200 frases para ser feliz en el trabajo

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Quieres ser feliz trabajando? La empresa de recursos humanos Adecco en su ‘Encuesta sobre La Felicidad en el Trabajo’ pregunta de forma abierta a 1.800 encuestados qué es lo que les hace falta para ser feliz en su trabajo. Cada encuestado ha contestado espontáneamente lo que en su caso echa en falta y a continuación, presentamos 200 frases completamente sinceras que podrían ser un ejemplo de lo que muchos trabajadores españoles sienten en su puesto de trabajo, pero no han tenido oportunidad de exteriorizar. Una muestra anecdótica, pero ilustrativa, con algunos aspectos que podrían hacer reflexionar a muchas empresas para hacer más feliz la vida laboral a sus empleados. Además de interiorizar todas estas frases, hay una serie de consejos y claves para ser feliz en el trabajo que pueden ayudarte a conseguirlo.

Frases para ser feliz en el trabajo

Descubre las mejores frases de felicidad en el trabajo. Las 200 frases son las siguientes:

“Que te guste lo que haces y aprender cosas nuevas” (publicista de 25 a 34 años, Madrid).

“Buen ambiente de trabajo y remuneración acorde al puesto de trabajo” (técnico sanitario de 25 a 34 años, Canarias).

“Políticos honestos” (administrativo de 45 a 54 años, Aragón).

“Estabilidad” (profesor de 35 a 44 años, Canarias).

“Motivación y salario” (administrativo de 45 a 54 años, Madrid).

“Posibilidad de aportación personal y crecimiento” (comercial de 45 a 54 años, Cataluña).

“Formar un buen equipo de trabajo” (ingeniera de 25 a 34 años, Cantabria).

“Tener buen ambiente de trabajo, respetar las condiciones y derechos laborales de los trabajadores” (trabajadora social de 35 a 44 años, Navarra).

“Buen sueldo y horario, incentivos y buen ambiente de trabajo” (informático de 25 a 34 años, Madrid).

“Libertad, responsabilidad y buen sueldo” (abogado de 25 a 34 años, Castilla-La Mancha).

“Tener trabajo, para empezar” (profesora de 45 a 54 años, Andalucía).

“Tener ganas de trabajar y disfrutar con lo que haces” (contable de 45 a 54 años, Madrid).

“Compaginar trabajo y familia” (comercial de 45 a 54 años, Murcia).

“Estar bien con tu entorno y contigo mismo, además de ganar un buen sueldo” (comercial de 35 a 44 años, Comunidad Valenciana).

“Tener un buen ambiente y un horario amoldable a las necesidades” (administrativo de 35 a 44 años, Madrid).

“Más medios y financiación” (funcionario de 35 a 44 años, Andalucía).

“Un buen ambiente de trabajo y retos constantes” (informático de 35 a 44 años, Extremadura).

“Que se reconozcan mis méritos y mi profesionalidad” (oficial de 45 a 54 años, Cataluña).

“Querer hacer el trabajo lo mejor posible, mejorar día a día y ser productivo y competente” (funcionario de 35 a 44 años, Baleares).

“Un salario acorde a la profesionalidad, contrato acorde con la categoría profesional y regulación de los horarios de trabajo” (camarera de 45 a 54 años, País Vasco).

“Un buen sueldo y jefes agradables” (funcionario de 35 a 44 años, Comunidad Valenciana).

“Seguir manteniendo mi trabajo” (mecánico de 25 a 34 años, Andalucía).

“Tener un jefe razonable, afición relacionada mínimamente con la función que se desempeña” (informático de 25 a 34 años, Madrid).

“Proyectos y medios para realizarlos” (relaciones públicas de 45 a 54 años, Cataluña).

“Más libertad” (financiero de 35 a 44 años, Madrid).

“Sentirte apreciado por los pacientes, los compañeros, la empresa… tanto personal como económicamente” (enfermera de 35 a 44 años, Canarias).

“Que mi profesión esté más reconocida socialmente” (agricultor de 35 a 44 años, Aragón).

“Mejores condiciones de trabajo, menor carga” (médico de 35 a 44 años, Andalucía).

