.975 tienen menos de 1.000 habitantes, lo que equivale al 61,2% del total. Además, casi la mitad de los municipios se sitúa por debajo del umbral europeo de riesgo de despoblación, fijado en 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

El informe señala que esta pérdida de población responde a una combinación de factores: baja natalidad, envejecimiento, salida de jóvenes, falta de oportunidades laborales, ausencia de un mercado de alquiler, cambios culturales y dificultades para desarrollar un proyecto profesional en muchos municipios pequeños.

Menos vecinos, menos servicios y más despoblación

Uno de los puntos centrales del informe es el círculo vicioso que se produce en los municipios que pierden habitantes.

A medida que se reduce la población, también disminuye la base fiscal y se debilita la viabilidad de servicios públicos y privados. Cuando esos servicios cierran o se concentran en cabeceras comarcales, el municipio pierde atractivo para nuevas familias y empuja a más vecinos a marcharse.

“El resultado es un círculo vicioso que se autoalimenta: menos población, menos servicios; menos servicios, menos atractivo residencial; menos atractivo residencial, más despoblación”, señala el informe.

311 oficinas postales rurales cerradas, 250 escuelas menos y mínimos en centros de salud

La pérdida de servicios básicos es uno de los efectos más visibles de la despoblación.

Entre 2012 y 2016, según recoge el informe, se cerraron 311 oficinas postales rurales, lo que supuso la desaparición de casi una de cada cuatro oficinas auxiliares en determinadas zonas rurales.

El cierre afectó especialmente a provincias y comunidades con fuerte presencia rural. El estudio cita, entre otros casos, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

En educación, el informe destaca que más de 250 escuelas, en su mayoría de infantil y primaria, cerraron en España en la última década, principalmente en zonas de caída demográfica.

En sanidad, los datos recogidos apuntan a que el número total de centros de salud y consultorios cayó a 13.075 en 2023, el mínimo en 12 años, tras tres ejercicios consecutivos de descensos.

La vivienda vacía se concentra donde menos se convierte en alquiler

El informe también analiza la distribución de la vivienda vacía en España. Según el Censo de 2021 del INE, existen 3,8 millones de viviendas vacías, el 14,4% del parque residencial total.

Pero esas viviendas no están repartidas de forma uniforme. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde vive poco más del 20% de la población, concentran aproximadamente el 45% de las viviendas vacías del país.

La paradoja es todavía mayor en los pueblos más pequeños. En los municipios de menos de 100 habitantes, el 70% de las viviendas están vacías o tienen un uso muy ocasional. En los municipios de entre 100 y 500 habitantes, la proporción alcanza el 57%.

Por qué tener casas vacías no significa tener alquiler disponible

El informe insiste en una idea clave: la vivienda vacía no equivale a oferta.

Muchas casas están cerradas, deterioradas, pendientes de herencias, en manos de varios propietarios o ligadas emocionalmente a familias que no quieren vender ni alquilar. En otros casos, las viviendas no cumplen condiciones adecuadas para entrar al mercado residencial.

El documento identifica varios motivos que bloquean este parque:

Predominio cultural de la propiedad frente al alquiler.

frente al alquiler. Deterioro de los inmuebles tras años sin uso.

tras años sin uso. Apego emocional de los propietarios a viviendas familiares heredadas.

a viviendas familiares heredadas. Fragmentación de la propiedad entre varios herederos.

entre varios herederos. Falta de intermediación para activar esas viviendas.

para activar esas viviendas. Ausencia de empleo o servicios cercanos que facilite nuevos proyectos de vida.

El dato que rompe el mito: muchos quieren alquilar en pueblos y no encuentran vivienda

Uno de los datos más llamativos del informe procede de un estudio publicado por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Jiloca y Gallocanta, en Aragón.

Según ese análisis, más del 55% de las personas que intentaron alquilar una vivienda en pueblos de 1.000 habitantes en 2020 no lo consiguieron y acabaron desistiendo.

Es decir, aunque muchos pueblos tienen viviendas vacías, eso no significa que exista una oferta real de alquiler para quienes quieren instalarse en ellos.

Las grandes ciudades concentran población y tensión residencial

Mientras una parte muy amplia del territorio pierde vecinos, las grandes áreas urbanas siguen concentrando población, empleo y demanda de vivienda. El informe destaca que estas zonas han incrementado su población en más de seis millones de personas desde 2001 y reúnen alrededor del 70% de los habitantes.

Esta concentración genera presión sobre el mercado residencial. Aumenta la demanda de compra y alquiler, se tensionan los precios y crece la necesidad de ampliar infraestructuras, transporte, sanidad y educación.

