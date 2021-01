Ocio - Tecnología

Android Auto, para usar el móvil mientras conduces de forma segura

Sí, se puede utilizar el teléfono de forma segura mientras conduces. ¿Cómo? Con Android Auto, una aplicación de Google diseñada para poder compatibilizar el uso de algunas funciones de los smartphones mientras conduces sin que suponga ningún peligro en la carretera y sin enfrentarte a ningún tipo de multas. En este artículo te contamos qué es Android Auto, cómo instalarlo y utilizarlo a través del control por voz de forma sencilla.

Recuerda que a partir de 2021 la DGT endurece las sanciones y multará por tener el móvil en la mano mediante sanción económica y retirada de puntos.

Quién puede usar Android Auto

Para saber si puedes utilizar Android Auto tienes que comprobar dos cosas:

El móvil

El coche

En cuanto a los móviles, prácticamente todos los que tienen un sistema operativo Android son compatibles con esta aplicación. Aunque no todos, aquellos teléfonos que tengan un sistema operativo inferior a Android 6.0 no pueden utilizar Android Auto. Por otra parte, esta aplicación no está disponible para teléfonos de sistema operativo iOS, es decir, los iPhone.

En la lista de coches compatibles con Android Auto puedes consultar si puedes instalar la app en tu coche.

Cómo instalar Android Auto

Una vez hayas comprobado que tanto tu móvil como tu coche son compatibles con Android Auto, el siguiente paso es descargarte la aplicación en tu smartphone Android. Si tu móvil tiene instalado un sistema operativo Android 10 o superior esta aplicación ya viene instalada de serie.

Una vez te hayas descargado la aplicación y hayas iniciado sesión, tienes que establecer la conexión con tu coche a través de un cable USB. Desde Google recomiendan que la longitud de este cable sea inferior a 1,81 m y evita el uso de alargadores.

Cuando conectes ambos dispositivos con el cable, la pantalla de tu smartphone aparecerá directamente en la pantalla del vehículo.

Funciones

El funcionamiento de Android Auto es sencillo. Una vez te has descargado la aplicación y lo has conectado al coche, la pantalla de tu teléfono se deriva directamente a la pantalla del coche y a partir de ese momento puedes utilizar el teléfono a través del volante y mediante control de voz.

Android Auto te permite hacer uso de las funciones básicas e imprescindibles de tu teléfono mientras estás en la carretera, pero no puedes hacer uso de cualquier aplicación del móvil. Las principales funciones que te permite realizar Android Auto son:

Realizar llamadas y recibir o contestar mensajes . El asistente de Google te leerá mensajes y escribirá lo que quieres contestar además de poder llamar y recibir llamadas sin despegar las manos del volante ni la vista de la carretera.

. El asistente de Google te leerá mensajes y escribirá lo que quieres contestar además de poder llamar y recibir llamadas sin despegar las manos del volante ni la vista de la carretera. Poner música . A través del control por voz puedes pedirle al teléfono que te ponga una lista de reproducción o una canción concreta que tengas en tu dispositivo.

. A través del control por voz puedes pedirle al teléfono que te ponga una lista de reproducción o una canción concreta que tengas en tu dispositivo. GPS . Esta función te permite recibir alertas en tiempo real. Puedes preguntar por la gasolinera más cercana o saber qué hay cerca de ti.

. Esta función te permite recibir alertas en tiempo real. Puedes preguntar por la gasolinera más cercana o saber qué hay cerca de ti. Preguntarle cosas al asistente de voz. A través del control por voz puedes preguntarle todo lo que necesites a tu teléfono. Tan sólo tienes que decir OK Google y preguntarle por la ruta hacia un destino concreto o pedirle que te ponga una canción.

