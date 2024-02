Coches

A qué edad es recomendable dejar de conducir para no ser un peligro en la carretera

NOTICIA de Jessica Pascual

Despistes en carretera, falta de reacción, dificultad para anteponerse a situaciones de peligro o pérdida de visión. Estas son algunas de las señales que indican que una persona debe dejar de conducir. No es una decisión fácil, pero hay que saber cuándo es el momento de hacerlo para garantizar la seguridad en carretera y evitar accidentes.

¿Pero, a qué edad es recomendable retirarse de las carreteras? Más allá de una cifra, depende de las condiciones y estado físico del conductor. Dado que hay personas que con 65 años se encuentran en plenas capacidades para ello, mientras que otros con la misma edad suponen un grave peligro para la conducción. En cualquier caso, es una decisión que depende de cada caso, pero que se suma los motivos para saber que ha llegado el momento de dejar de conducir.

Lo que dice la normativa sobre cuándo dejar de conducir

Ver a una persona mayor en carretera, con el cuerpo y cabeza pegados al volante y a una velocidad muy inferior a la que permite la vía, es una escena que se repite de forma habitual. Una situación que supone un auténtico peligro tanto para ese conductor, como para el resto de la vía.

Se trata de personas que tienen vigente su carnet de conducir, pero que pierden facultades para hacerlo con la edad. Motivo por el que este es uno de los debates que resurgen en la sociedad de manera recurrente. ¿A qué edad hay que dejar de conducir? La respuesta no es fácil, dado que no existe un límite universal a partir del que las personas empiecen a perder facultades.

Ante esta situación y, para garantizar la seguridad en carretera, la DGT ha endurecido las pruebas para renovar el carnet de conducir de los mayores de 65 años, precisamente, para garantizar la seguridad vial. Una nueva norma con la que se reducen los plazos acerca de cada cuándo hay que renovar el carnet de conducir si tengo más de 65 años.

Cuándo saber el momento para dejar de conducir

Para tomar esta decisión hay que tener varios aspectos en cuenta, como las recomendaciones de las personas autorizadas de los Centros de Reconocimiento Médico. Son los especialistas los que deben tener la última palabra acerca de si una persona puede seguir conduciendo o no. Tras realizar los exámenes y pruebas médicas pertinentes.

Aunque si una persona ha envejecido de manera repentina, por el motivo que sea, y los familiares consideran que puede ser un peligro en carretera, quizá es momento de abordar el tema.

Por otra parte, en ningún caso es recomendable ponerse al volante si una persona no se siente segura. Si lleva muchos años sin conducir o siente ansiedad y miedo al volante, es momento de retirarse.

En resumen, no existe una edad límite para dejar de conducir, aunque a partir de los 65 años es recomendable estar pendiente y vigilante sobre estos conductores para evitar sustos. En algunos casos la edad no supondrá en estos momentos un problema, mientras que en otros será momento de dejar el volante. Aunque como hemos detallado, este es solo un número. Y puede que haya personas que con 55 años ya no se sientan capacitadas para conducir. Porque esta es una decisión que debe tomarse tras las evaluaciones pertinentes y las situaciones concretas de cada persona.

