Adiós comisiones: todo lo que hay que saber para no pagar de más al banco

Tener una cuenta bancaria implica, en algunas ocasiones, asumir el cobro de determinados cargos por mantenimiento, emisión de tarjetas, por usar un cajero o hasta por hacer una transferencia. Estas son las principales acciones que están sujetas a comisiones en los bancos y que suponen un gasto adicional para los clientes por operar con su dinero.

No obstante, los clientes cuentan con diferentes opciones y alternativas a su alcance para disfrutar de forma gratuita de muchos de los servicios que ofrece la entidad y por los que, en ocasiones, están pagando.

Evitar las cuentas bancarias con comisiones

Las comisiones que puede cobrarte un banco son uno de los gastos que asumen los clientes y que pueden evitarse de forma sencilla, abaratando el coste por abrir una cuenta bancaria o por tener otro producto contratado. Para ello, nada mejor que contratar alguna de las mejores cuentas online sin comisiones de cada banco.

Se trata de productos que no tienen este coste, pero que, en ocasiones, implica el cumplimiento de algunos requisitos por parte de sus clientes, como la domiciliación de recibos. En el caso de no cumplirlo, hay otras opciones para evitar este cobro, como al contratar las cuentas sin comisiones ni nómina de cada banco.

De manera adicional, las comisiones de mantenimiento que se cobran en cada banco por las cuentas y las tarjetas son otra de las partidas de gasto que pueden evitarse de forma fácil. Porque estas entidades cuentan con productos alternativos en los que no se cobra nada por este concepto y el cliente solamente tiene que investigar cuáles son para cambiarse y contratarlos. Y evitar así este coste por mantenimiento.

El catálogo es bastante amplio, por lo que te recomendamos que tengas en cuneta los aspectos previos para saber cómo elegir la mejor cuenta bancaria sin comisiones que se adapte a mis necesidades. Por otra parte, antes de contratar cualquier producto y con el objetivo de tener que asumir estos costes, es fundamental revisar el documento bancario para saber qué comisiones puedan cobrarte en una cuenta.

No pagar por sacar dinero en efectivo

¿Me pueden cobrar comisiones por sacar dinero del cajero? Sí. Las comisiones que cobran en cada banco por sacar dinero del cajero es otro de los cargos habituales de las entidades. Se trata de un coste que se aplica al sacar dinero de un cajero distinto al de la entidad y cuyo importe varía según la política de cada empresa.

¿La forma de evitarlo? Buscar un cajero de la entidad donde no te cobren o recurrir a otras alternativas de pago para evitar este gasto. Desde el pago por Bizum en tiendas, abonar el importe correspondiente con tarjeta o hasta pedir efectivo a un amigo o familiar con el que te encuentres y enviarle el dinero correspondiente.

Transferencias sin costes

Otro de los cargos más habituales que suelen efectuar los bancos está relacionado con el cobro de comisiones por transferencias inmediatas a otra entidad. Una situación que cambia desde el año 2025 a raíz de una nueva normativa del Parlamento Europeo que obliga a que estos envíos de dinero no tengan coste para el cliente.

No obstante, más allá de la espera a la aplicación de la normativa, hay bancos que ya ofrecen gratis este servicio. Otra opción, en el caso de no pertenecer a una de estas entidades que lo ofrecen gratis, es enviar el dinero mediante otra modalidad de transferencias. Si el tiempo no apremia, hacer una transferencia que no sea inmediata no suele tener costes asociados.

Pagos por quedarse en números rojos

Quedarse en números rojos en la cuenta del banco es una situación que tiene penalización por parte de la entidad. Una situación que es fundamental evitar para no incrementar el dinero en negativo que debes a la entidad, y que pasa por hacer una buena planificación y gestión de las finanzas. En el caso de no poder evitar esta situación, hablar con el banco para tomar las medidas necesarias y evitar una situación de endeudamiento mayor.

Pagos por usar la tarjeta en el extranjero

Normalmente, las entidades bancarias cobran una comisión por pagar con tarjeta en una divisa distinta al euro. Una situación que afecta directamente al bolsillo al viajar al extranjero. Porque en caso de llevar efectivo, pero quedarte corto, tendrás que tirar de tarjeta. Y asumir, además del coste de la compra, este cargo del banco.

Sin embargo, hay opciones en las que los bancos cuentan con un servicio que permite pagar con tarjeta en otra divisa sin cobrar comisiones, como sucede con EVO Banco. Otra opción para evitar este gasto adicional es acudir a una casa de cambio de monedas para obtener dinero en efectivo de la divisa del país donde te encuentres y conseguir el cambio de dinero que resulte más favorable.