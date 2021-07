Sabías Que...

Cómo beneficiarse del servicio de dentista gratis para niños en cada Comunidad Autónoma

NOTICIA de de Jessica Pascual

En España, muchas comunidades autónomas ofrecen programas específicos de asistencia dental gratuita para niños con edades comprendidas entre los 6 y los 15 años, aunque estas edades pueden variar en función de las condiciones de cada región. Es decir, que las familias con hijos que se ajusten a los límites de edad y que residan en alguna de las comunidades que se detallan a continuación, pueden beneficiarse del servicio de dentista gratis para muchos tratamientos, como empastes, limpiezas, extracciones de dientes… En esta guía te explicamos los requisitos que debes cumplir y cómo solicitar esta asistencia sin pagar.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece atención dental gratuita a los niños residentes de la comunidad que tengan entre 7 y 16 años y residan en la Comunidad de Madrid. Se trata de una iniciativa que se incluye en el Programa de Atención Dental Infantil del Servicio Madrileño de Salud (PADI).

Qué incluye

Los tratamientos que se incluyen en el programa y de los que pueden beneficiarse los niños de forma gratuita son:

Revisión bucodental anual

Asistencia y atención ante urgencias

Tratamientos especiales a causa de malformaciones o traumatismos del grupo inciso-caninos

Tratamientos pulpares y extracciones

Educación sobre medidas higiénicas y de alimentación para mantener el buen estado dental

Aplicación de flúor tópico profesional ante riesgo de caries

Sellar los molares permanentes si se detecta algún riesgo de caries o tengan fosas o fisuras profundas y, como consecuencia, los dientes astillados

Empaste de los premolares y molares permanentes si tienen caries

Por otra parte, no se incluyen en el programa los tratamientos estéticos u ortodoncias.

Cómo participar en el programa

Todos los niños residentes de la Comunidad de Madrid con derecho a asistencia sanitaria se incluirán de forma automática al programa al cumplir 7 años. Los padres o tutores tienen la total libertad de elegir al dentista adherido al programa, que atenderá a su hijo durante todo el curso. En la web del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid puedes consultar el listado de dentistas adheridos al programa.

Islas Canarias

En las Islas Canarias las familias que tengan hijos con edades comprendidas entre los 6 y 14 años y vivan en la comunidad autónoma pueden beneficiarse de los servicios del dentista gratis. También pueden solicitar la asistencia dental gratuita los menores saharauis de entre 6 y 14 años que formen parte del programa MADRASA o Vacaciones en Paz.

Los costes del dentista corren a cargo del Servicio Canario de Salud a través del Programa de Atención Dental Infantil y Juvenil de Canarias PADICAN.

Tratamientos

Los principales tratamientos que están cubiertos por el programa PADICAN y que no suponen ningún coste a las familias son:

Revisiones anuales para comprobar el estado de salud dental

Recomendaciones para cuidar la higiene dental y para llevar una alimentación adecuada con la que prevenir enfermedades de la boca

Prevención de enfermedades de encías

Procedimientos preventivos como sellar la fisura o rotura de un diente

Obturaciones o empastes de la dentición permanente

Sacar dientes temporales permanentes

Extraer dientes sobrantes permanentes

Limpieza bucal general

Radiografías

Servicio de urgencia

Endodoncias de los dientes permanentes y posterior reconstrucción

Reconstrucciones de los grupos incisivos caninos

Ferulización

Muñón metálico

Perno prefabricado en los dientes

Reimplante por avulsión

Sutura de tejidos

Corona provisional de resina

Por el contrario, no se incluyen tratamientos de los dientes de leche, a excepción de la extracción. Tampoco las ortodoncias, incluidas las radiografías, las prótesis removibles, tratamientos de estética o mantenedores de espacio.

Cómo solicitarlo

Todos los niños que vivan en la Comunidad Autónoma de Canarias pueden disfrutar del servicio desde que cumplen los seis años. Para ahorrarse estos costes los padres tienen que elegir a uno de los dentistas adheridos al programa y acudir a la cita programada con la Tarjeta Sanitaria del Servicio Canario de Salud vigente.

