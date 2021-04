Vivienda

Alquileres

Cómo solicitar una vivienda de alquiler social en Castilla-La Mancha

Si quieres solicitar un piso de alquiler social en Castilla-La Mancha, antes tienes que inscribirte en el Registro de Demandantes de la Vivienda de la Comunidad Autónoma para poder participar en alguna de las convocatorias de la Junta. A continuación te explicamos cómo inscribirte en el registro, los requisitos y todo lo que debes saber si quieres acceder a una vivienda social en cualquiera de las provincias de Castilla-La Mancha.

Registro de Demandantes de Vivienda

El primer paso que deben dar todas las personas interesadas en conseguir una vivienda de alquiler social en Castilla-La Mancha es inscribirse al Registro de Demandantes de la Vivienda.

Requisitos de inscripción

Para poder inscribirse en el registro y optar a una vivienda social, es necesario ajustarse a los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad o estar emancipado

o estar emancipado Tener nacionalidad española o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. Los ciudadanos que no tengan la nacionalidad de alguno de los Estado miembro tienen que presentar un título que acredite la residencia legal en España.

o ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. Los ciudadanos que no tengan la nacionalidad de alguno de los Estado miembro tienen que presentar un título que acredite la residencia legal en España. La persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar deben estar empadronados en algún municipio de Castilla-La Mancha

El solicitante no puede mantener deudas de impagos o de responsabilidad de deterioros de otras viviendas de planes estatales o autonómicos de la Junta.

Todas las personas que soliciten inscribirse en el Registro de Demandantes y cumplan los requisitos, quedarán apuntados en él. El plazo de resolución desde que una persona inicia la solicitud hasta que se dicta si se le incorpora al registro o no es de un mes. Si en ese tiempo no se ha notificado nada, el silencio administrativo en este caso se entiende que se ha aceptado la solicitud.

Solicitud

Puedes descargarte en este enlace el modelo de solicitud que debes presentar para apuntarte al registro. A través de este documento las personas titulares tienen la posibilidad de darse de alta en el registro así como darse de baja, actualizar la solicitud o modificar algunos datos.

En el documento hay que indicar si se solicita un alquiler, compraventa o alquiler con opción a compra.

También hay que indicar el tipo de vivienda que se solicita , si es protección oficial, de precio tasado, de promoción pública o de iniciativa público privada.

, si es protección oficial, de precio tasado, de promoción pública o de iniciativa público privada. Se debe detallar el nivel de ingresos mediante la certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

mediante la certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Especificar el número de miembros de la unidad familiar.

La localidad donde se solicita vivienda.

En cuanto a la documentación, en un principio no se requiere ningún tipo de papel adicional puesto que en el modelo de solicitud se debe cumplimentar una declaración responsable que acredite los siguientes aspectos.

DNI o NIE

El solicitante o algún miembro de la unidad familiar debe estar empadronado en Castilla-La Mancha

Señalar el número de miembros de la unidad familiar así como su identificación

Estado civil

Estar al corriente de pagos de las pensiones

No tener otra vivienda en propiedad

No mantener impagos con la Junta de otras viviendas adjudicadas por planes estatales o autonómicos

Aunque durante el proceso de inscripción, si así se requiere, podrán solicitar los documentos que consideren necesarios.

Cómo inscribirse

Hay dos formas para inscribirse en este registro, de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Junta a la que puedes acceder desde este enlace. Todas las personas que quieran realizar el trámite online tienen que tener o sistema clave o certificado digital para su identificación.

Para presentar la solicitud de forma presencial hay que acudir a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Fomento de la provincia a la que pertenezca. Sin embargo, hasta que finalice el Estado de Alarma, todas las solicitudes se deben presentar de forma telemática.

Esta inscripción en el registro tiene una duración de dos años desde la resolución. Si transcurrido este tiempo no se renueva, se procede a la baja. Cualquier cambio de las circunstancias debe hacerse notificar a través del modelo de solicitud que adjuntamos en este artículo en un plazo máximo de dos meses desde que se produzcan los cambios.

