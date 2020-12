Ocio - Tecnología

Grasshopper, la app de Google para que los niños aprendan a programar (y mayores)

Grasshopper es una aplicación gratuita de Google para que los niños aprendan a programar de forma fácil y sencilla a través de juegos. Tiene versión web para el ordenador y app para los teléfonos.

Si quieres que tus hijos se inicien en el mundo de la programación de forma divertida, con Grasshopper aprenderán conceptos básicos en lenguaje JavaScript. Te contamos cómo registrarte y superar los cursos.

Aprender a programar con juegos

Grasshopper es una aplicación gratuita enfocada a niños, aunque también es una herramienta de gran ayuda para personas más mayores que quieran aprender conceptos básicos sobre el lenguaje de programación JavaScript.

Es una plataforma para aprender a programar a través de juegos muy intuitivos y con muchos colores para captar la atención de los más pequeños. Su personaje principal es un saltamontes llamado Grace.

Grasshopper cuenta con niveles de dificultad que hay que superar de forma progresiva. El primer nivel es el más sencillo y a medida que se avanza, aumenta la dificultad.

A medida que se superan los cursos se obtienen logros y recompensas para el saltamontes. Se consiguen accesorios y elementos para personalizar al personaje.

Además la app es interactiva y mantiene un feedback constante con los alumnos.

Cómo aprender con Grasshopper

Lo primero que hay que hacer para aprender programación con Grasshopper es tener una cuenta de correo de Google, puesto que si no tienes una cuenta de Gmail no se puede entrar a la app.

Existe una versión web y otra para móvil. Por tanto depende de dónde vayas a jugar tendrás que descargarla en uno de estos dos sitios:

A través de las tiendas de aplicaciones: En el caso de iOS en la Apple Store y en el caso de Google aquí puedes descargar Grasshopper en Play Store.

Si vas a jugar en el ordenador no tienes que descargar nada. Puedes acceder directamente a este enlace y seleccionar el botón que dice ‘Comenzar‘.

Cómo me registro

A continuación vamos a documentar cómo tienes que registrarte para poder aprender programación en la versión web de escritorio de Grasshopper.

En primer lugar tienes que acceder a la pantalla principal de Grasshopper a través del enlace que hemos dejado en el apartado anterior y darle al botón comenzar tal y como se muestra en la imagen.

Una vez pinches en este botón, se abre una nueva página para que vincules tu cuenta de Google con la aplicación. Este paso sólo te lo va a pedir si no tienes abierta tu cuenta de Gmail en el ordenador.

Después se abre una nueva ventana en la que te dan la bienvenida y te aparece un listado con cajones donde se muestran todos los cursos.

Como se muestra en la imagen sólo se puede acceder al primer curso, que es el más fácil. El resto de formaciones está bloqueada y sólo se puede acceder a ellas cuando se superen los niveles anteriores por orden.

Superar la primera prueba

El siguiente paso es seleccionar en el botón que dice ‘Comenzar’ dentro del curso de ‘Fundamentos’. Se va a abrir una nueva página en la que entramos directamente al primer nivel.

La pantalla que se muestra para empezar a jugar en el primer nivel aparece dividida en tres partes de forma vertical:

La parte izquierda donde se muestran las instrucciones

El centro de la pantalla que es el editor de código donde hay que introducir los pasos que nos pida la app

donde hay que introducir los pasos que nos pida la app La parte derecha en la que aparece el resultado del código que se ha introducido.

En las tres siguientes imágenes se muestran las tres partes de la pantalla:

Tal y como se aprecia en la imagen, la primera prueba de Grasshopper es dibujar la bandera de Francia a través de líneas de código. La bandera está dividida en seis cuadrados y dos filas. La primera fila ya viene hecha y tan sólo hay que hacer la segunda.

La forma de introducir el código en los primeros niveles es seleccionando una serie de botones que de forma automática introduce esa parte del código. Al ser una aplicación enfocada para los niños, no van a tener que escribir el código manual, sino introducirlo a través de botones.

Para hacer la bandera de Francia tienes que escribir el código en la parte central de la pantalla a través de los los botones que aparecen abajo.

