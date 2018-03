Vivienda Cómo administrar tu dinero y ahorrar 2.500 euros al año

Si te preguntas cómo administrar tu dinero y ahorrar, una aplicación online asegura que cada persona podría ahorrar dinero en casa en torno a 2.500 euros al año de media si gestionaran bien sus finanzas. Una persona puede reunir más de 27.000 euros en 10 años con esta herramienta online gratuita, con sólo dedicar unos 10 minutos semanales a gestionar sus finanzas.

Cómo ahorrar 2.500 euros

Según los datos de MyValue, sólo el 9,7% de la población española realiza una gestión eficiente de sus finanzas; otro 12,1% lo hace de forma esporádica, pero sin continuidad a lo largo del año; y el 78,2% restante reconoce no planificar apenas. Los principales problemas para la gran mayoría de los ciudadanos son la falta de tiempo (62%), y su escasa preparación para gestionar sus finanzas personales (21%).

Casacochecurro.com En cambio, la herramienta online MyValue permite al usuario ver y controlar en una sola web, de una forma fácil e intuitiva y con total seguridad, todas sus cuentas bancarias, sus activos, sus productos financieros o su cartera de inversión, aunque sean de distintas entidades.

Finanzas personales, cómo administrar tu dinero y ahorrar

Sólo el 9,7% de la población realiza una gestión eficiente de sus finanzas; otro 12,1% lo hace de forma esporádica, pero sin continuidad a lo largo del año; y el 78,2 restante reconoce no planificar apenas, según los datos de MyValue. Sin embargo, el 90,3% de los consultados se manifiestan conscientes de la necesidad de controlar mejor su economía.

De ese 78,2% que no planifica, los principales problemas para la gran mayoría de los ciudadanos son la falta de tiempo (62%) y la escasa preparación para gestionar sus finanzas personales (21%). Unos y otros coinciden en que no saben con certeza en qué gastan el dinero -sobre todo los pequeños pagos-, ni qué ingresos anuales totales tienen y así no pueden organizar su economía doméstica.

El gasto medio por hogar en España es de 28.152 euros según el INE (Instituto Nacional de Estadística). Las tres principales partidas son vivienda, energía y agua (9.090 euros); alimentación (4.141 euros); y transporte (3.321 euros).

No gastar por gastar

En la mayoría de estos apartados existen pequeños pagos superfluos o innecesarios. Es fácil eliminarlos o reducirlos sin que supongan grandes sacrificios, sumando un ahorro próximo a los 2.500 euros al año de media, según las estimaciones realizadas por MyValue.

En qué gastamos el dinero

“Para comenzar hay que saber cómo y en qué gastamos el dinero, clasificar correctamente nuestros gastos”, explica Andrés Romerales, cofundador de MyValue. “Nuestra herramienta permite al usuario ver y controlar en una sola web, de una forma fácil e intuitiva y con total seguridad, todas sus cuentas bancarias, sus activos, sus productos financieros o su cartera de inversión, aunque sean de distintas entidades. Queremos ser su mejor aliado a la hora de controlar sus finanzas personales”.

MyValue clasifica automáticamente los movimientos para conocer el gasto en cada apartado, recordar cuándo le van a cobrar los recibos al usuario, controlar cómo van sus inversiones, etc. También muestra en una sola pantalla y sin esfuerzo todos los seguros que el usuario tiene contratados, entre otras posibilidades. En definitiva, permite gestionar de forma más eficiente el dinero de cada persona.

“Queremos reforzar la idea de que el ahorro personal no viene sólo por los grandes recortes, sino que es más fácil y llevadero si lo hacemos prescindiendo de pequeñas cantidades o encontrado mejores precios por los servicios que tenemos contratados”, explica el cofundador de MyValue. “El resultado medio se aproxima a los 2.500 euros anuales, una cifra considerable para ahorrar, invertir o abordar un gasto importante sin necesidad de tener que financiarlo. El esfuerzo merece la pena”.

10 minutos que valen 27.000 euros

El usuario conecta directamente con sus bancos y se clasifican de forma automática todos los movimientos de sus cuentas en ingresos y gastos (vivienda, comida, ocio, viajes, etc.), personalizando si es necesario cada concepto según le resulte más práctico.

MyValue utiliza los mismos protocolos de seguridad que la banca por Internet. Nadie, salvo el usuario, puede ver sus movimientos financieros ni conocer ningún dato de sus cuentas.

El funcionamiento de esta plataforma online gratuita es tan sencillo que “con dedicar unos 10 minutos semanales a gestionar sus finanzas, una persona puede reunir más de 27.000 euros en 10 años, contando que lo invierte a un tipo de interés del 2%”, recuerda Andrés Romerales.

Esto se logra porque, una vez organizados los ingresos y gastos, es más fácil optimizar las finanzas personales. Algunas funcionalidades de MyValue son:

· Clasificar los movimientos según las preferencias de los usuarios (gastos mensuales y anuales, gastos en vivienda o en educación, gastos familiares o por hijo, ingresos fijos o variables, etc.).

· Controlar recibos y facturas, tanto los pagados como los pendientes, para evitar sorpresas y descubiertos.

· Monitorizar inversiones, por diversificadas que sean, además de vigilar su evolución, hacer gráficos y comparativas, etc.

· Hacer presupuestos a la medida de cada usuario: presupuestos anuales o mensuales, para gastos concretos como vivienda o alimentación, etc. MyValue avisa a los usuarios de la evolución del presupuesto o si se ha sobrepasado la cantidad presupuestada.

· Fijar objetivos personales o familiares de ahorro, como hacer un viaje o adquirir un coche, y hacer el seguimiento de los mismos para vigilar su cumplimiento.

Compartir WhatsApp Compartir 0

Si quieres leer más noticias como Cómo administrar tu dinero y ahorrar 2.500 euros al año, te recomendamos que entres en la categoría de Vivienda.

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(3 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)