Cómo llamar con número oculto

En algunas ocasiones, puedes necesitar llamar con número oculto o mediante un número privado, desde tu propio teléfono móvil o fijo, por motivos de protección, seguridad o privacidad. De este modo, consigues que tu número identificativo no aparezca reflejado en la pantalla del receptor de dicha llamada. La forma de llamar con número oculto es bastante sencilla, aunque depende del sistema operativo de tu dispositivo habitual y de tu operadora o compañía telefónica.

En Android

Si tu teléfono funciona con un sistema operativo Android, podrás activar esta función desde la propia aplicación tradicional de llamadas. Para ello, debes abrir la sección de ajustes de la aplicación para llamar, igual que si fueras a hacer una llamada normal. Generalmente, se encuentra bajo un botón o icono con tres puntos, tres líneas o un reconocible engranaje mecánico.

Cuando estés dentro, selecciona la opción ‘Llamadas’ y, a continuación, pincha sobre el apartado ‘Ajustes adicionales’. En su interior, localiza la opción para identificar al emisor de tus llamadas que, en este caso, eres tú.

Finalmente, en este apartado podrás escoger entre tres opciones diferentes: ocultar tu número siempre, mostrar tu número siempre o acatar los valores existentes por defecto en la red de telefonía móvil que utilices (Movistar, Vodafone, Orange…). Si seleccionar ‘Ocultar número’, desde ese preciso momento, todas tus llamadas se registrarán como número oculto, incluso para las personas que tengas guardadas en tu agenda.

Por otro lado, si solo quieres hacer una única llamada con número oculto, es decir, en una ocasión puntual, puedes marcar el prefijo especial #31# desde tu dispositivo Android. Sin embargo, esta medida no siempre funciona, puesto que depende de las condiciones específicas de tu compañía telefónica.

En iPhone

Como en el caso anterior, llamar con número oculto desde iPhone también es una alternativa que depende del operador. Para activarla, debes entrar directamente en ‘Ajustes’ y, posteriormente, en ‘Teléfono’. Una vez te encuentres dentro de esta sección, debes desplegar la opción ‘Mostrar ID de llamada’, situada al final de todo el listado.

Si no te aparece, es debido a que tu operador no te permite ocultarlo. También puedes intentar hacerlo, de forma manual, con el prefijo #31#, aunque es probable que tampoco funcione.

Desde un fijo

Para conseguir llamar con número oculto desde un teléfono fijo, el código que debes añadir es diferente al mencionado anteriormente. En este caso, antes de realizar la llamada, debes incluir el código 067 junto al número del destinatario, siempre sin almohadilla.

Según la compañía telefónica

En Movistar

Por defecto, la identificación de tu número móvil siempre se muestra en las llamadas salientes realizadas con Movistar. No obstante, puedes elegir entre dos modalidades para llamar con número oculto desde esta compañía:

Ocultar todas las llamadas, salvo aquellas en las que se quiera mostrar la identidad: pulsando la secuencia *31# para teléfonos móviles y *67# desde un teléfono fijo.

Ocultación total: puedes ponerte en contacto directamente con Movistar para que te activen este servicio para todas las llamadas que realices.

En Vodafone

Puedes realizar una llamada oculta desde Vodafone, de modo que tu número no aparezca en el teléfono del receptor de la llamada. Aunque si deseas ocultar tu número siempre que llames, debes contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Vodafone, llamando gratuitamente al teléfono 123 (desde un teléfono móvil de Vodafone) o al 607 123 000 (desde otros teléfonos) para recibir la ayuda necesaria.

En Orange

Del mismo modo que en las situaciones anteriores, también puedes ocultar tu número de teléfono de forma gratuita en las llamadas que realices desde tu teléfono móvil Orange.

Tan solo tienes que marcar la secuencia #31# justo antes del número de teléfono al que quieres llamar. Además, en su propia página web, Orange recomienda que te pongas directamente en contacto con la propia compañía, en el 1470 si eres un cliente particular o con el 1471 para empresas, si tienes algún problema durante el desarrollo de este breve proceso.

Recuerda también que no podrás ocultar tu número para enviar mensajes de texto SMS y tampoco podrás averiguar la identidad de quien te llame a ti en oculto.

En Yoigo

Si te estás preguntando como ocultar número Yoigo, como hemos detallado anteriormente, resulta recurrente que necesites llamar con número oculto siempre o en un momento determinado. En el caso de Yoigo, es muy similar al del resto de compañías. Existen varias opciones para hacer llamada oculta con Yoigo.

Marca el código #31# antes del número de teléfono al que llamas.

Configura la opción de ‘Ocultar número’ en el menú de tu móvil. Obviamente, en cada marca y modelo será distinto.

Si no quieres que aparezca tu número nunca, llama al 622 de Yoigo y solicita el servicio de Número Oculto.