En primer lugar tienes que seleccionar DrawBox (blue). Como la bandera se compone de los colores azul, blanco y rojo, tienes que repetir esta acción con los tres. En este primer nivel la bandera se compone de seis cuadros, la fila de arriba y la fila de abajo.

La segunda prueba de este primer curso es crear la bandera de Gabón. Te animamos a que pruebes a hacerla tomando el ejemplo explicado para la bandera de Francia.

Cuando hayas completado una prueba y sea correcta, te aparece el siguiente mensaje en pantalla:

Si te atascas en alguna de las pruebas puedes solicitar una pista o un acertijo que aparece en la parte izquierda de la página tal y como aparece en la siguiente imagen. En la parte superior vemos el botón para pedir la pista y en la zona de abajo el botón que dice ‘Obtener acertijo’.

Si quieres ir viendo el resultado cada vez que pongas una línea de código, tienes que seleccionar el botón verde que dice ‘Ejecutar código‘ en la parte central de la pantalla.

Cómo me doy de baja

Si quieres darte de baja o borrar tu cuenta de Grasshopper tienes que enviar un correo electrónico detallando tu petición a la siguiente dirección: grasshopper-support@google.com

También debes enviar un mensaje a esta dirección si ya has completado todos los cursos y quieres obtener una copia de tu cuenta, tu progreso y los elementos que has creado para utilizarlos fuera de la app.

App o versión web

Grasshopper está disponible tanto para utilizarla en teléfonos o tablets como en versión escritorio del ordenador. Nuestra recomendación es que se utilice en versión ordenador puesto que de esta forma visualizas todas las funcionalidades de la aplicación sin tener que desplazarte ni hacer scroll por la pantalla.

Cursos

La aplicación se compone de varios cursos que van aumentando el nivel de dificultad. Te dejamos los cursos que hay que superar para conseguir pasar la app desde el más sencillo hasta el más difícil:

Fundamentos: Este primer curso es el encargado de enseñar el funcionamiento del código, de saber qué nombre recibe y cómo hay que llamar a las funciones variables, a los bucles, a los arreglos, condicionales, operadores, objetos y el funcionamiento de cada uno.

Fundamentos II: En este segundo curso se enseñan métodos de arreglo y string, la creación de nuevas funciones, una introducción sobre las devoluciones de llamadas y los conocimientos básicos para saber cómo importar bibliotecas.

Introducción a las entrevistas: En esta formación se enseña el desglose y modelación de problemas reales para que se resuelvan con códigos.

Animaciones I: Se enseñan los primeros conceptos para dibujar con la biblioteca D3 de JavaScript, a definir funciones y a realizar animaciones.

Animaciones II: Se da un paso más y se enseñan funciones más complejas con la biblioteca D3 y se aprende a integrar características de JavaScript y los métodos de arreglo.

Cómo usar un editor de código de estilo tradicional: Por último se realiza una introducción de los conceptos de HTML y CSS de las páginas web y de la utilización de JavaScript para compilar una web interactiva.

Además de los diferentes bloques de estudio en Grasshopper hay diferentes pruebas de evaluación o mini exámenes que te permitirán comprobar si realmente has adquirido bien los conocimientos de ese bloque de contenidos.

Una vez finalices todos los cursos y bloques de estudio que tiene Grasshopper tendrás unos conocimientos básicos del lenguaje de JavaScript que te van a permitir crear páginas webs o aplicaciones. Obtendrás además certificados que demuestren que has superado los cursos. Se trata de una base en este área de conocimiento porque con esta app se aprenden los primeros pasos en el mundillo de la programación. Aunque si quieres vivir profesionalmente de ello tendrás que seguir formándote.

Grasshopper pretende seguir aumentando sus planes de estudios para poder ofrecer los conocimientos más actuales. En la actualidad está disponible en español e inglés. El objetivo es que los niños aprendan a comunicarse con los ordenadores en el lenguaje de JavaScript.

Origen del proyecto

Grasshopper surge del Área 120 que es un proyecto de Google para diseñar y ejecutar proyectos experimentales. Es una aplicación que debe su nombre a una de las pioneras de la programación de ordenadores, la matemática Grace Murray Hopper.