“Mejorar el nivel adquisitivo de la ciudadanía, puesto que está muy tocada” (empresario de 35 a 44 años, Canarias).

“Principalmente que te guste lo que haces” (administrativa de 25 a 34 años, Galicia).

“Responsabilidad, misión concreta, confianza, buena remuneración, buen ambiente de trabajo” (comercial de 35 a 44 años, Cataluña).

“Una estabilidad laboral y oportunidades de cara al futuro” (investigador de 25 a 34 años, Cataluña).

“Poder ir a trabajar sabiendo que se va a aportar un granito de arena a la sociedad y que se va a obtener satisfacción personal por hacer el trabajo” (ingeniera de 35 a 44 años, Aragón).

“Que te guste lo que haces y que haya un buen entorno de trabajo” (administrativo de 35 a 44 años, Murcia).

“Estar motivado, que tu empresa confíe en ti, que haya formación continua, posibilidad de promoción, que se valore más el trabajo que haces, que el sueldo sea más alto, que los jefes sean personas realmente válidas, que no haya enchufismos ni malos compañeros…” (informático de 25 a 34 años, Aragón).

“Más autonomía” (ingeniero de 35 a 44 años, Madrid).

“Estabilidad, tranquilidad, que no haya estrés, jefes normales, posibilidades de ascenso, buena remuneración, etc.” (profesor de 35 a 44 años, Andalucía).

“Mejores horarios y menos presión” (informático de 35 a 44 años, Galicia).

“Que te dejen trabajar y no nos recorten tanto. Tenemos los sueldos congelados y además nos los rebajan” (funcionario de 45 a 54 años, Andalucía).

“Reconocimiento y proyección de futuro” (ingeniero de 35 a 44 años, Madrid).

“Tener vocación como la tengo yo” (abogado de 35 a 44 años, Andalucía).

“Disfrutar trabajando y tener buena relación con los compañeros” (informática de 35 a 44 años, Comunidad Valenciana).

“Trabajar en algo que te gusta y sea como un hobby para ti” (administrativo de 35 a 44 años, Andalucía).

“Estabilidad, trabajo en equipo, buen ambiente de trabajo, motivación, implicación, buen sueldo” (informático de 35 a 44 años, Madrid).

“Me hace falta un ordenador, cierta tranquilidad, un teléfono (que suene poco) y cobrar la nómina a fin de mes. ¿Algo más? El resto ya lo tengo” (administrativo de 45 a 54 años, Comunidad Valenciana).

“Una buena conciliación familiar” (informático de 35 a 44 años, Galicia).

“Más compañerismo, gente con buenos principios. Que la gente se gane las cosas por méritos propios y no a base de mentiras, amiguismos, etc.” (policía de 35 a 44 años, Andalucía).

“Llevarse bien con los compañeros, ganar un buen sueldo, que te respeten como mujer y todo lo que eso conlleva cuando tienes hijos” (administrativa de 25 a 34 años, Murcia).

“Hacer lo que te gusta y que te paguen bien por ello” (ingeniera de 45 a 54 años, Cataluña).

“Buen ambiente, sentirse valorado y no caer en la rutina” (administrativo de 45 a 54 años, Comunidad Valenciana).

“Tiempo” (administrativa de 45 a 54 años, Madrid).

“Buen ambiente de trabajo, incluidos los jefes, y cierta libertad de horarios” (comercial de 45 a 54 años, Canarias).

“Conciliar vida laboral y familiar, jornadas de 30-35 horas semanales. Menos dinero, pero más tiempo para disfrutar de la vida y la familia, que es lo más importante” (informático de 35 a 44 años, Cantabria).

“Apoyo, promoción e independencia” (trabajadora social de 45 a 54 años, Madrid).

“Libertad a la hora de ser creativo” (diseñadora de 25 a 34 años, Andalucía).

“Ambiente positivo de trabajo, sueldo que supere las necesidades básicas de una persona y un horario sensato” (ingeniero de 35 a 44 años, Cataluña).

“Divertirse trabajando” (funcionario de 45 a 54 años, Navarra).

“Creer que haces algo útil” (administrativa de 45 a 54 años, Canarias).

