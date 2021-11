Qué día se renuevan los datos móviles de cada compañía

Ocio - Tecnología

Recibir un mensaje de tu compañía telefónica para decir que se te han acabado los datos móviles es un auténtico disgusto. A partir de este momento vas a necesitar conectarte a alguna red wifi cada vez que quieras buscar algo o navegar por Internet puesto que la velocidad a la que vas a navegar a partir de ahora es súper lenta. Si ya te ha pasado alguna vez y no quieres que se repita, te contamos cuándo se renuevan los datos móviles en cada compañía para que se te quede el día grabado y lo tengas en cuenta a la hora de cómo consumes tus datos para repartirlos a lo largo del periodo de facturación mensual.

Movistar

En el caso de Movistar, este operador renueva los datos el día 18 de cada mes de forma independiente a que tenga 30 o 31 días.

Actualización noviembre 2020: La compañía está enviando mensajes de texto, como el que aparece en la siguiente imagen, a algunos de sus clientes informando del cambio de fecha de la renovación de los datos móviles. A partir de noviembre a todos los usuarios que les hayan enviado el mensaje, renovarán sus datos los días 10 de cada mes en vez del día 18.

De esta forma si en algún momento se te ha ido la mano y los últimos días o los primeros de un mes te quedas sin datos, tendrás que pasar una temporada algo complicada puesto que mínimo te queda la mitad del periodo hasta que te los renueven.

Sin embargo si te quedas sin datos un día 15 no tiene por qué cundir el pánico. Te quedan dos días para volver a navegar como siempre.

O2

Este operador, que pertenece a Movistar, cuenta con el mismo día de renovación de datos. Por tanto todos los clientes de O2 renovarán sus datos el mismo día que el resto de clientes de Movistar, el día 18 de cada mes.

Vodafone

Vodafone no tiene un día fijo para todos sus clientes como es el caso de Movistar. Con esta compañía tienes hasta cuatro días posibles en los que te pueden renovar los datos:

El primer día de mes

El día 8

A mediados, el día 15

El día 22

¿De qué depende? Del día en que empezaste a formar parte de Vodafone y firmaste un contrato con ellos.

Por ejemplo, si un cliente se hace de Vodafone un día 15 la compañía le renovará los datos a ese cliente siempre el día 15 de cada mes.

Si el día que nos hicimos de este operador no es ninguno de los cuatro anteriores, nuestros datos se renovarán el día que se encuentre más cerca. Por ejemplo, si un cliente se ha hecho de la compañía un día 10, los datos se le renovarán el día 8. Porque está más cerca el día 8 que el 15.

Si eres cliente de Vodafone pero no te acuerdas del día en que llegaste a la compañía y por tanto no te acuerdas qué día tienen que renovarte los datos, puedes consultarlo en tu factura o también llamando a la central y solicitando información sobre tu tarifa.

La compañía permite a los clientes del servicio Vodafone Yu la posibilidad de acumular megas. La cantidad de megas acumulados puede disfrutarse hasta tres meses después del momento en el que has acumulado los datos.

Orange

Orange siempre va a renovar los datos todos los meses el mismo día que te hiciste cliente de la compañía.

En el caso de Orange no hay días fijos, si no que cada cliente va a ver cómo sus datos se renuevan de forma independiente al resto de clientes de su compañía en función del día que llegó a Orange.

Si no te acuerdas del día exacto que te hiciste de Orange, no te preocupes. Puedes consultarlo al igual que en el caso de Vodafone en la factura del teléfono, llamando a su servicio de atención al cliente o a través de la aplicación ‘Mi Orange’.

Más Móvil

Más Móvil renueva los datos móviles de sus clientes por igual de forma independiente al día que se hicieron de la compañía.

La renovación de datos de Más Móvil se produce el día 1 de cada mes.

Así que si llega el día 30 y se te acaban los datos no te preocupes, el día 1 está cerca.

Yoigo

Yoigo renueva los datos de sus clientes a la vez al igual que Movistar y Más Móvil.

Los renueva a todos sus clientes por igual el primer día de cada mes de forma independiente al día que se hicieron clientes del operador.

Lowi

Lowi es otra compañía que renueva los datos el día 1 de cada mes. Lo hace por igual a todos sus clientes.

Lowi permite que si no gastas la tarifa de datos móviles que tienes acumulada durante un mes las acumules para el es siguiente.

Este operador permite que acumules la misma cantidad de gigas para el siguiente periodo que tienes contratados hasta un máximo de 20 GB.

Estos datos acumulados sólo puedes gastarlos durante el mes siguiente, no puedes acumularlos para meses posteriores.

Simyo

La compañía telefónica Simyo renueva los datos móviles a sus clientes en dos fechas concretas:

Los días 1 de cada mes

Los días 20./li>

El día que renuevan los datos va a depender de la fecha en la que te diste de alta y empezaste a formar parte de la compañía.

Simyo también te permite acumular megas de un mes para otro. Pero los megas que acumules sólo podrás gastarlos durante los tres meses siguientes.

Finetwork

Los clientes de Finetwork renuevan sus datos el primer día de cada mes de forma independiente al momento en el que se hayan dado de alta con la compañía.

Además Finetwork también permite acumular los datos móviles que no hayas gastado durante un mes para el siguiente.

Los datos acumulados sólo tienen validez de una mensualidad. Es decir que si no gastas todos los datos de marzo puedes gastarlos en abril pero no en mayo.

La ventaja es que en abril los primeros datos que se gastan son los que has acumulado y luego empiezan a contar los contratados para el mes de abril. De esta forma siempre podrás tener una pequeña bolsa de datos acumulada ante ciertos imprevistos.

Digi Mobil

Digi Mobil renueva los datos de sus clientes en torno a mitad del mes. Cada día 15 comienza su ciclo de facturación y renueva los datos a todos sus clientes.

Esta compañía permite también acumular datos pero a diferencia de otras sólo vas a poder utilizar los datos que hayas acumulado durante el mes inmediatamente posterior.

Jazztel

Jazztel tiene unas fechas marcadas a lo largo del mes al igual que Vodafone en las que renueva los datos a sus clientes. Las fechas en las que realizan la renovación de datos son:

Día 1

Día 8

Día 15

Día 22

La fecha que asignan a cada cliente depende de la fecha concreta en la que se ha dado de alta con esta compañía.

Jazztel también permite acumular megas de un mes para otro. Pero sólo podrás acumular datos para el mes siguiente, no para posteriores.

Amena

La fecha de renovación de datos es el mismo día de cada mes en el que te hiciste de la compañía. Si o sabes cuál es puedes consultarlo en la parte superior de la factura, en el bloque periodo facturado.

Pepephone

Pepephone tiene un día de renovación de datos igual para todos sus clientes de forma independiente a la antigüedad que lleven en la compañía o del día en el que se dieron de alta.

Cada primer día de mes se renuevan los datos de todos los clientes.

