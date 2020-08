Vivienda

Préstamos y Créditos 18 consejos para usar la tarjeta de crédito en tiendas o en compras online

Cada vez se usa más la tarjeta de crédto. De hecho, según un informe de Intrum, 2 de cada 5 encuestados confirma que sus facturas aumentan a un ritmo mayor que sus ingresos… Y que durante el confinamiento provocado por el COVID-19, 1 de cada 4 españoles pidió dinero prestado para pagar facturas. De hecho, España es uno de los países con mayor número de tarjetas de crédito en circulación entre la población.

Por todos estos motivos y al incremento de su uso para evitar contacto por la crisis sanitaria, además de que las usamos cada vez más por la inestabilidad laboral para cubrir gastos diarios, recordamos algunas de las consideraciones que debes tener en cuenta para al comprar en un comercio o por Internet. Y nunca la pierdas de vista, puesto que también aumenta el número de delincuentes que que usan técnicas como el skimming para clonar tarjetas en los cajeros.



A continuación destacamos 18 consejos que hace la Policía Nacional para el uso seguro de las tarjetas de crédito:

Firme inmediatamente su tarjeta cuando la reciba Memorice su PIN y nunca lo apunte junto a la tarjeta ni se lo facilite a nadie Conserve los justificantes de compra y los resguardos de los cajeros Compruebe periódicamente los movimientos de su cuenta bancaria y si hay algún importe incorrecto u observa alguna operación que no recuerde haber realizado, llame inmediatamente a la entidad emisora de la tarjeta Tenga a mano los números de teléfono a los que debe llamar en caso de extravío o robo Compruebe siempre el justificante de compra para verificar que el importe es correcto y que la casilla del total ha sido cumplimentada antes de autorizar la transacción Nunca pierda de vista su tarjeta al efectuar un pago Asegúrese de que nadie vea cómo introduce su PIN en un comercio o cajero. Si elige imprimir un comprobante del cajero, no lo tire porque los ladrones están al acecho para cometer fechorías. Compruebe que no le está observando nadie que pudiera verle teclear su número PIN ni el importe de la operación Si un cajero le retiene su tarjeta sin razón aparente, informe a la entidad emisora inmediatamente y cancélela No acepte la ayuda de personas ajenas a la entidad, pueden estar esperando la oportunidad para sustraer su tarjeta o conocer su número secreto Si detecta cualquier anomalía en el cajero, como un dispositivo extraño o deteriorado sospechosamente, comuníqueselo inmediatamente a la entidad bancaria y, como medida preventiva, no realice ninguna operación en él Si realiza una disposición en un cajero y no obtiene el dinero, sin que el cajero se lo haya previamente denegado por algún motivo, compruebe que la ranura del dispensador no tiene ningún dispositivo extraño Si se ha realizado alguna transacción indebida solicite a su entidad que le cambie el número de su tarjeta de crédito/débito Precauciones en sus compras on line

En cuanto a las compras a través de Internet: Verifique que la dirección en la barra de su navegador sea la dirección legítima del banco Si recibe un correo pidiendo que por favor actualice sus datos no conteste ni rellene formularios de ningún tipo Mantenga actualizado su antivirus, utilice programas originales y actualice el sistema operativo para evitar la instalación de troyanos, gusanos o programas espía Si recibe un correo electrónico que le solicita que introduzca las distintas numeraciones de su tarjeta de crédito/débito o de la tarjeta de coordenadas, no las facilite. Los bancos nunca solicitan este tipo de información por e-mail

