Ayudas de hasta 700 euros para la conciliación laboral y familiar en Castilla-La Mancha

Si vives en Castilla-La Mancha y necesitas contratar a una persona que cuide de tus hijos para no pedirte una excedencia en el trabajo, puedes beneficiarte una ayuda económica de hasta 700 euros al mes para hacer frente a esos gastos. Aunque si lo que necesitas es pedir una reducción o excedencia en el trabajo para el cuidado de familiares, también puedes beneficiarte de una ayuda de hasta 500 euros al mes que complemente tu salario.

Estas dos líneas de ayuda están incluidas en el decreto que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que tienen como objetivo facilitar la conciliación laboral y familiar.

Tipos de ayuda

Castilla-La Mancha ha aprobado dos líneas de ayuda que están enfocadas a:

Complementar el salario de las personas que pidan una reducción de jornada o excedencia para cuidar de hijos o familiares dependientes (Línea 1).

para cuidar de hijos o familiares dependientes (Línea 1). Fomentar la contratación de personal para que realice estos cuidados (Línea 2).

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado estas dos líneas de ayuda a través de la reedición del decreto de 2020 de las ayudas dirigidas a la conciliación laboral a causa de la pandemia. Las novedades respecto a la convocatoria anterior son:

Más presupuesto . En la primera convocatoria el presupuesto fue de un millón y para este año han aumentado esa cantidad hasta 4,5 millones.

. En la primera convocatoria el presupuesto fue de un millón y para este año han aumentado esa cantidad hasta 4,5 millones. Más facilidades en la tramitación .

. Inclusión de los trabajadores autónomos en la segunda línea de las ayudas, es decir, que puedan beneficiarse de estas ayudas al contratar a un empleado del hogar para que cuide de los hijos o de familiares dependientes.

Quién puede solicitar la ayuda

Estas ayudas económicas están dirigidas a personas que necesiten pedirse una reducción de la jornada de trabajo o una excedencia para cuidar de hijos o de familiares dependientes (máximo hasta el segundo grado de consanguinidad)

También pueden solicitar estas ayudas las personas que no pidan una reducción de jornada o excedencia en el trabajo, pero quieran contratar a personas afiliadas al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar para que sea el encargado del cuidado de los familiares.

Requisitos generales

Todas las personas que quieran solicitar estas ayudas deben ajustarse a dos requisitos generales:

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

No haber sido sancionado ni tener sentencia firme condenatoria

Personas que pueden pedir las ayudas por reducción o excedencia

Para solicitar las ayudas relativas a la reducción o jornada de trabajo, el solicitante debe ajustarse a las siguientes situaciones:

Excedencia para el cuidado de hijos sean adoptados o biológicos. Reducción de la jornada de trabajo al menos de un 25% para el cuidado de hijas o hijos menores de 12 añoso menores de 18 si tiene reconocida alguna discapacidad superior al 33%. Excedencia para cuidar a familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad que no pueda valerse por si mismo, no esté ingresado en un centro residencial y no desempeñe actividad retribuida. Reducción de la jornada de trabajo al menos en un 25% para cuidar a un familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad que no pueda valerse por si mismo, que no realice actividades retribuidas ni esté ingresado de forma permanente en una residencia.

Requisitos para contratar a un trabajador

Para poder recibir una ayuda y destinar esa cuantía a contratar a un trabajador que cuide de los familiares o los hijos, la persona solicitante debe ajustarse a los siguientes requisitos:

La persona solicitante debe ostentar la guardia y custodia de los hijos para los que contrata a la persona cuidadora. El solicitante y los hijos deben estar empadronados en cualquier municipio de Castilla-La Mancha en el momento de la solicitud. Debe estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Cuantía de las ayudas

Las personas que soliciten una reducción de jornada o excedencia en el trabajo pueden beneficiarse de ayudas de entre 200 y 500 euros al mes. La cantidad va a depender del nivel de renta de la persona solicitante y del porcentaje de excedencia en el trabajo.

Las personas que quieran contratar a una persona que cuide a sus familiares pueden beneficiarse de ayudas de entre 100 y 700 euros. La cuantía depende de la base de cotización de la persona contratada.

Plus del 30%

En los dos casos las ayudas pueden aumentarse en un 30% si la persona solicitante alega encontrarse en alguno de las siguientes situaciones:

Familias monoparentales

Familias numerosas

Personas con dependencia severa

Víctimas de violencia de género

Un 20% más si contratan a hombres

Por otra parte, la cuantía de la segunda línea de ayuda, que está dirigida a la contratación de un trabajador dado de alta en el Sistema Especial de Trabajadores de Hogar, puede aumentar hasta un 20% si la persona que el solicitante contrata es un hombre.

Cómo solicitar la ayuda

La presentación de solicitudes comienza al día siguiente de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que, de momento, en 2021 no han publicado. Por tanto, los plazos de la solicitud están por determinar.

Todas las personas interesadas pueden presentar la solicitud para pedir estas ayudas de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la que puedes acceder desde este enlace, una vez comiencen los plazos para solicitarla.

La Junta todavía no ha detallado cómo va a ser el proceso o si va a haber diferencias respecto a la anterior convocatoria. La Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, sí ha aclarado que este año va a haber una mayor flexibilidad y facilidad en la tramitación de las ayudas, sobre todo en lo relacionado con las declaraciones de la renta para la percepción de las cuantías.

Documentación

Para pedir cualquiera de las dos ayudas es necesario presentar, junto con el modelo de solicitud, los siguientes documentos:

Copia del DNI

Certificado de empadronamiento

Fotocopia del libro de familia o acreditar relación de parentesco

Documentación concreta en caso de encontrarse en un grupo que pueda beneficiarse de la bonificación del 30%

Documento de la Seguridad Social que acredite la baja por excedencia o reducción de jornada

Para el caso concreto de la contratación de un empleado para el cuidado de familiares o hijos:

Autorización del trabajador para cuya contratación de solicita la subvención

Solicitud del alta baja o variación de los datos del trabajador

