Coches

Recambios y Mantenimiento

Cada cuántos kilómetros hay que hacerle la revisión al coche

NOTICIA de de Jessica Pascual

Tener el coche a punto y realizar las revisiones periódicas pertinentes te permite viajar y disfrutar de todos tus trayectos con seguridad y sin miedo a quedarte tirado en la carretera. Pero, ¿cada cuánto hay que realizar una revisión oficial al coche? ¿Y con cuántos kilómetros hay que ir a la primera revisión? La respuesta depende de tres factores principalmente. Por un lado, de la cantidad de kilómetros que realices, del año del vehículo y del fabricante. En esta guía te explicamos cada cuántos kilómetros hay que hacerle la revisión al coche para evitar averías graves y caras que te dejen sin vehículo durante una temporada.

Cuándo es recomendable hacerle las revisiones al coche

Hay que tener en cuenta, que además de las revisiones oficial que debes hacerle al coche en función a los kilómetros de rodaje que tenga y que detallamos en apartados posteriores, siempre es recomendable supervisar el buen estado del vehículo en las siguientes situaciones:

Antes de hacer un viaje . Aunque el trayecto sea de un par de horas, es mejor revisar y asegurarte de que el vehículo está en buen estado para no quedarte tirado en la carretera.

. Aunque el trayecto sea de un par de horas, es mejor revisar y asegurarte de que el vehículo está en buen estado para no quedarte tirado en la carretera. Tras finalizar el verano . Las altas temperaturas han podido afectar al funcionamiento de algunas partes del vehículo o acelerar el desgaste de otras, como por ejemplo de los neumáticos.

. Las altas temperaturas han podido afectar al funcionamiento de algunas partes del vehículo o acelerar el desgaste de otras, como por ejemplo de los neumáticos. Y lo mismo justo después del invierno . O de temporales fuertes, como por ejemplo con la nevada de Filomena. Es fundamental revisar los aspectos más básicos de los coches, sobre todo si tienen ya sus años de antigüedad para comprobar si las situaciones climatológicas extremas le han causado algún tipo de daño.

. O de temporales fuertes, como por ejemplo con la nevada de Filomena. Es fundamental revisar los aspectos más básicos de los coches, sobre todo si tienen ya sus años de antigüedad para comprobar si las situaciones climatológicas extremas le han causado algún tipo de daño. Antes de ir a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Si sabes que tu coche tiene algún pequeño desperfecto o falta leve que va a impedirte superar la ITV, es mejor que antes acudas al taller a solventar cualquier aspecto del coche. En caso de no hacerlo, tendrás que ir a la ITV, obtener un resultado desfavorable, ir al taller y de nuevo a la ITV.

Cada cuántos kilómetros hay que pasar la revisión del coche según los fabricantes

Todos los fabricantes de los vehículos indican a los clientes el tiempo máximo estimado, en kilómetros o en meses, que puede pasar para hacer la siguiente revisión al vehículo. Y, en términos generales, independientemente de la marca del vehículo, la primera revisión oficial del coche tiene que hacerse tras el primer año de circulación o a los 15.000 kilómetros, lo que se produzca antes.

Si, por ejemplo, tienes el trabajo cerca de casa o teletrabajas y no sueles hacerle muchos kilómetros al coche, tendrías que llevarlo igualmente cuando transcurra un año para hacerle la revisión, aunque no hayas llegado a realizar 15.000 kilómetros. Y lo mismo en el caso contrario, si te mueves mucho con el coche y has realizado 15.000 kilómetros en 9 meses, tienes que ir a pasar esta primera revisión.

En esta primera revisión, cuyo coste depende del fabricante, pero que suele tener un coste de unos 100 o 120 euros, se analizan los aspectos más básicos del coche:

La revisión que realizan debajo del capó es del filtro del aire, líquido de frenos y embrague, verificación de la carga y del estado de la batería así como el estado de los cables de fijación de la misma y el compresor de aire acondicionado.

es del filtro del aire, líquido de frenos y embrague, verificación de la carga y del estado de la batería así como el estado de los cables de fijación de la misma y el compresor de aire acondicionado. En cuanto a la parte inferior del coche , los mecánicos revisan el aceite y el filtro del aceite del motor, verificar el engranaje de la dirección, las pastillas y discos de freno, el ajuste y funcionamiento de los frenos, los latiguillos y conexiones del sistema de frenos, comprobar que no hay fugas, inspección de componentes delanteros y traseros de la suspensión y revisar, en términos generales, si hay algún signo de desgaste o daño en el sistema de escape.

