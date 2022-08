Coches

Eléctricos

Cómo alquilar un patinete eléctrico, aplicaciones y cuánto cuesta

Jessica Pascual

¿Usar el patinete eléctrico solo cuando lo necesites y no cargar con él todo el día? Sí, es posible. Alquilar un patinete eléctrico es una tendencia que permite a los usuarios desplazarse en este tipo de vehículo de manera puntual y dejarlo en la calle cuando no lo necesite. Así, puedes ir de una zona de la ciudad a otra en un patinete y dejarlo en un punto habilitado cuando hayas llegado al destino. ¿Lo mejor? Solo pagas por el tiempo que lo has usado y te olvidas del mantenimiento y de cargar con él a diario.

Dónde alquilar un patinete eléctrico

Cada vez son más las empresas que lanzan a las calles sus flotas de patinetes eléctricos para que los usuarios los alquilen y los usen a diario. Las ventajas de este nuevo servicio son, básicamente, la libertad de uso de este tipo de vehículos durante el tiempo que lo necesites y el ahorro de los gastos.

Estas compañías pueden operar a nivel nacional, pero lo habitual es que trabajen de manera local. Lo que supone que para moverte por Barcelona en este tipo de vehículos será necesario contratar los servicios de una compañía diferente que para Madrid.

Con este servicio no es necesario hacer una inversión inicial de compra ni de mantenimiento. Aunque estos no suelen tener un precio muy elevado, tal y como puedes comprobar con los mejores patinetes eléctricos, el alquiler permite ahorrar costes y trabajo de cuidado y mantenimiento.

Cuánto cuesta

El alquiler de patinetes eléctricos es un servicio que ofrecen las compañías y en el que el precio está directamente relacionado con el tiempo de uso. En concreto, de media, las compañías suelen cobrar entre 15 y 30 céntimos el minuto recorrido con este vehículo. En algunos casos se añade un suplemento por el desbloqueo del patinete. Al aplicarlo en un ejemplo, esto quiere decir que usar un patinete que cueste 0,25 céntimos el minuto durante un periodo de media hora, cuesta 7,50 euros.

Requisitos para alquilar un patinete eléctrico

Para alquilar un patinete eléctrico hay tres cosas imprescindibles:

Casco. Las empresas de alquiler de patinetes eléctricos por minutos no ofrecen casco, sino que debe llevarlo el usuario. Si no tienes uno, aquí puedes comprar los mejores cascos para un patinete eléctrico.

Un teléfono móvil para descargarse la aplicación.

Una cuenta bancaria para asociar el pago del uso del patinete.

Además, para alquilar este tipo de vehículo es fundamental respetar las normas de circulación y de las compañías, que señalan que solo puede montarse una persona por patinete. También hay que tener en cuenta el horario, puesto que las empresas usan la jornada nocturna para cargar los patinetes de sus flotas.

Aplicaciones para alquilar un patinete eléctrico

El alquiler de patinetes eléctricos es una práctica a la que cada vez se suman más empresas y que está presente en varias ciudades. Algunas de las plataformas en las que ya es posible alquilar este tipo de vehículos son las siguientes.

Lime

Lime es una empresa presente en varias ciudades españolas y es de las más populares del sector. ¿Has visto patinetes aparcados en las aceras de Madrid o Barcelona libres para usar? Puede que sean de esta empresa.

El funcionamiento de Lime es muy sencillo. Para alquilar cualquiera de los patinetes de su flota solamente hay que bajarse la aplicación de la compañía y registrarse con una cuenta. Después, asociar un método de pago a una cuenta o tarjeta en la que van a pasarte el importe a pagar por el uso del patinete.

A continuación, cuando quieras usar el servicio, accede a la app y busca los patinetes disponibles de la empresa que se encuentren cerca de ti. Puedes hacerlo desde la pantalla principal, donde aparece un mapa de la ciudad con la ubicación de todos los patinetes disponibles. Además de la localización, puedes ver desde la app la carga que tienen, para comprobar si te llega durante todo el trayecto que necesites.

Para desbloquear un patinete solamente hay que escanear el código QR que se encuentra en el manillar. Hecho esto, en este momento empieza a contar el tiempo de uso del patinete y, por tanto, el importe a pagar. El precio que se paga es por minuto más un coste adicional por el desbloqueo del vehículo.

Puedes descargar la aplicación de Lime desde aquí para iOS y desde aquí para Android.

Voi

A diferencia de la anterior, Voi es una empresa que, de toda España, solo presta servicio en Madrid. Para alquilar los patinetes de la compañía hay que descargarse la aplicación y crear una cuenta de usuario. Y asociar un método de pago a través del que van a pasarte los cargos del tiempo de uso del patinete.

Una vez termines el registro, para alquilar un patinete solo tienes que acceder a la app y buscar en el mapa los que se encuentren disponibles cerca de ti. Para desbloquear un patinete solo tienes que acercarte al vehículo y proceder al desbloqueo mediante la app.

Tal y como detallan en su web, es necesario coger impulso antes de usar el acelerador un total de tres veces antes de iniciar la marcha. Al finalizar el viaje, tienes que indicarlo en la aplicación y dejarlo aparcado en los sitios habilitados para ello.

Descarga la app para Android y para iOS.

Acciona

Acciona es otra de las compañías que ofrece el servicio de alquiler de patinetes eléctricos. El funcionamiento es el mismo que en las aplicaciones anteriores. Solamente hay que descargarse y registrarse en la app Acciona Motosharing y asociar un método de pago.

Completado el registro, puedes reservar el patinete eléctrico que se encuentre cerca de ti y disponer de un margen de 10 minutos hasta empezar el viaje. Una forma para que no te quiten el patinete hasta que llegues al punto donde se encuentra.

Por último, una vez te encuentres al lado, puedes desbloquearlo mediante el código ID que se encuentra grabado en el patinete. Una vez se encienda la pantalla, coge impulso y disfruta del viaje. El alquiler de patinete está disponible entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche.

Puedes descargar la app para Android y para iOS.

Alquiler de patinete eléctrico por días

Si en lugar de alquilar por minutos, prefieres quedarte con el mismo patinete alquilado por varios días, hay otras empresas que ofrecen el servicio. Una de ellas es PcComponentes.

Empresa que ofrece este servicio a través de su página web. Tras indicar el modelo que quieres alquilar, así como las fechas en la que lo quieres, la compañía te lo envía gratis a cualquier zona de la península para que lo recibas en casa. Cuando finalice el periodo de alquiler, la empresa lo recoge en la vivienda.

En cuanto al precio, la oferta disponible cuenta con alquileres de entre 3 y 12 euros al día de media. Puedes acceder al catálogo completo y alquilar el patinete desde aquí.