¿Me pueden dar de baja del registro?

Sí, las causas por las que te pueden dar de baja en el Registro de Demandantes de la Vivienda son:

Por no comunicar la alteración de las circunstancias en el ámbito personal o familiar

Adjudicación de vivienda en otra localidad

Dar datos falsos en la solicitud. La baja en este caso es de dos años y afecta a todos los miembros de la unidad familiar.

No renovar la solicitud al finalizar el plazo

Renunciar a la vivienda adjudicada

No participar en las convocatorias de su localidad

Petición voluntaria de baja

Tipos de vivienda protegida

Las viviendas calificadas como protegidas en Castilla-La Mancha engloban dos tipos diferentes de inmuebles.

Protección pública, la titularidad no es de la Junta de Castilla-La Mancha. Promoción pública, cuya titularidad es de la Junta de Castilla-La Mancha. Estas viviendas de promoción pública se dirigen de forma prioritaria a atender a personas y a familias que tengan menos recursos o pertenezcan a colectivos vulnerables.

Requisitos

Para poder acceder a una vivienda pública en Castilla-La Mancha es obligatorio cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Registro de Demandantes de la Vivienda

Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente

Que ninguna de las personas de la unidad familiar tengan residencia habitual y permanente en la vivienda.

Ajustarse al límite de ingresos . En el caso de las viviendas de promoción pública el límite es 2,5 veces el IPREM. Por otra parte, para acceder a alguna de estas viviendas la persona solicitante debe acreditar unos ingresos mínimos de 0,5 veces el IPREM. El IPREM se ponderará mediante unos coeficientes correctores que variarán según la zona de la comunidad y de los miembros de la unidad familiar.

. En el caso de las viviendas de promoción pública el límite es 2,5 veces el IPREM. Por otra parte, para acceder a alguna de estas viviendas la persona solicitante debe acreditar unos ingresos mínimos de 0,5 veces el IPREM. El IPREM se ponderará mediante unos coeficientes correctores que variarán según la zona de la comunidad y de los miembros de la unidad familiar. Todas las personas que quieran acceder a viviendas protegidas en Castilla-La Mancha deben demostrar la necesidad de vivienda, es decir, que ni los solicitantes ni el resto de miembros de la unidad familiar disponga de otra vivienda en propiedad.

Solicitar vivienda de promoción pública

Los pasos para solicitar una vivienda de promoción pública son:

Inscribirse en el Registro de Demandantes de la Vivienda. Solicitar la participación en los procesos de adjudicación. Para poder participar en un proceso de adjudicación es obligatorio que el solicitante lleve empadronado dos años en la localidad a excepción de los siguientes grupos: Víctimas violencia de género, personas dependientes o con discapacidad reconocida, familias con dependientes a su cargo Firmar el contrato Por último debe obtenerse el visado del contrato que es el reconocimiento por parte de la administración del cumplimiento de los requisitos del arrendatario y de las condiciones esenciales del contrato.

En las viviendas de promoción pública la duración del contrato es de mínimo un año y máximo de cinco. Estos plazos son prorrogables por el mismo tiempo siempre y cuando el inquilino verifique que sigue cumpliendo las condiciones de acceso y lo solicite.

Proceso de adjudicación

El proceso de adjudicación se inicia después de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Desde esta fecha, todos los interesados cuentan con un plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes. Después de celebrar el sorteo, la persona que ha conseguido la adjudicación de la vivienda debe instalarse en ella en un plazo máximo de 3 meses.

Colectivos preferentes

A la hora de adjudicar las viviendas, la Junta de Castilla-La Mancha considera preferentes y dará prioridad a los siguientes colectivos:

Menores de 36 años

Personas dependientes o con discapacidad reconocida

Familias monoparentales con hijos

Familias numerosas o con dependientes a su cargo

Mujeres víctimas de violencia de género

Víctimas de terrorismo

Desahuciados e inmersos en procesos de intervención social.