“Cambiar la monotonía” (enfermero de 25 a 34 años, Cataluña).

“Trabajar menos” (asistenta de 45 a 54 años, Andalucía).

“Que te guste, que seas feliz con él, que te sientas valorado y recompensado, tanto personal como económicamente” (profesora de 35 a 44 años, Castilla y León).

“Hacer tareas que sean un reto cada día, hacer cosas diferentes y que te mantengan motivado” (informático de 25 a 34 años, Canarias).

“Trabajar poco, ganar mucho” (arqueólogo de 25 a 34 años, Galicia).

“Trabajar en lo que te gusta y estar bien en tu entorno de trabajo” (informático de 35 a 44 años, Madrid).

“Necesitaría tener un puesto de mayor responsabilidad y poder desarrollar todos los conocimientos que he adquirido en mi larga y amplia formación” (administrativa de 25 a 34 años, Andalucía).

“Que me paguen más y a principios de mes” (administrativo de 35 a 44 años, Comunidad Valenciana).

“Tiempo, reconocimiento profesional, un buen equipo y posibilidades para investigar” (médico especialista de 45 a 54 años, Cataluña).

“Motivación por parte de tus jefes, buen ambiente y sueldo digno” (financiera de 45 a 54 años, Madrid).

“Mejor conciliación de la vida laboral y personal. Posibilidades de desarrollo profesional y estabilidad en el empleo” (administrativa de 35 a 44 años, Galicia).

“Que te gusten las tareas realizadas, que tengas un buen equipo, un salario adecuado y un horario que sea lo mejor posible para el resto de tu vida” (administrativa de 25 a 34 años, Aragón).

“Un buen jefe” (investigadora de 25 a 34 años, Cataluña).

“Reconocimiento, medios para poder trabajar, nivel de exigencia adecuado, compañeros agradables y suficiente remuneración” (economista de 35 a 44 años, Navarra).

“Trabajar en lo que he estudiado, que es lo que me gusta” (teleoperadora de 35 a 44 años, Madrid).

“Buen ambiente de trabajo y remuneración acorde al puesto” (financiero de 45 a 54 años, Navarra).

“Que el sueldo fuera algo mayor y no nos quitaran las pagas extra” (funcionario de 25 a 34 años, Andalucía).

“Un mejor sistema de incentivos y de motivación personal” (teleoperadora de 35 a 44 años, Aragón).

“Flexibilidad horaria y recompensa económica” (diseñadora/dibujante de 35 a 44 años, Comunidad Valenciana).

“Autonomía para aportar tus ideas y un proyecto” (administrativo de 35 a 44 años, Madrid).

“Más incentivos e igualar la subida de impuestos con el salario mínimo” (administrativa de 35 a 44 años, Castilla-La Mancha).

“Sentirse bien con lo que haces y ver que es útil” (decorador de 45 a 54 años, Andalucía).

“Ser autónomo, tener tu propia empresa” (administrativo de 45 a 54 años, Cataluña).

“Hacer lo que te gusta. Es lo más gratificante” (administrativa de 45 a 54 años, Andalucía).

“Buen ambiente y no trabajar horas extra sin cobrarlas” (ingeniero de 25 a 34 años, Madrid).

“Sentirse útil y no odiar el lunes” (funcionaria de 35 a 44 años, Castilla y León).

“La actitud es esencial” (comercial de 25 a 34 años, Madrid).

“Hacer cosas de provecho. Sentirte útil y que reconozcan tus méritos” (administrativa de 25 a 34 años, Galicia).

“Seguridad, reconocimiento de tu trabajo y de tu opinión, poder de decisión, sin jerarquías o con organización horizontal o democrática, formación y capacidad para realizar las tareas encomendadas, buen ambiente laboral” (profesor de 35 a 44 años, Cataluña).

“Sueldo decente, igualdad entre trabajadores, recibir atrasos, subidas y demás derechos y, sobre todo, valoración de tu trabajo” (administrativa de 25 a 34 años, Aragón).

“Ganas de hacerlo bien, pensamiento positivo y buen ambiente” (funcionario de 35 a 44 años, Andalucía).

“Ser constante y perfeccionista en lo que haces” (bibliotecaria de 35 a 44 años, Cantabria).