A través de este programa los niños pueden acudir al dentista las veces que sea necesario puesto que no tiene coste adicional aunque tenga que ir varias veces en un año. Para consultar el listado de dentistas adheridos al programa puedes hacerlo desde la web del Servicio Canario de la Salud. También puedes solicitar la información en los teléfonos de las Unidades de Salud Oral del Servicio Canario de Salud pidiendo cita previa en el teléfono 012 o en tu centro de salud.

El dentista que elijas tiene que pertenecer a la zona básica de salud de tu residencia. La asistencia es de carácter anual. Una vez que acudes a una sesión con el dentista, este profesional se compromete a atender al paciente durante todo el curso. Si quieres cambiar de dentista, puedes hacerlo a través de un escrito que tienes que enviar a la Dirección del Área de Salud correspondiente o a los Colegios Oficiales de Dentistas Provinciales.

Niños de entre 3 y 5 años

Por otra parte, los niños que no estén incluidos en el PADICAN porque tengan entre tres y cinco años, pueden beneficiarse de los siguientes servicios de dentista gratis:

Revisión anual

Recomendaciones de higiene y alimentación

Procedimientos preventivos

Extracción de dientes temporales

Servicio de urgencias

Murcia

La Región de Murcia también ofrece asistencia dental gratuita para los niños de entre 6 y 8 años que residan en esta comunidad autónoma. Los niños con necesidades especiales que tengan alguna discapacidad física o psíquica podrán beneficiarse del programa hasta los 14 años.

El programa de dentista gratis para niños en Murcia se llama Bucosan y es una iniciativa que corre a cargo del Servicio Murciano de Salud y que consiste en medidas preventivas y tratamientos que cubren patologías frecuentes en la población infantil.

Tratamientos

Los tratamientos dentales de los que pueden beneficiarse los niños de Murcia gratis son:

Educación para la salud en lo referente a medidas de higiene y alimentación adecuada

Aplicación tópica de flúor

Colocación de selladores en las fosas o fisuras de los molares permanentes

Obturaciones de molares permanentes

Limpieza de boca

Radiología simple

Extracción de piezas temporales o permanentes

Endodoncia de molares posteriores permanentes

Reconstrucción de incisivos y caninos por traumatismo o malformación

Por el contrario, no se incluyen en el programa los tratamientos de ortodoncia o extracciones para la misma.

Solicitud

Para beneficiarse de este servicio gratuito los niños deben tener la tarjeta sanitaria en orden. No hay que tramitar ninguna solicitud puesto que se incorporan de forma automática al programa. Todas las familias con niños que cumplan 6 años recibirán en su domicilio a principios de año una carta de invitación al programa.

Por tanto, para acceder beneficiarse de este servicio gratuito sólo tendrán que acudir con la carta y la tarjeta sanitaria a la consulta de su dentista en la fecha y hora programadas. Puedes consultar el listado de dentistas adheridos al programa en Murcia, tanto los públicos como los privados.

La elección del dentista es de carácter anual. Tras la primera sesión con el especialista, éste se compromete a realizar el seguimiento durante todo el curso al paciente. En caso de querer cambiar en este periodo, tienes que elegir otro y acudir a su consulta.

Andalucía

La Junta de Andalucía ofrece los servicios de dentista gratis a los niños residentes de la comunidad con edades comprendidas de entre 6 y 15 años y que posean la Tarjeta Sanitaria vigente.

Coberturas del programa

El programa Atención Bucodental infantil cubre los siguientes tratamientos:

Revisiones anuales

Información sobre normas de higiene bucodental o alimentación

Sellado de fisuras o fosas en piezas sanas para evitar aparición de caries

Obturación de piezas permanentes

Tratamiento de las lesiones pulpares

Extracción de dientes de leche

Extracción de dientes permanentes siempre y cuando no haya otra alternativa

Limpieza en casos de cálculo o pigmentaciones

Tratamientos especiales como traumatismos o malformaciones en dientes incisivos caninos

Cómo hacer la solicitud

Las familias que tengan hijos que cumplan 6 años recibirán una carta con la información necesaria para acceder a este servicio. Los padres o tutores tienen libertad de elección del dentista entre los que están adheridos al programa y que pueden consultar en este enlace. Para beneficiarse de la asistencia gratuita los niños deben tener la tarjeta sanitaria vigente.

