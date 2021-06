Cómo alquilar un trastero, precios y recomendaciones

Vivienda

¿Te falta espacio en casa? Si tienes las estanterías y los armarios repletos de objetos y juguetes que no quieres tirar, pero necesitas aprovechar cada rincón de tu vivienda, puedes alquilar un trastero y poner fin a tus problemas.

Este tipo de alquiler es la opción ideal para ganar amplitud en tu hogar, quitar trastos que sólo estorban y sacarle el máximo partido a los metros cuadrados de tu casa. A continuación te explicamos con detalle todo lo que tienes que tener en cuenta antes de alquilar un trastero.

¿Para qué lo necesitas?

¿Qué necesitas almacenar? Es la primera pregunta que tienes que hacerte para elegir el trastero que más se ajuste a tus necesidades. ¿Lo quieres grande o pequeño? ¿Cerca de casa? ¿Con posibilidad de acceder en cualquier momento? De las respuestas a estas y otras preguntas dependerá tu elección.

Lo primero que hay que tener en cuenta para elegir un trastero es su tamaño. El espacio que necesitas va a depender directamente de si quieres guardar objetos grandes como muebles o cosas pequeñas como libros, discos de música, archivos, juegos, muñecas…

Si necesitas almacenar los muebles de tu casa, hay trasteros específicos conocidos como guardamuebles que son más grandes y cuya finalidad es almacenar este mobiliario durante un tiempo determinado.

y cuya finalidad es almacenar este mobiliario durante un tiempo determinado. Si por el contrario vas a almacenar cosas más pequeñas, te bastará con los trasteros convencionales cuyo espacio más reducido.

Una vez tengas claro el espacio que necesitas, podrás tener en cuenta otros aspectos como su ubicación, el precio o los servicios adicionales que te ofrezcan las empresas.

Qué puedo guardar en un trastero

Aunque un trastero es un espacio destinado a almacenar objetos, no todos están permitidos. Lo que podemos guardar y almacenar en un trastero va a estar determinado por dos normas:

Normativa de la comunidad en la que esté ubicado

en la que esté ubicado Por las leyes sobre medidas de seguridad de ayuntamientos y Comunidades Autónomas relativas a sustancias peligrosas o riesgo de incendios.

Es decir, que en un trastero no vas a poder almacenar productos que afecten a la calidad del resto de residentes de la comunidad como por ejemplo basura o alimentos perecederos que puedan ponerse malos. Tampoco está permitido guardar sustancias corrosivas o peligrosas como carburantes, explosivos, productos químicos…

Cuánto cuesta alquilar un trastero

El precio del trastero depende principalmente de tres factores:

Superficie. El precio de los trasteros se calcula en función del coste por metro cuadrado.

Ubicación. La renta que hay que pagar por el alquiler depende de si está ubicado en el centro de la ciudad o en la periferia. Y también de si buscas un alquiler en un pueblo pequeño o en ciudades como Madrid o Barcelona.

. La renta que hay que pagar por el alquiler depende de si está ubicado en el centro de la ciudad o en la periferia. Y también de si buscas un alquiler en un pueblo pequeño o en ciudades como Madrid o Barcelona. También depende de los servicios adicionales que ofrezca la empresa a la que lo alquiles. La vigilancia, mantenimiento, servicio de transporte o los seguros que incluyan suelen encarecer el precio.

Es complicado establecer un precio medio del alquiler de un trastero. Además de todos los factores que acabamos de detallar, podemos encontrar en una misma Comunidad Autónoma como Madrid enormes diferencias de precios. En la capital se alquilan trasteros en una horquilla de precio desde los 30 hasta los 400 euros al mes.

Factores a tener en cuenta para alquilarlo

Antes de alquilar un trastero debes tener en cuenta los siguientes aspectos:

Seguridad. Las empresas suelen ofrecer servicios de vigilancia las 24 horas del día, lo que aporta una tranquilidad extra si tenemos que dejar objetos valiosos en el trastero. Además de la vigilancia, es importante que analices otras medidas de seguridad que te ofrezcan las empresas sobre el acceso y protección de tus pertenencias.