“Mantener una actitud positiva en la vida” (funcionario de 45 a 54 años, Comunidad Valenciana).

“Que te guste tu trabajo, un horario flexible, un ritmo de trabajo constante, pero no estresante y un salario que te permita cubrir tus necesidades financieras básicas y algún capricho ocasional” (informático de 25 a 34 años, Comunidad Valenciana).

“Ser feliz en la vida fuera de tu trabajo” (periodista de 25 a 34 años, Andalucía).

“Hacer algo que te gusta y que te deje tiempo para disfrutar de tu familia” (administrativo de 25 a 34 años, Aragón).

“No llevar trabajo a casa” (ingeniera de 25 a 34 años, País Vasco).

“Hacer algo que te guste y que esté bien retribuido, además de no irte lejos y poder tener cerca a tus familiares y amigos” (periodista de 25 a 34 años, Aragón).

“La seguridad de que no me van a despedir debido a los recortes o al plan del Gobierno” (técnica de limpieza de 45 a 54 años, Andalucía).

“Libertad de movimientos y de pensamiento” (funcionario de 45 a 54 años, Cataluña).

“Sobre todo buen ambiente de trabajo, buena formación, medidas de salud e higiene laboral y un salario adecuado para motivar al trabajador” (cocinera de 35 a 44 años, Navarra).

“Ya soy feliz” (agricultor de 35 a 44 años, Andalucía).

“Más amistad, más dinero y menos rutina” (funcionario de 45 a 55 años).

“Seguridad de empleo, promoción de cursos y mejora, un pequeño incremento salarial” (informático de 35 a 44 años).

“Necesito sentirme útil, ver que lo que hago tiene resultados, no tanto económicamente como en satisfacción de los requisitos de los clientes. Necesito sentirme valorada” (ingeniera de 35 a 44 años).

“Tener un horario que me permita compatibilizar mi vida laboral con mi vida privada, así tener más tiempo para vivir” (informática de 35 a 44 años).

“Estar más fresco en verano” (mecánico de 45 a 55 años).

“Madrugar menos” (mecánico de 35 a 44 años).

“No tener un 5 % de descuento en mi nómina por una crisis que yo no he provocado” (funcionario de 35 a 44 años).

“Un marco legal estable y coherente, menos burocracia sin sentido y estabilidad económica, a día de hoy no garantizada” (farmacéutico de 35 a 44 años).

“Teletrabajo desde casa” (informático de 25 a 34 años).

“Saber aguantar tu trabajo, ya es una felicidad” (funcionario de 35 a 44 años).

“Nada, todo es perfecto” (funcionaria de 35 a 44 años).

“Que mi jefe tenga mejor carácter” (contable de 45 a 55 años).

“Cambiar de trabajo o no trabajar” (administrativa de 35 a 44 años).

“Ver que la demás gente rinde igual o más que yo y que no pierde el tiempo en el trabajo con facebook’s y compañía” (administrativo de 25 a 34 años).

“Tener contrato fijo” (enfermera de 25 a 34 años).

“Cambiar mi mesa de lugar” (administrativa de 45 a 55 años).

“Ganar más, trabajar menos y que el gilipollas de mi jefe muera lentamente” (abogado de 45 a 55 años).

“Horario continuo. No trabajar por las tardes” (administrativa de 45 a 55 años).

“Volver a mi antiguo trabajo” (administrativo de 35 a 44 años).

“Que me toque una primitiva y jubilarme” (informático de 45 a 55 años).

“Cobrar mejor, llevo 8 años cobrando lo mismo” (educadora de 35 a 44 años).

“Superiores debidamente formados” (policía de 35 a 44 años).

“Menos presión laboral y algún compañero menos mala persona” (contable de 35 a 44 años).

“Mejores relaciones con mis jefes” (policía de 35 a 44 años).

“Que se cumplan los horarios del sector y que dejen de utilizar la cultura del miedo para obligar a hacer horas gratis y no poder conciliar la vida personal” (administrativo de 35 a 44 años).

“Libertad de acción, aceptación de ideas, poder planificar mi tiempo según me convenga” (educadora de 35 a 44 años).