El documento cita el caso de Madrid y Guadalajara para explicar este proceso. Guadalajara se ha consolidado como una de las provincias con mayor crecimiento reciente, con un aumento de población del 7,42% entre 2021 y 2025.

España vaciada y España saturada: dos caras del mismo problema

El Observatorio del Alquiler plantea que no se puede entender la crisis de vivienda urbana sin mirar al mismo tiempo al vaciamiento de una parte del territorio.

Las grandes ciudades atraen población porque concentran empleo, servicios y oportunidades. Al mismo tiempo, muchos municipios pierden población porque carecen de vivienda disponible, trabajo estable, transporte, servicios sanitarios, escuelas o trámites administrativos cercanos. El informe resume esta relación de forma clara: “España vaciada y España saturada son las dos caras de la misma moneda”.

tuTECHÔ Rural, un modelo para activar viviendas y atraer familias

El informe recoge el modelo de tuTECHÔ Rural como ejemplo de intervención para conectar vivienda vacía, empleo local y acompañamiento social.

Este modelo combina inversión inmobiliaria de impacto con acompañamiento social impulsado por Fundación tuTECHÔ, ayuntamientos y entidades locales.

La fórmula parte de una idea: no basta con ofrecer una vivienda. Cada traslado debe ir vinculado a una oportunidad real de empleo previamente identificada en el municipio y a un acompañamiento que facilite el arraigo de la familia.

Más de 25 viviendas activadas y más de 100 personas acompañadas

Según los datos del informe, tuTECHÔ Rural ha activado más de 25 viviendas y acompañado a más de 100 personas en 9 municipios de 4 provincias, con una inversión superior a 1 millón de euros.

Los municipios activos incluyen Paredes de Nava, Torquemada, Astudillo y Baltanás, en Palencia; Fermoselle, en Zamora; Villalón de Campos y Medina del Campo, en Valladolid; y Pradoluengo y Salas de los Infantes, en Burgos.

El programa complementario tuTECHÔ Semirural, orientado a municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes, suma más de 30 viviendas activadas y 160 personas acompañadas en 17 municipios de 6 provincias.

El caso de Paredes de Nava

El informe destaca el caso de Paredes de Nava, en Palencia, como el primer municipio donde aterrizó tuTECHÔ Rural. El diagnóstico municipal era claro: no faltaba empleo, sino vivienda accesible para las personas que podían ocupar esos puestos de trabajo. No había oferta de alquiler suficiente, pero sí viviendas en venta.

La alianza con tuTECHÔ permitió resolver ese cuello de botella. Según el informe, el municipio suma 11 familias realojadas, 49 nuevos empadronados, 19 menores escolarizados y 9 ONG implicadas.

Una solución que exige vivienda, empleo y comunidad

El informe insiste en que la repoblación no puede basarse únicamente en mover familias a pueblos con viviendas vacías. Para que funcione, deben coincidir varios elementos:

Vivienda disponible y en condiciones adecuadas.

Oportunidades reales de empleo en el municipio o su entorno.

Implicación del ayuntamiento.

Acompañamiento social durante el proceso de arraigo.

Acceso a servicios básicos como sanidad, escuela y transporte.

Colaboración entre inversión privada, administraciones y entidades sociales.

“Vivienda, empleo y comunidad deben ir siempre de la mano”, recoge el informe.

La vivienda vacía de los pueblos no es un problema a penalizar, sino un recurso a activar

Una de las conclusiones más relevantes del documento es que la vivienda vacía en zonas despobladas no debe entenderse solo como un problema, sino como un recurso que puede movilizarse si se acompaña de empleo, servicios y arraigo.

El informe lo expresa así: “tuTECHÔ Rural demuestra que la vivienda vacía de la España despoblada no es un problema a penalizar, sino un recurso a activar”.

La clave está en convertir viviendas cerradas o infrautilizadas en oportunidades reales para familias que necesitan alojamiento y municipios que necesitan población.

Conclusión: no faltan solo casas, falta equilibrio territorial

El informe del Observatorio del Alquiler concluye que el desequilibrio territorial español es estructural y no coyuntural. España no solo tiene un problema de falta de vivienda en las grandes ciudades. También tiene millones de viviendas sin uso en territorios donde la pérdida de población, servicios y oportunidades impide que ese parque residencial se convierta en oferta real.

La frase que resume el informe es clara: “La vivienda vacía no equivale a oferta”.

Por eso, la solución no pasa únicamente por construir más en las zonas tensionadas ni por señalar las casas vacías de los pueblos. El reto es mucho más complejo: conectar vivienda, empleo, servicios, movilidad y arraigo para que una parte de ese parque residencial pueda volver a tener vida.