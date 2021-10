Ocio - Tecnología

Así puedes compartir Internet de un móvil a otro sea iPhone o Android

¿Qué necesito para compartir Internet de un móvil a otro? Es muy fácil, puesto que la gran mayoría de los smartphones, por no decir prácticamente todos, cuentan con la función de compartir los datos de esa conexión con otro dispositivo, sea un portátil, una tableta o con cualquier otro teléfono móvil iPhone o Android. Este proceso recibe el nombre de ‘tethering’ y consiste en transformar tu teléfono móvil en un router al que se podrán conectar otros dispositivos. Por ello, toma nota de las diferentes alternativas disponibles para saber cómo compartir internet de un teléfono a otro.

Crea un punto de acceso wifi

Antes de comenzar a compartir Internet de un móvil a otro, debes conocer que cada fabricante aplica su propia capa de personalización a sus smartphones. Por tanto, es probable que los pasos que te indicamos a la hora de realizar la configuración no sean exactamente los mismos para un iPhone o un teléfono con Android, aunque sí muy similares y perfectamente asociables a cada función concreta. Descubre el paso a paso de cómo compartir Internet en un iPhone:

Entra en Ajustes

Elige ‘Punto acceso personal’

Activa el apartado ‘Permitir a otros conectarse’

Para crear un punto de acceso wifi desde tu móvil Android es muy similar:

Debes acceder al menú ‘Ajustes’ de tu smartphone y pulsar el botón ‘Más’

Y a continuación, sobre la entrada ‘Anclaje a red y zona wifi’

Concluye en Configurar zona wifi

Tras estos pasos iniciales, comprobarás que te aparece un cuadro de configuración. En su interior, en el apartado SSID de red debes escribir un nombre identificativo para la red privada que vas a crear con tu teléfono. Luego, en el apartado de Seguridad, elige el sistema de encriptación que limitará el acceso a la mencionada red.

Te recomendamos que te decantes por el protocolo WPA2 PSK y que marques una contraseña segura de, al menos, 8 caracteres alfanuméricos. Ten cuidado con este apartado, porque es probable que no introduzcas correctamente la contraseña y tengas problemas en el futuro. Si está todo correcto, finaliza tocando sobre Guardar.

Comparte tu red wifi para dar megas

La señal wifi es el método más común para compartir Internet de un móvil a otro. De este modo, tu teléfono se convierte en un router emisor y el resto de dispositivos se conectan directamente a él. Así conseguiremos pasar internet de un móvil a otro.

Como sucede en el caso anterior, para activarlo debes entrar en el menú Ajustes de tu smartphone, tocar sobre la opción Más y posteriormente, en Anclaje a red y zona wifi. En este sentido, podrás observar que son siempre los mismos pasos iniciales, como en el caso de la creación de un nuevo punto de acceso.

Sin embargo, en este caso debes seleccionar la opción Zona wifi portátil. Una vez hecho, se mostrará un nuevo icono en la barra superior de notificaciones.

Tras esta configuración, si, por ejemplo, quieres acceder a esta red desde otro dispositivo móvil, tanto solo tienes que acceder a los Ajustes del secundario, concretamente, pulsando sobre la opción wifi.

Por último, tan solo tendrás que localizar la red que has creado en el primer smartphone, buscando en la lista de redes disponibles. Pulsa sobre su nombre e introduce la contraseña de acceso que protege el dispositivo de referencia.

Datos móviles por Bluetooth

Otro método, aunque algo menos utilizado, para disponer de internet en más de un dispositivo móvil es compartir Internet por Bluetooth. De esta forma podemos compartir datos con otro móvil. La forma de hacerlo es muy parecida a la utilizada para el sistema anterior.

En primer lugar, tienes que activar el Bluetooth en los dos dispositivos y vincularlos entre sí. Después, entra en la opción de Anclaje a red y Zona wifi, siguiendo los pasos de los dos epígrafes anteriores. En esta ocasión, debes pulsar sobre Anclaje de Bluetooth.

Como particularidad, si el teléfono con el que vas a compartir tu conexión es Android, es probable que tengas que marcar una opción extra para que todo funcione correctamente. Para ello, accede a Bluetooth en el menú de Ajustes de tu smartphone. Finalmente, muévete por las opciones de configuración del dispositivo que comparte los datos y activa la casilla Acceso a Internet.

Enviar gigas vía USB

La última posibilidad es compartir internet con un ordenador, incluso si este no cuenta con un sistema específico para redes inalámbricas. Para llevarlo a cabo, tan solo necesitas un cable USB con el que conectarás tu móvil al portátil o sobremesa.

Lo primero, conecta ambos soportes mediante el cable USB y luego, deja que el ordenador reconozca el nuevo dispositivo. Una vez hecho este paso, activa la compartición de red en el móvil.

Accede al menú Anclaje a red y zona wifi y marca la opción Anclaje de USB. Si todo es correcto, aparecerá un nuevo icono en la barra de notificaciones de tu smartphone.

Por otro lado, en tu ordenador, accede al Centro de redes y recursos compartidos de Windows y certifica que se ha creado de manera correcta la conexión.

Este último método resulta muy interesante para ahorrar batería en tu ordenador portátil, ya que te permite apagar la antena wifi y recibir la conexión directamente a través del cable USB.

Recuerda antes de lanzarte a compartir Internet con amigos y familiares qué día te renuevan los datos de tu móvil. Si compartes Internet y aún te faltan quince días para que te renueven los datos, se te van a hacer interminables.