“Cambiar a menudo de puesto” (informático de 25 a 34 años).

“Que mi jefe se jubile” (abogada de 25 a 34 años).

“Que me dejen hacer mi trabajo como lo hacía antes y no hacer el que no me pertenece por falta de personal” (dependienta de 25 a 34 años).

“Más amabilidad en la gente” (conductor de 45 a 55 años).

“Un trabajo más relacionado con lo que he estudiado, donde me den opciones de aprender más, coger experiencia, con opción de mejor sueldo y puesto fijo” (administrativa de 25 a 34 años).

“Pasión” (criminalista de 35 a 44 años).

“Aprobar la oposición y ser funcionario, en lugar de sustituto” (informático de 25 a 34 años).

“Ser mi propio jefe, trabajar por cuenta ajena. En muy pocas empresas se consigue satisfacción en el trabajo. Pienso que trabajar no hace feliz a nadie” (administrativo de 45 a 55 años).

“En realidad no me hace falta nada más que más medios” (funcionaria de 45 a 55 años).

“Ver que se optimizan los recursos humanos y materiales en mi lugar de trabajo” (informática de 35 a 44 años).

“Que se valore el trabajo del profesor. Que tengamos más peso social” (educador de 35 a 44 años).

“Que me promocionasen más porque poseo una carrera universitaria y me voy a quedar estancada ahí de por vida” (administrativa de 45 a 55 años).

“Más tiempo para estar con la familia” (contable de 45 a 55 años).

“Tener más tiempo para aprender más, es una actividad que se renueva constantemente” (informático de 35 a 44 años).

“Que se vaya una anticompañera que tengo” (administrativo de 45 a 55 años).

“Más emoción” (ingeniera de 25 a 34 años).

“Todo” (enfermera de 45 a 55 años).

“Respeto” (dependiente de 45 a 55 años).

“Cobrar más. Tener más capacidad de creación y decisión” (administrativo de 35 a 44 años).

“Más respeto de los jefes y más dinero, desde que estalló la crisis, están abusando del trabajador” (albañil de 45 a 55 años).

“Coherencia en las decisiones de la dirección” (financiero de 45 a 55 años).

“Motivación y jefes que valoren el trabajo” (funcionaria de 45 a 55 años).

“Tener un trabajo en mi profesión, para poder ejercerla” (ingeniero de 35 a 44 años).

“Poder viajar, no estar siempre en la oficina” (contable de 35 a 44 años).

“Hay demasiada rutina y mi trabajo ocupa demasiado tiempo en mi vida, a veces me da la sensación de que solo vivo para el trabajo” (doctora especialista).

“Un jefe con sentido común” (contable de 35 a 44 años).

“Un salario digno” (ingeniera de 25 a 34 años).

“Montar mi propio negocio” (comercial de 35 a 44 años).

“Mayor sueldo, más inteligencia en jefes y compañeros, que se hagan mejor las cosas, mejor organización, más libertad” (informática de 35 a 44 años).

“Menos estrés” (arquitecto de 45 a 55 años).

“Especializarme en algún campo nuevo y que sea de mi interés y útil para mi profesión” (ingeniera de 25 a 34 años).

“Simplemente que me paguen” (arquitecta de 25 a 34 años).

“Tener compañeros agradables y cariñosos” (contable de 25 a 34 años).

“Menos monotonía” (administrativo de 45 a 55 años).

“Más vacaciones” (ingeniero de 25 a 34 años).

“Me siento muy bien en mi trabajo, muy satisfecho” (economista de 45 a 55 años).

“Autoridad para tomar mis propias decisiones” (psicólogo de 25 a 34 años).

“Conseguir todavía más libertad, para poder actuar con coherencia y desarrollar todo el potencial” (deportista de 45 a 55 años).

“Compañeros proactivos al trabajo” (arquitecto de 25 a 34 años).

“Un mejor salario y clima laboral” (educador de 35 a 44 años).

“Menos explotación” (limpiador de 45 a 55 años).

“Todo en mi trabajo está bien, menos mi jefe. Es bastante bipolar y nunca sabes por donde te saldrá… por suerte, viene solo dos días a la semana, y sería más feliz si nunca viniera” (psicólogo de 25 a 34 años).