, los mecánicos revisan el aceite y el filtro del aceite del motor, verificar el engranaje de la dirección, las pastillas y discos de freno, el ajuste y funcionamiento de los frenos, los latiguillos y conexiones del sistema de frenos, comprobar que no hay fugas, inspección de componentes delanteros y traseros de la suspensión y revisar, en términos generales, si hay algún signo de desgaste o daño en el sistema de escape. En esta primera revisión los técnicos también analizan el estado de los neumáticos, desde el perfil, la presión, el estado de la rueda de repuesto y el kit de arreglo en caso de pinchazo.

Tras esta primera toma de contacto, tendrás que esperar hasta los 30.000 o 35.000 kilómetros para volver a hacerle una segunda revisión oficial. Aunque esta horquilla de kilómetros es simplemente orientativa, puesto que la cantidad exacta de rodaje que puedes hacer con tu vehículo dependerá directamente de las indicaciones del fabricante de esa marca. Y también estará relacionado con el uso que hagas del vehículo de media. En esta segunda revisión se analizan todos los componentes de la primera y, además, se comprueban todos los sistemas de seguridad del vehículo.

La tercera revisión oficial toca cuando el vehículo llega a los 60.000 kilómetros. En esta visita al taller revisan todos los aspectos de las revisiones anteriores y el estado general del vehículo. Por último, algunos fabricantes recomiendan acudir entre los 80.000 y 12.000 para el cambio de correa de distribución. Pero ojo, que esto no quiere decir que entre los 60.000 y los 80.000 no tengas que hacerle revisiones al coche, todo lo contrario.

A partir del momento en el que el coche tenga cierta edad o ciertos kilómetros, en torno a 40.000 o 50.000 las visitas al taller serán más habituales porque empezarán a desgastarse y a romperse ciertos aspectos del vehículo. Por ello, a partir de la tercera revisión, cada fabricante tiene sus propias pautas de mantenimiento de los vehículos.

Cómo saber cuándo me toca la visita al taller

Para conocer con exactitud cuándo tienes que ir a la revisión del vehículo, tienes que consultar el libro de mantenimiento. En este documento aparece reflejado el momento, en kilómetros y en tiempo, en el que tienes que acudir a pasar la próxima revisión. Si no sabes donde tienes el libro de mantenimiento, siempre puedes llamar al concesionario donde lo compraste y pedir la información.

Aunque los coches más nuevos te avisan a través de la pantalla principal de que tienes que acudir a revisión en función de los tiempos estimados. Y no te preocupes por si se te pasa el plazo, porque este aviso suele saltar en torno a un mes antes de que te toque llevar el coche al taller.

Por qué es importante pasar las revisiones del coche

Acudir a las revisiones del coche y realizar este mantenimiento periódico es una medida preventiva de seguridad que te permite disfrutar de la conducción de tu vehículo sin temor a que le pase algo. Este punto es clave porque detectar una avería gorda antes de que estalle puede ahorrarte una gran cantidad de dinero. Aquí puedes consultar cómo saltarse las revisiones del coche puede suponer 4.000 euros de avería.

Dónde hacer las revisiones

Las revisiones de tu vehículo puedes hacerlas en el taller oficial del concesionario donde compraste el coche o en otro taller de confianza. En algunos casos resulta interesante acudir a los talleres del fabricante si la primera o dos primeras revisiones te las regalan por la promoción de compra del vehículo. Si no es así, te interesa comparar precios entre los distintos talleres de tu confianza para elegir el que mejor creas que va a ofrecerte el servicio. En cualquier caso, aunque lo lleves a otro taller distinto del oficial, tiene que ser legal para no perder la garantía del coche. Es decir, que a la empresa que lo lleves debe tener la posibilidad de sellarte a nombre de esa empresa el libro de mantenimiento para preservar la garantía.

Cada cuántos kilómetros hay que hacerle la revisión al coche was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cada cuántos kilómetros hay que hacerle la revisión al coche, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.