Ayudas para mujeres maltratadas, tipos y asociaciones

La violencia de género es una lacra que se ha cobrado la vida de un total de 34 mujeres en lo que llevamos de 2021 (mes de septiembre). Si bien es cierto que existen numerosas ayudas para las víctimas y supervivientes, no siempre es tan sencillo para ellas reunir las fuerzas necesarias para solicitarlas. A continuación, te hablamos de algunos sitios a los que puedes recurrir para pedir ayuda para mujeres maltratadas.

¿Qué es la violencia de género?

Antes de nada, conviene explicar qué significa exactamente “violencia de género”. Ésta es la ejercida física o psicológicamente por parte de un hombre hacia una mujer por el simple hecho de serlo. Por su culpa, cada año cientos de mujeres sufren malos tratos, amenazas y coacciones que pueden llegar a destrozarles la vida. Por este motivo, se han creado distintos tipos de ayudas a mujeres maltratadas. Podemos distinguir las siguientes categorías.

Si sufres o has sufrido algún episodio de malos tratos, aquí te explicamos cómo denunciar a un maltratador ante la Policía.

Tipos de ayudas

Económicas

Las ayudas económicas para mujeres maltratadas están pensadas para apoyar y proteger económicamente a la víctima para que no se sienta atada a su agresor por este motivo. Son organizadas por múltiples entidades y organismos y entre ellas podemos destacar las siguientes:

– Ayuda de pago único. Se entrega en un único pago, pero se corresponde con la cantidad de un subsidio por desempleo de 6 meses o 12 si la mujer tiene una discapacidad de más del 33%. Esta ayuda se organiza desde las Comunidades Autónomas, por lo que si quieres pedirla tendrás que recurrir a los Servicios Sociales de tu ciudad.

– Renta Activa de Inserción para víctimas de violencia de género. Está destinada a mujeres maltratadas que no cumplen los requisitos para pedir el paro o el subsidio por desempleo. Para solicitarla tendrás que dirigirte a la Oficina de Empleo Público Estatal o si prefieres, por internet. Además, cabe puntualizar que hay otros colectivos que también podrán disfrutar de esta ayuda. Estos son los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad y los emigrantes retornados.

Si bien estas son las ayudas económicas más importantes, existen otras de la misma naturaleza coordinadas por distintas entidades. Por ello, nuestra recomendación es ponerse en contacto con una asociación de mujeres maltratadas para que te cuente todas las opciones que tienes a tu disposición.

Sociales

Al igual que en el caso anterior, existen muy distintos tipos de ayudas sociales para mujeres maltratadas en función de quién las ofrezca. En todo caso, entre ellas podemos destacar las líneas telefónicas gratuitas de atención a mujeres maltratadas. En los últimos años este tipo de ayudas han evolucionado también hacia aplicaciones móviles o direcciones de correo electrónico, por ejemplo.

Jurídicas

Según la ley, las mujeres maltratadas tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita. Por ello, si éste es tu caso y necesitas que te ayuden en esta materia, no dudes en solicitarla. Eso sí, tendrás que presentar una denuncia o querella que acredite tu situación.

Por supuesto, existen muchas otras ayudas para mujeres maltratadas, así como beneficios del tipo de descuentos en determinados servicios de cultura, deporte, ocio etcétera.

Entidades de ayuda

Como decíamos anteriormente, cada vez hay más centros, públicos y privados, dedicados a la protección y ayuda mujeres maltratadas. Desde estos se busca cubrir las necesidades que puedan tener las víctimas y ayudarlas a salir de esa situación.

En Madrid

Como en todas las ciudades de España, el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición de las víctimas un teléfono de asistencia gratuito, así como un correo electrónico. Además de esto, desde este organismo se organizan distintas ayudas destinadas a este colectivo. Nuestra recomendación es ponerse en contacto con ellos para recibir más información al respecto. Los datos de contacto son los siguientes:

900 222 100 // savg24h@madrid.es

Además, si quieres buscar una asociación mujeres maltratadas Madrid de carácter privado no lucrativo, puedes buscar por internet y encontrarás decenas de opciones.

En Barcelona

Al igual que ocurre en Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona ofrece un servicio gratuito de ayuda mujeres maltratadas. En su página web puedes conocer todas las iniciativas que plantean, como el Servicio Municipal de Acogida de Urgencia por Violencia Machista o el famoso Servicio de Información y Atención a las Mujeres. Si quieres contactar con ellos puedes hacerlo llamando al 932 918 801.

Por otra parte, Barcelona ofrece también opciones de carácter privado para pedir ayuda mujeres maltratadas. Así, podrás encontrar desde una asociación de mujeres maltratadas psicológicamente, hasta otra que englobe todo tipo de violencia.

En Valencia

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia hace lo propio en materia de ayuda mujeres maltratadas. En este caso, si quieres ponerte en contacto con ellos podrás hacerlo acudiendo a sus oficinas o simplemente llamando al 016. Allí recibirás atención telefónica gratuita para asesorarte y ofrecerte protección si la necesitas.

Programa de voluntariado

Por supuesto, en los últimos años han surgido múltiples opciones para desarrollar programas de voluntariado en materia de violencia de género. Así, si lo deseas puedes colaborar con prácticamente cualquier ONG dedicada a ello para aportar tu granito de arena a la causa. Nuestra recomendación es navegar por páginas web como la de hacesfalta.org. En ésta, derivada de la “Fundación hazlo posible” podrás encontrar todo tipo de programas de voluntariado. En tu caso, si estás buscando voluntariado mujeres maltratadas Madrid, por ejemplo, bastará con filtrar la localidad y la temática y encontrarás todo lo que buscas.

Por último, conviene destacar que, si después de todo, continúas con dudas sobre este tema, lo mejor es no tener miedo y dirigirte a cualquier organismo a pedir ayuda. Allí podrán darte toda la información que necesitas o derivarte con quien proceda. La clave está en dar un paso adelante para salir de esa situación, incluso con el divorcio, y ayudar a las demás mujeres a que también lo hagan.