“Tener menos presión” (informática de 25 a 34 años).

“Un puesto de mayor responsabilidad” (dependiente de 45 a 55 años).

“Sentir que aporto algo” (investigador de 45 a 55 años).

“Buena remuneración, sentirme valorado en el trabajo, saber que puedo crecer profesionalmente, estar tan a gusto que me dé la sensación de que no estoy trabajando” (traductor de 25 a 34 años).

“Más recursos y mayor formación” (educadora de 35 a 44 años).

“Más consideración con mi trabajo. Muchos creen que es la profesión más descansada del mundo y no se dan cuenta del trabajo que supone” (artista de 45 a 55 años).

“Más armonía de los compañeros de trabajo” (administrativo de 45 a 55 años).

“Que se me reconozca el trabajo extra” (informática de 35 a 44 años).

“Aire acondicionado” (cocinera de 25 a 34 años).

“Tener metas y un ascenso profesional” (funcionaria de 45 a 55 años).

“Honestidad, comprensión y cooperación” (publicista de 25 a 34 años).

“Tener mayor frecuencia de descanso para estar con los seres queridos” (física de 25 a 34 años).

“Tener un trabajo fijo, que sea estable” (dependiente de 35 a 44 años).

“Que mi sueldo se adecue al trabajo realizado, puesto que entre congelaciones y reducciones gano lo mismo que hace cinco años” (funcionario de 45 a 55 años).

“Nada, ya soy feliz” (traductora de 25 a 34 años).

“Mejor ambiente de trabajo sin apuros en mi descanso y volver tranquilo a casa” (telefonista de 25 a 34 años).

“Estar más valorado por mi trabajo que por afinidad o peloteo” (mozo de 45 a 55 años).

“Un trabajo bien remunerado con el que pueda conciliar la vida laboral con la vida familiar” (administrativa de 25 a 34 años).

“Estoy contenta con mi trabajo” (empresaria de 35 a 44 años).

“Ganar más sueldo y que me paguen las horas extras y me hagan fija” (administrativo de 45 a 55 años).

“Poder trabajar para una empresa, en vez de ser autónomo para tener un trabajo” (comercial de 45 a 55 años).

“Ilusión” (fotógrafa, de 25 a 34 años).

“Trabajar menos tiempo” (ingeniero de 25 a 34 años).

“Menos estrés en el trabajo, cada vez se trabaja con más presión tanto dentro de la empresa como por parte de clientes” (ingeniero de 35 a 44 años).

“Compañeros con más sentido del humor” (ingeniera de 25 a 34 años).

“Un trabajo de menos esfuerzo físico y algo más de dinero” (peón de 25 a 34 años).

“Un cambio de trabajo y de compañeros” (administrativa de 45 a 55 años).

“Un nuevo jefe” (dependienta de 25 a 34 años).

“Otra persona con la que compartir el trabajo, para poder hacerlo bien sin estrés ni errores por las prisas” (secretaria de 35 a 44 años).

“Me haría falta más capacitación para poder ascender en mi puesto laboral” (administrativo de 25 a 34 años).

“Lo mejor para ser feliz en mi trabajo es no perderlo” (administrativo de 45 a 55 años).

“Nada, soy feliz” (informática de 25 a 34 años).

Los profesionales más felices

Adecco también ha querido averiguar quiénes son esos profesionales afortunados que se declaran abiertamente los más felices del mercado de trabajo y qué es lo que les hace falta a los españoles para alcanzar esta dicha en sus puestos de trabajo. Para ello, ha establecido dos rankings: el de los profesionales que se declaran más felices y el de los profesionales que los españoles pensamos que son los más felices.

Veterinarios, médicos, arquitectos y peluqueros son los profesionales que se declaran ser más felices en su trabajo en 2012, mientras que los españoles consideran que los más felices deben ser los artistas, futbolistas, deportistas en general y fotógrafos. A un octavo lugar quedan relegados los funcionarios, quienes en la primera encuesta aparecían entre los primeros puestos de aquellos profesionales que los españoles consideraban más felices.

