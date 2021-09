Vivienda

Calefacción solar con placas térmicas para calentar tu casa

¿Es posible utilizar placas solares para calentar una casa? Sí. Y también para disfrutar de agua caliente. Para ello es necesario apostar por sistemas eficientes como la calefacción solar que te permitan aprovechar los rayos del sol para producir el calor que necesitas utilizar en tu vivienda.

Pero, ¿qué es la calefacción solar? Es un sistema energético que absorbe la radiación solar y la convierte en calor a través del uso de placas solares térmicas para el autoconsumo. Este calor sirve tanto para generar calefacción, como para disfrutar de agua caliente.

Energía solar térmica

Antes de explicar cómo tener calefacción y agua caliente en casa de forma eficiente, hay que distinguir entre los dos tipos de energía solar que existen para averiguar cuál es el más indicado para este uso.

Es importante saber diferenciar entre la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica porque aunque ambas utilicen la energía del sol para trabajar, tienen distintas finalidades:

La fotovoltaica convierte los rayos del sol en corriente alterna para producir electricidad y suministrarla a los diferentes aparatos y dispositivos de una vivienda. Las placas solares fotovoltaicas, las más conocidas, funcionan a través de baterías.

convierte los rayos del sol en corriente alterna para producir electricidad y suministrarla a los diferentes aparatos y dispositivos de una vivienda. Las placas solares fotovoltaicas, las más conocidas, funcionan a través de baterías. La energía solar térmica es la que capta los rayos del sol para transformarlos en calor, no en corriente. Este tipo de energía utiliza las placas solares térmicas para calentar depósitos de agua y producir así agua caliente y calefacción. Incluso, sirve para climatizar o calentar piscinas.

Por tanto, el tipo de placas solares y de energía específica que hay que utilizar para tener un sistema de calefacción eficiente en una vivienda es la energía solar térmica.

Cómo tener calefacción con placas solares en casa

Para instalar en tu vivienda un sistema de energía solar térmica sólo necesitas apostar por paneles solares térmicos. Éstos tienen un tamaño superior a los fotovoltaicos y suelen ser necesarios un mayor número para abarcar la demanda de energía. Aunque al igual que ocurre en la instalación de las fotovoltaicas, la cantidad de paneles depende única y exclusivamente de cada caso particular. Del tipo y tamaño de la vivienda, la ubicación y orientación, entre otros.

Las placas son el dispositivo principal que genera la energía para convertirla en sistemas de calor, pero además de este sistema, es necesario un segundo dispositivo auxiliar para disfrutar de la calefacción y agua caliente en una vivienda. Los más comunes son:

Calentadores de convección . Son dispositivos eléctricos que expulsan el calor generado por las placas a través del aire.

. Son dispositivos eléctricos que expulsan el calor generado por las placas a través del aire. Bombas de calor

Suelo radiante . A través de este sistema el calor generado por las placas desciende por las tuberías ubicadas debajo del suelo para calentar la vivienda.

. A través de este sistema el calor generado por las placas desciende por las tuberías ubicadas debajo del suelo para calentar la vivienda. Radiadores. En este caso los el calor generado por el fluido que recorre las tuberías llega a los radiadores de la vivienda para distribuir el calor a través de ellos.

El funcionamiento es sencillo. La energía que las placas captan de los rayos del sol lo convierten en calor y calientan los fluidos de los depósitos de agua internos y recorren las tuberías para proporcionar el calor a la vivienda. Y al igual que ocurre con las placas fotovoltaicas, no es posible cubrir toda la demanda de calefacción con este sistema eficiente. Por el contrario, estas instalaciones suelen cubrir en torno a la mitad de la demanda. Esto quiere decir que no puedes prescindir por completo del sistema de calefacción tradicional, sino que necesitas una cobertura mínima para mantener la temperatura ambiente de tu vivienda.

¿Y en los días en los que no haya sol?

Una de las dudas que pueden surgir a la hora de decidir sobre si instalar este tipo de sistema o no es si es necesario que las placas reciban luz solar de forma directa para generar energía y calor. Es cierto que en España tenemos muchas horas de sol al día, pero en invierno se reduce mucho y es una cuestión muy importante a tener en cuenta antes de apostar por este tipo de sistemas.

Sin embargo, los avances en la fabricación de los paneles solares han conseguido que puedan captar la energía y los rayos del sol aunque sea ‘difusa’. Es decir, que en los días encapotados o con muchas nubes también son capaces de trabajar y captar los rayos del sol aunque aparentemente no sean visibles.

Beneficios de las placas solares térmicas

El principal beneficio de este sistema eficiente es que aprovecha los rayos del sol para convertirlos en calor, lo que en definitiva, contribuye al cuidado del medio ambiente y a reducir la factura de la luz. Además, otras de sus ventajas son:

Reduce emisiones de CO2 que emiten los edificios

Amortización a medio largo plazo. En esta otra información puedes ver con un ejemplo los plazos de amortización al instalar placas fotovoltaicas.

El sol es una fuente inagotable

Viviendas más eficientes y, como consecuencia, una casa más saludable

Ahorro energético

Ahorro en calefacción

En definitiva, apostar por este sistema de calefacción solar supone una modernización de las viviendas y un gran ahorro energético, puesto que, según los datos de la Unión de Créditos Inmobiliarios, suponen el 32% del total, unos 1.300 euros. Mientras que el cambio de una calefacción más eficiente, como las que tienen las casas pasivas, el coste de este concepto se reduce hasta los 90 euros de media. A través de estas placas solares para el autoconsumo en una vivienda tradicional, los usuarios pueden ahorrarse un 20% en la factura de la luz, según los datos de la entidad. Aunque suponen una mayor inversión inicial, en un plazo medio es posible empezar a rentabilizarlas y obtener beneficios por ellas.

Además del ahorro económico, este modelo de calefacción es más respetuoso con el medio ambiente, puesto que reduce la emisión de gases contaminantes hasta en un 26%. Puede que no te lo hayas planteado hasta ahora, pero modernizar los sistemas de calefacción de los hogares es una medida que urge, sobre todo en las casas más antiguas de algunas comunidades. Es el caso de Madrid, donde la Ordenanza del Aire y Sostenibilidad (OCAS) prohíbe desde el 1 de enero de 2022 el uso de calderas de carbón central en los edificios.

