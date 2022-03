Ocio - Tecnología

¿Es posible saber quién te llama con un número oculto?

Suena el teléfono y lees ‘número oculto’, ¿quién será? ¿Es posible saber quién está llamando en modo privado si no descuelgo? La verdad, y a pesar de que por Internet circulan un montón de informaciones que detallan cómo puedes saber quién te llama con número oculto, es que no es posible saberlo. Lo que sí puedes saber es quién te llama desde un número desconocido, es decir, desde teléfonos que no tienes guardados en la agenda. Solamente en estos supuestos puedes conocer el origen de una llamada de un número de teléfono que no sabes de quién es. Pero nunca el de los números ocultos.

¿Es lo mismo número privado que número oculto?

Lo primero que hay que distinguir es si es lo mismo un número privado que uno oculto. Y la respuesta es que sí. Los términos privado y oculto hacen referencia a un mismo tipo de llamada, que son las que se hacen para que en el teléfono receptor no aparezca detallado el número de teléfono desde el que se realiza la llamada entrante.

Lo que es diferente es una llamada de número desconocido. Estas son las que recibe un usuario en su teléfono y en las que en lugar de un nombre aparece solamente el número desde el que llaman. Esto es porque no está guardado ese teléfono en la agenda y, por tanto, no sabemos quién es. Como hemos adelantado al principio de este artículo, no es posible averiguar con aplicaciones ni trucos quién llama con número oculto, pero sí es posible saber quién llama con número desconocido.

¿Hay alguna manera de saber quién llama con número oculto?

La única opción para saber quién te llama desde un número oculto es descolgar la llamada y preguntar quién es. No hay otra manera con la que puedas obtener esta información. Lo que sí es posible es averiguar qué números que tú no tienes guardados en la agenda te llaman para evitar tener que descolgar llamadas comerciales o de spam telefónico.

Por otra parte, no es posible averiguar el origen de un número oculto con aplicaciones ni en la factura del teléfono. En estos recibos solamente aparecen registradas las llamadas entrantes, no las salientes. Por este motivo, tampoco es posible saber quién te llama con número oculto porque no queda registro.

Aplicaciones para saber números desconocidos

Las aplicaciones que detallamos a continuación permiten averiguar cuál es el origen de una llamada entrante de número desconocido. Las más populares son:

Truecaller

Truecaller es una aplicación gratuita disponible para teléfonos Android y con sistema operativo iOS. La app reúne una base de datos de una gran cantidad de números de teléfono que identifica para ofrecerte la información si te llaman y no sabes quién es. ¿Cómo funciona? La aplicación te pide acceder a la base de datos de tu agenda telefónica para guardar los números de las personas de tus contactos. Por otra parte, cuando varias personas califican a un número como contacto no deseado, la aplicación te informa si ese número de teléfono te llama.

Al instalar esta aplicación te pide permisos para acceder a la agenda, llamadas y mensajes. Si quieres que la aplicación funcione, tienes que aceptarlos. Además de tu agenda, debes indicar cuál es tu número de teléfono en la aplicación. Esta es una aplicación que te permite averiguar el origen de números desconocidos en tu teléfono, pero si te llaman desde número oculto, la aplicación no puede ofrecerte esa información porque no tiene acceso al número.

Contactive es otra aplicación que funciona mediante el cruce de datos de los números de la red con los que recibe un usuario en su teléfono. Así consigue identificar a los números entrantes e identificarlos. Es una aplicación gratis que solo está disponible para teléfonos Android y que ofrece la información relativa a las llamadas de desconocidos a cambio del acceso al listón telefónico y al número propio de teléfono.

Who’s Calling

Además de llamadas entrantes de números desconocidos, con Who’s Calling también te permite crear tu propia lista negra de llamadas entrantes no deseadas o de categorías de números. El funcionamiento es igual que en las anteriores. Tienes que registrarte e introducir tu número de teléfono para descubrir el origen de las llamadas desconocidas.

Hiya

Hiya también está disponible para teléfonos Android y para sistemas operativos iOS. Al igual que con el resto de apps de esta guía, tienes que indicar cuál es tu número de teléfono y dar acceso a la aplicación a tu agenda de contactos para que la integre en su bolsa telefónica e identifique a los números desconocidos que te llaman.

Si detectas que regularmente te llama un teléfono desconocido que es spam, puedes añadirlo a la lista de bloqueo para que no pueda volver a llamarte. Además de los que identifiques por cuenta propia, la aplicación te sugiere otros teléfonos que más usuarios han integrado en sus listas de bloqueo.

CallApp

Además de identificar, con CallApp también puedes grabar las llamadas. Respecto a la identificación, tal y como se detalla en la descripción, hay un total de 3,5 billones de números. Además de identificar, los usuarios pueden bloquear las llamadas y crear su propia lista negra para que no le molesten más los números de teléfono comerciales.

TrapCall

Además de tener la misma función que las demás, TrapCall te permite crear tu propia lista prohibida o negra de números de teléfono para bloquearlos y no recibir más llamadas de ese origen. La aplicación cuenta con la funcionalidad de grabar llamadas al igual que la anterior. También está disponible para iOS.