Seamos lo que seamos, parece que la mayoría de los españoles somos felices, aunque un poco menos que el año anterior: casi 8 de cada 10 aseguran que son felices en su profesión, siendo los navarros, murcianos y extremeños, los que presentan los niveles de felicidad más altos. En concreto, un 77,98 % de los encuestados asegura ser feliz en su profesión frente al 81,2 % que lo hacía en 2011, lo que supone un descenso de más de 3 puntos porcentuales.

A continuación, Adecco presenta cuáles son los factores más importantes para alcanzar la felicidad laboral, según los trabajadores españoles.

Ranking de los profesionales que se declaran más felices

Para los veterinarios y médicos parece que su profesión les debe hacer inmensamente felices, pues el 100 % de los encuestados así lo ha asegurado. Ambas profesiones están muy vinculadas al altruismo y la satisfacción personal de ayudar a otros, una de las claves que puede ayudar a conseguir la felicidad en el trabajo.

Les siguen, entre los profesionales más felices, los arquitectos y delineantes. En esta ocasión, quizá el sueldo, un buen horario y un cierto reconocimiento social podrían ser las claves para que más de 9 de cada 10 de ellos se declaren felices en su profesión.

Y entre los puestos de cabeza del ranking que superan el 90 % de profesionales felices se sitúan los peluqueros y esteticistas (un 91,7 % de ellos se declara feliz en su trabajo), los periodistas (90,9 %) y los educadores/pedagogos y maestros (90,1 %).

Resulta reseñable el cambio que en únicamente un año se ha producido entre los profesionales que se declaran más felices. En 2011 estos puestos los ocupaban artistas, investigadores, educadores y financieros; colectivos que, curiosamente, este año se han visto más afectados por recortes presupuestarios, subidas de impuestos o reestructuraciones en las plantillas.

Ranking de las profesiones que creemos son más felices

Tras el anterior ranking, Adecco ha querido averiguar cuáles son las profesiones que los españoles consideran como las que mayor índice de felicidad aportan. La profesión en la que los encuestados consideran que sus trabajadores son más felices es la de artista (actor, músico o pintor), seguido de futbolista, deportista en general, fotógrafo y arqueólogo. Les siguen veterinario, investigador, funcionario, piloto y decorador.

Con respecto a 2011, aumenta el porcentaje de personas que considera a artistas, futbolistas, deportistas y fotógrafos, profesiones en las que sus trabajadores son felices, mientras que se reduce considerablemente el porcentaje de personas que consideran a los funcionarios profesionales felices, pasando del cuarto lugar que ocupaban en la primera encuesta al octavo actual.

Las mujeres en mayor medida que los hombres piensan que los artistas y veterinarios son más felices en sus profesiones, mientras que los hombres creen que son más felices los deportistas en general y los futbolistas.

Lo que es cierto es que ambos sexos consideran que aquellas profesiones en las que la afición se puede convertir en un trabajo son las que más felicidad pueden aportar. Así los artistas y deportistas son las mejor valoradas. Sin embargo, el sexo femenino prioriza más en su escala de valores hacia la felicidad, el desarrollo de las habilidades más artísticas, mientras los hombres destacan las deportivas.

Ranking de los profesionales que se declaran más felices

PROFESIÓN % Profesionales felices Artista (actor, músico, pintor) 100 Investigador 100 Educador/pedagogo/maestro 95,1 Financiero 94,1 Biofísico/biólogo/bioquímico/químico 93,3 Bibliotecario/documentalista 92,9 Farmacéutico 90,9 Médico especialista 90,9 Relaciones Públicas 90,9 Traductor/intérprete 90,9 Trabajador social/educador social 88,9 Empresario 88,6 Enfermero/ATS 87,1 Psicólogo/psiquiatra 87 Economista 86,5 Arquitecto/delineante 85,7 Técnico sanitario/ Auxiliares 85,2 Informático 83,3 Ingeniero 82,8 Fotógrafo 81,8 Conductor/chófer/transportista 81,5 Contable 81,1 Administrativo 80,8 Mecánico 80,8 Abogado 80,6 Funcionario 78,4 Policía/militar/guardia civil 77,8 Diseñador/dibujante 77,8 Cocinero 76,9 Comercial 76,1 Oficial (albañil/carpintero/pintor/fontanero) 74,4 Secretaria/recepcionista 71,4 Dependiente/vendedor 65 Camarero 62,5 Peón/mozo 60 Limpiador/basurero/barrendero/asistentas… 56 Telefonista/teleoperador 50

