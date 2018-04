Sabías Que... Aprender a ahorrar, métodos y consejos

Aunque es necesario y recomendable, aprender a ahorrar no siempre es tarea fácil. Te contamos algunos trucos para ahorrar dinero. ¡Toma nota!

1. Elabora un presupuesto familiar mensual

Casacochecurro.com. Anotar los ingresos y gastos mensuales te ayuda a conocer tu situación económica, el dinero que puedes ahorrar y los gastos que necesitas reducir.

2. Establece una cantidad fija de ahorro mensual

No solo hay que ahorrar el dinero sobrante tras realizar los gastos mensuales. Es muy importante destinar una cifra exacta al ahorro todos los meses. Esta es una de las formas de ahorrar dinero más eficaces que existen. Si te acostumbras a hacerlo, al final del año habrás conseguido ahorrar una cantidad importante.

3. Márcate objetivos de ahorro a corto plazo

No hay que perder de vista la necesidad de ahorrar de cara a la jubilación, pero para no obsesionarte demasiado y si no sabes cómo aprender a ahorrar dinero rápido, lo mejor es que te centres en metas pequeñas a corto plazo. Será más fácil cumplirlas, tu satisfacción aumentará y conseguirás ahorrar todos los meses.

4. Recorta gastos innecesarios

Comer fuera en lugar de llevarte al trabajo la comida de casa, usar el coche en lugar de transporte público… Pueden parecer gastos necesarios, pero para aprender a ahorrar conviene que valores si realmente son indispensables. Si modificas levemente tu rutina, puedes conseguir ahorrar todos los meses.

5. Compara precios antes de decidir

Otro de los trucos para ahorrar dinero día a día es aprender a comparar precios antes de realizar una compra. Es muy fácil hacerlo si compras online, porque tienes todo el tiempo del mundo para comparar todos los productos y servicios y elegir el más económico. Si lo haces periódicamente, puedes ahorrar todos los meses una buena cifra de dinero.

6. Controla los gastos de la tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito pueden ser tu gran aliado para realizar aquellas compras que no puedes pagar de golpe. Sin embargo, los pagos a plazos llevan asociados intereses, por lo que conviene conocer el porcentaje exacto y no exceder las compras con tarjetas de crédito para evitar que el producto salga mucho más caro de lo que tenías en mente.

7. Limita tu endeudamiento

Para aprender a ahorrar es fundamental limitar tu nivel de endeudamiento, ya que hay que conocer muy bien las deudas a las que puedes hacer frente y aquellas que podrían poner en riesgo tu estabilidad financiera. Lo ideal es que el total de deudas no superen el 40% de tus ingresos netos mensuales.

8. Controla los caprichos

Todo el mundo necesita darse un capricho de vez en cuando, pero hay que tener mucho cuidado con las compras compulsivas para evitar arrepentirse a largo plazo. Puedes destinar una pequeña cantidad mensual a este tipo de gastos para tener muy controlado el desembolso que realizas a cada capricho.

9. Guarda los ingresos extra

Si se recibe un ingreso extra o inesperado hay que intentar no gastarlo inmediatamente y ahorrar una parte de esa cantidad. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar ese dinero.

10. Sé positivo y no te preocupes en exceso

Es un factor muy importante a la hora de aprender a ahorrar. Debes mantener la calma y la positividad. No pasa nada si durante un periodo de tu vida no logras ahorrar lo que te gustaría. Todo llega, solo hay que ser paciente.

