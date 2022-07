Coches

Tráfico

Así es el nuevo carnet B1 de conducir para jóvenes de 16 años en España

NOTICIA de de Jessica Pascual

La Dirección General de Tráfico ha aprobado el nuevo carnet B1 para jóvenes de 16 años. Se trata de un nuevo permiso de conducir que permite a los jóvenes ponerse al volante de un vehículo de cuatro ruedas aunque no tengan cumplidos los 18 años. Pero no de cualquier vehículo. Aquí puedes consultar el listado de coches que conducir con el carnet B1. Este permiso B1 se encuentra a medio camino entre el carnet AM de motos, que pueden sacárselo los jóvenes de 15 años, y el permiso B de conducir, el clásico de coches, que no puede obtenerse hasta la mayoría de edad.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado en junio de 2022 que, finalmente, en España va a regularse este nuevo permiso de conducir para jóvenes de 16 años para vehículos eléctricos. Anuncio que ha llegado junto con la confirmación de la medida por parte de la DGT, que lo ha aprobado junto con otro paquete de medidas en la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

Características del carnet B1

Este es un carnet específico para jóvenes que quieran empezar a conducir un vehículo de cuatro ruedas antes de la actual edad legal permitida. Pero este permiso no sirve para cualquier coche. Es decir, que sacarse el carnet B1 solo abre la puerta a la conducción de un tipo de vehículo, los cuatriciclos tipo L7, conocidos como microcoches, como el coche que puedes ver en la siguiente imagen, un vehículo eléctrico de la marca XEV Yoyo.

Este nuevo permiso de conducir B1 es una de las medidas aprobadas por la DGT que ha implantado junto con el resto de actualizaciones de la Ley de Tráfico. De manera adicional a estos anuncios, destacan otras medidas de Tráfico, como los cambios en el periodo de vigencia de renovación del carnet de conducir.

Cómo sacarse el carnet B1

Los menores contarán con este permiso de conducir especial para iniciar sus andaduras en la conducción. Pero al igual que con otros carnets, para sacarse el B1 los jóvenes tendrán que superar un examen.

El primer planteamiento del tipo de pruebas y exámenes que hay que superar para obtener el carnet B1 es que sean similares a los que hay que hacer para sacarse el carnet de moto A1 y A2. Esta misma propuesta señala que los jóvenes superen un examen teórico equivalente al del carnet B, pero con un examen diferente en la parte práctica.

Diferencias con el carnet de coche B

Las principales diferencias con el carnet de coche tipo B son dos:

Los vehículos que pueden conducirse . En el caso del B1, la potencia del motor está limitada a coches de máximo 15 kilovatios, así como la velocidad a 90 km. Mientras que en el carnet B de coche la velocidad puede alcanzar hasta 120 kilómetros y no hay un máximo de potencia.

. En el caso del B1, la potencia del motor está limitada a coches de máximo 15 kilovatios, así como la velocidad a 90 km. Mientras que en el carnet B de coche la velocidad puede alcanzar hasta 120 kilómetros y no hay un máximo de potencia. La otra diferencia es la edad a la que puede obtenerse. Este permiso B1 está dirigido a jóvenes que hayan cumplido los 16 años, mientras que el carnet B de conducir es para mayores de 18 años.

El permiso de conducción B1 es una propuesta que ha planteado la consultora Pons Seguridad Vial junto con Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica y que está valorándose por parte de la DGT.

Si quieres leer más noticias como Así es el nuevo carnet B1 de conducir para jóvenes de 16 años en España, te recomendamos que entres en la categoría de Tráfico.