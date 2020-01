Conducción segura con unos neumáticos en perfectas condiciones

Coches

La superficie de contacto del vehículo con el suelo equivale a cuatro palmas de una mano. Por eso es muy importante que los neumáticos de tu coche estén siempre en buen estado, ya que son el único elemento de contacto que tienes con la superficie cuando conduces. Con la llegada del invierno, la nieve y las heladas producen muchos accidentes en carretera. Para evitar problemas y conducir con la máxima seguridad, www.popgom.es ofrece 10 consejos prácticos para que los «zapatos» de tu coche estén siempre preparados para cualquier situación:

1. Controla la presión de los neumáticos todos los meses, o al menos antes de realizar un viaje largo

La presión adecuada de los neumáticos te permitirá ganar en seguridad (el mejor neumático sin aire pierde sus funcionalidades), ahorrar combustible (un vehículo con la presión de neumáticos adecuada realiza menos esfuerzos durante un viaje) y es más duradero (el neumático se desgasta menos).

2. Revisa el estado de los neumáticos

Para revisar la profundidad del dibujo de un neumático, se puede utilizar una moneda de un euro como media. Si una vez introducida la moneda en el dibujo del neumático puedes ver las estrellas de la moneda, quiere decir que el dibujo está por debajo del mínimo recomendado, por lo que es necesario que cambies los neumáticos inmediatamente.

3. La dimensión o medida de los neumáticos tiene que tener un código de velocidad (T, H, V, W, Y, Z)

Esta debe ser igual o superior a la dimensión homologada por el fabricante del vehículo.

4. La dimensión o medida de los neumáticos tiene que tener un índice de carga

Que debe ser igual o superior a la dimensión homologada por el fabricante de tu vehículo

5. Si tu vehículo es un 4×4

Hay que cambiar los neumáticos siempre de cuatro en cuatro, a menos que el dibujo del neumático se mantenga intacto. El cambio de dibujo o escultura del neumático puede afectar a corto/medio plazo a otras partes del vehículo, como por ejemplo, el diferencial.

6. Monta los neumáticos de invierno también de cuatro en cuatro

7. Observa periódicamente si tu coche tiene algún comportamiento extraño o vibra demasiado

Puede que necesite un equilibrado de neumáticos. Si es así, www.popgom.es te ofrece una amplia red de talleres especializados en toda España; ellos son expertos y podrán hacerle el diagnóstico adecuado a tu coche.

8. Realiza una geometría a tu vehículo siempre que cambies los 4 neumáticos

Para diagnosticar si tu vehículo necesita una alineación, geometría o paralelo, es necesario revisar el nesgaste de los neumáticos. Si éstos están excesivamente gastados en el interior o en el exterior, no andarán derechos. En este caso es importante que acudas inmediatamente a un taller especializado.

9. Monta los neumáticos nuevos siempre en el eje trasero para controlar mejor el vehículo

10. Recurre siempre a expertos del sector

Tu seguridad es lo primero.

