19 viviendas de alquiler social en Tarragona

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) cede al Ayuntamiento de El Vendrell, en Tarragona, 19 viviendas para destinarlas al alquiler social, en concreto, para que se instalen en ellas personas que se encuentren en situación de emergencia social.

La SAREB y el Ayuntamiento de El Vendrell han llegado a un acuerdo para la cesión temporal de estos inmuebles durante un periodo de cinco años. A cambio el consistorio abonará un 225 euros al mes por vivienda. Esta será la cantidad máxima que los inquilinos tendrán que pagar por cada piso.

10 de las viviendas están ocupadas, por lo que será necesario establecer una negociación para que las personas que se encuentran en estos inmuebles abonen un alquiler social que se ajuste a sus posibilidades. Las 9 viviendas restantes se van a incorporar a una bolsa de alquiler social y las personas que quieran solicitarlas tendrán que ajustarse a una serie de requisitos.

Las personas interesadas en estas viviendas sociales pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento de El Vendrell a través del teléfono de información llamando al (+34) 977 16 64 00 o acudir de forma presencial al consistorio que se encuentra en la Plaza Vieja, 1, El Vendrell, Tarragona.

Esta cesión se enmarca en el proyecto municipal El Vendrell Avanza en el que se incluye la creación del primer Parque de Vivienda Pública de la localidad para el alquiler social. Es el propio consistorio el encargado de acondicionar y hacerse cargo de la gestión de estos inmuebles.