Acceso. Alquilar un trastero que te permita acceder a él las 24 horas del día los 7 días de la semana es un servicio extra que puede ser de gran ayuda ante cualquier imprevisto.

Buena impresión. Ve a visitar el trastero y asegúrate de que no tenga humedades y de que esté limpio y en buen estado. Ten en cuenta que vas a guardar tus cosas ahí y que debe ser un lugar que mantenga buenas condiciones de higiene para que no deteriore tus pertenencias.

Ubicación. Dependiendo de si quieres tener el trastero cerca de casa o te da igual, tendrás que valorar diferentes opciones.

Pólizas de seguros. Que la empresa te ofrezca un seguro que proteja tus pertenencias ante posibles imprevistos es un valor añadido muy importante que debes considerar.

Superficie del trastero. Antes de elegir el trastero piensa si sólo vas a almacenar objetos que ya tienes o poco a poco vas a ir añadiendo más cosas. Si no sabes cuántos metros pueden hacerte falta, las empresas especializadas pueden asesorarte.

Transporte y almacenamiento. Algunas empresas incluyen en el precio del servicio el transporte y almacenamiento en cajas de tus enseres. Pero no todas. Así que si no tienes un coche o furgoneta con suficiente espacio como para llevar todos los objetos al trastero, asegúrate de que la empresa que contrates te incluya este servicio.

Contrato de alquiler de trastero

Si ya has encontrado el trastero perfecto para ti, es momento de formalizar el alquiler. Este trámite debe quedar regulado mediante un contrato. Este documento es el que va a aportar la validez legal a la operación y en el que deben quedar reflejados todos los derechos y obligaciones de las partes.

A través de este documento una empresa o particular cede el uso o disfrute de esta superficie a un arrendatario durante un tiempo determinado. Las cláusulas y datos básicos que deben incluirse en el contrato son:

Personas que intervienen, tanto el arrendador como el arrendatario con sus correspondientes identificaciones

Detalle y descripción del trastero así como el estado de conservación en el que se entrega.

Es importante que incluya las posibles consecuencias ante incumplimiento de las condiciones.

de las condiciones. Cláusula acerca del posible subarrendamiento o no del trastero.

Derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes

Los objetos permitidos. Este es uno de los aspectos más importantes. Debe quedar perfectamente detallado qué está permitido guardar en ese trastero y lo que no.

El precio de la renta. En el contrato debe aparecer también la fianza que el arrendatario tiene que abonar y la forma y método de pago acordados.

El contrato debe incluir la duración de la cesión del uso y disfrute de este espacio.

del uso y disfrute de este espacio. La finalidad para la que se cede el trastero.

Tanto si alquilas un trastero a una empresa especializada como si lo haces a un particular, asegúrate de revisar todos estos puntos del contrato y los aspectos que hemos detallado en el apartado anterior.

¿Puedo convertir un trastero en vivienda?

Un trastero es una superficie que se utiliza para almacenar objetos, así que a priori no puedes utilizarlo como vivienda. Pero sí puedes poner en marcha los trámites necesarios para convertir un trastero en una vivienda. Para ello hay que pedir la cédula de habitabilidad y realizar todas las gestiones legales que autoricen este cambio de uso. El proceso a seguir es el mismo que si quieres convertir un local en vivienda.

Alquilar un guardamuebles

Este tipo de trastero es un espacio reservado para almacenar muebles durante un periodo determinado. Son la mejor opción si tienes que mudarte o hacer reformas en casa y necesitas guardar los muebles en algún lado.

Todo lo que hemos detallado en este artículo se aplica para el alquiler de un guardamuebles. La principal diferencia entre ambas estancias es que los guardamuebles suelen ser más grandes puesto que los objetos a almacenar son mucho mayores.