Para los artistas e investigadores parece que su profesión les debe hacer tremendamente felices, pues el 100 % de los encuestados así lo ha asegurado. Ambos profesionales podrían, a través de su trabajo, buscar continuamente el secreto de la felicidad y quizá solamente por eso, ya se sienten los más felices y por el placer de desarrollar su vocación hasta alcanzar su meta.

Les siguen, entre los profesionales más felices, los educadores (maestros, pedagogos, etc.), lo cual podría confirmar que la felicidad no tiene precio o no va ligada a los sueldos, pues la satisfacción personal de ayudar a los demás es lo que conduce a estos trabajadores hacia la felicidad tan deseada por muchos, y que un 95,1 % de los educadores asegura disfrutar.

Y entre los puestos de cabeza del ranking se sitúan los financieros: un 94,1 % de ellos se declara feliz en su trabajo. En esta ocasión, quizá el sueldo, un buen horario y un cierto reconocimiento social podrían ser las claves para que más de 9 de cada 10 financieros se declare feliz en su profesión.

Ranking de las profesiones que creemos son más felices

Tras el anterior ranking, Adecco ha querido averiguar cuáles son las profesiones que creemos los españoles en las que sus trabajadores deben de ser los más felices. La profesión en la que los encuestados consideran que sus trabajadores son más felices es la de artista (actor, músico o pintor), seguido de futbolista, deportista en general, funcionario y arqueólogo. Les siguen fotógrafo, investigador, piloto, veterinario y tenista.

Las mujeres en mayor medida que los hombres piensan que los artistas y fotógrafos son más felices en sus profesiones, mientras que los hombres creen que son más felices los futbolistas, deportistas y pilotos.

Lo que es cierto es que ambos sexos consideran que aquellas profesiones en las que la afición se puede convertir en un trabajo son las que más felicidad pueden aportar. Así los artistas y deportistas son las mejor valoradas. Sin embargo, el sexo femenino prioriza más en su escala de valores hacia la felicidad, el desarrollo de las habilidades más artísticas, mientras los hombres destacan las deportivas.

Las personas de mayor edad piensan que son más felices los arqueólogos e investigadores y los más jóvenes, los deportistas y funcionarios.

Canarios, murcianos y extremeños, los más felices en su trabajo

8 de cada 10 españoles (81,2 %) aseguran que son felices en su profesión, frente a un 18,8 % que no lo son.

El 86,7 % de los canarios, el 85 % de los murcianos y el 84,6 % de los extremeños se consideran felices en su profesión, los porcentajes más altos de toda España. Por el contrario, los aragoneses (77,8 %), gallegos (78,1 %) y baleares (78,4 %) son los que presentan porcentajes de felicidad más bajos entre los españoles.

¿Eres feliz en tu profesión? Sí Canarias 86,7 Murcia 85 Extremadura 84,6 Pais Vasco 83,5 Cataluña 82,9 C. La Mancha 82,6 Asturias 81,6 ESPAÑA 81,2 Andalucía 79,9 Madrid 79,7 C. Valenciana 79,5 C. León 79,4 Baleares 78,4 Galicia 78,1 Aragón 77,8

En cuanto a otras diferencias sobre factores socio demográficos, son las personas de clase social alta y con mayores ingresos en el hogar, aquellas que en mayor medida se consideran felices en su profesión. Así lo refleja un 85,2 % de los encuestados de clase social alta, frente a un 76,8 % de clase baja, y un 87,7 % de los encuestados que ingresan más de 3.000 euros mensuales, frente al 78,8 % que ganan menos de 1.800 euros.

Factores como el sexo, la edad o el nivel de estudios no reflejan diferencias estadísticamente representativas, aunque sí podrían insinuar que los profesionales con un nivel de estudios superior y mayores de 45 años, presentan niveles de felicidad ligeramente más altos que otros.

