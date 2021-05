Vivienda

Ayudas a familias de 475 euros al mes contra la pobreza infantil en Barcelona

Las familias con hijos a cargo que tengan pocos recursos, vivan en Barcelona y hayan necesitado la ayuda de los Servicios Sociales durante 2020, pueden solicitar una ayuda económica dirigida a luchar contra la pobreza infantil.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas a través de la iniciativa Fondo Extraordinario de Ayudas de Emergencia Social de Niños con la que pretende combatir la pobreza infantil de la ciudad. Las ayudas económicas son de hasta 475 euros al mes por familia, cantidad que aumenta en 100 euros más al mes para las familias monoparentales.

A continuación detallamos todo lo que necesitas saber para pedir esta ayuda, los requisitos, cuantías y proceso de solicitud.

Requisitos

Para poder beneficiarse de esta línea de ayudas contra la pobreza infantil todos los solicitantes deben ajustarse a dos requisitos principales:

Estar empadronados en Barcelona (como mínimo a fecha de 1 de enero 2021)

Haber sido usuario de los Servicios Sociales durante 2020.

La ayuda está dirigida para familias que tengan hijos a cargo de entre 0 y 16 años y que no puedan hacer frente a los gastos derivados de los productos de primera necesidad o de material escolar.

Cuantía

La cuantía de las ayudas no es fija, sino que varía en función del número de miembros que compongan la unidad familiar así como del nivel de renta del solicitante.

En cualquier caso, la cuantía oscila entre los 100 y los 475 euros mensuales. Cantidad que puede incrementarse hasta en 100 euros más si la familias solicitante de la ayuda es monoparental. Este complemento es el mismo para todas las familias que tengan esta situación, independientemente de si tienen uno o más hijos.

Solicitud

El proceso para solicitar estas ayudas debe hacerse a través de la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas de Barcelona. De momento no ha comenzado el plazo para poder solicitar esta ayuda, pero cuando lo haga todos los interesados tendrán que acudir a estas oficinas a solicitar la ayuda.

Por otra parte, para agilizar trámites y facilitar la burocracia el Ayuntamiento de Barcelona quiere ponerse en contacto con las familias que cumplan los requisitos y puedan pedir la ayuda a través de un SMS.

Cómo me dan la ayuda

Estas ayudas no van a ingresarse en la cuenta bancaria de los solicitantes. Como la ayuda está dirigida a hacer frente a la pobreza infantil para que las familias con menos recursos puedan disponer de productos de primera necesidad, el dinero va a ingresarse en la tarjeta Barcelona Solidaria.

Esta tarjeta que ha creado el Ayuntamiento de Barcelona es un depósito, un monedero en el que de forma mensual van a ingresar la cantidad correspondiente a los beneficiarios de la ayuda. El dinero que depositen en esta tarjeta debe destinarse a la compra de productos básicos o material escolar.

Al igual que sucede con otras iniciativas similares como es el caso de la tarjeta Familias de Madrid, todos los beneficiarios de la tarjeta deben conservar los justificantes de pago para su posterior comprobación. Con esta norma pretenden evitar el fraude en estas tarjetas y que los usuarios hagan un buen uso de las mismas.

Una vez el organismo competente active la tarjeta y el saldo, es posible empezar a utilizarla, pero sólo puede hacerlo el titular de la tarjeta. Además, cada vez que un usuario realice una compra, el dinero quedará descontado automáticamente.

Monedas REC

Además, las familias que soliciten esta ayuda y vivan en alguno de los 10 barrios del Eix Besòs, tendrán la posibilidad de cobrar el 25% de esa cantidad a través de la moneda ciudadana REC.

El REC (Recurso Económico Ciudadano) es una moneda digital válida sólo en Barcelona cuyo objetivo es fomentar la compra en los comercios locales que estén adheridos al programa. Para poder utilizarla los interesados deben tener la aplicación Rec Barcelona instalada en el teléfono.

Todos los beneficiarios que acepten este cambio recibirán además hasta 200 monedas REC extra para gastar en los establecimientos del barrio que estén adheridos al programa.