Extremadura

En Extremadura tienen el Plan de Asistencia Dental Infantil (PADIEX) a través del que ofrecen el servicio de dentista gratis para niños residentes de la comunidad de entre 6 y 15 años.

Qué asistencia incluye

Los principales tratamientos que se incluyen en el programa y que se ofrecen gratis a los niños son:

Recomendaciones higiénicas y de alimentación para prevenir enfermedades

Educación para la salud bucodental

Tratamientos preventivos como la fluoración

Prevención a través de selladores en fisuras de molares

Obturación o empaste de molares permanentes ante lesiones

Limpiezas de dentición permanente

Tratamientos de las caries

Extracción de piezas temporales o permanentes

Tratamiento pulpar de piezas permanentes

Servicios de urgencias dentales

Los pacientes con anomalías congénitas craneofaciales de la cavidad oral con alteraciones dentales tienen asistencia dental completa. Se incluye el tratamiento por ortodoncia en maloclusión severa si ha sido previamente intervenido por malformaciones, reconstrucciones, fisuras o labio leporino, entre otros. Por otra parte, no incluye la ortodoncia a excepción de los casos concretos detallados o prótesis.

Participación en el programa

Cada año, las familias que tengan hijos que cumplan seis años reciben en su domicilio una carta con la información necesaria para adherirse al programa así como un listado de dentistas a los que pueden acudir. Para beneficiarse de este servicio gratuito los niños deben tener la tarjeta sanitaria en vigor. En este PDF puedes consultar el listado de dentistas adheridos al PADIEX.

País Vasco

En el País Vasco cuentan con el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) que ofrece los servicios de asistencia dental gratuita a los niños de entre 7 y 15 años que residan en la comunidad.

Qué se incluye

En el programa PADI del País Vasco se incluyen los siguientes tratamientos:

Revisiones anuales

Orientación y recomendaciones higiénicas y preventivas

Procesos preventivos y de sellado de fisuras

Tratamiento de caries o traumatismos

Extracción de piezas dentales temporales o definitivas

Atención de urgencias

Por otra parte, no cubre tratamientos de los dientes de leche ni las ortodoncias.

Solicitud

Cada mes de enero desde el Departamento de Salud y Osakidetza se envía a todos los domicilios con hijos de entre 7 y 15 años una carta con un talón de aceptación para poder participar en el programa. Para hacer uso de estos servicios gratuitos tienes que elegir a uno de los dentistas adheridos al programa y solicitar cita previa. Puedes consultar el listado de dentistas por provincias en la web del servicio de salud del País Vasco. El día de la consulta debes acudir con el talón de aceptación que te enviaron a casa firmado.

Aragón

Los niños de entre 6 y 13 años que residan en Aragón pueden beneficiarse del servicio de asistencia dental gratuita con el Programa de Atención Infantil y Juvenil de la comunidad. En caso de que alguno de los niños tenga discapacidad, puede beneficiarse de estos servicios hasta los 16 años.

Asistencia básica

Los tratamientos que se incluyen en el programa son:

Revisiones anuales del estado de salud

Instrucciones sobre alimentación e higiene

Sellado de fisuras molares y premolares

Aplicación de flúor tópico

Prevención y limpieza

Extracciones de piezas temporales y permanentes

Empastes de piezas permanentes

Recubrimiento pulpar

Endodoncia

Pulpotomía

Reconstrucción

Radiografía periapical diagnóstica

Asistencia en caso de urgencia

Tratamientos especiales por malformación o traumatismos o protésicos por caries de piezas permanentes en niños con enfermedades que afecten gravemente a su salud.

Cómo participar en el PABIJ

Para beneficiarse de este servicio gratuito los padres o tutores tienen que pedir cita al centro de salud o en la clínica privada a la que quiera acudir, siempre que esté adherida al programa. Es obligatorio que los niños tengan la tarjeta sanitaria en vigor. Puedes consultar el listado completo de dentistas en este documento.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con el programa de Atención Dental Infanto-Juvenil dirigido a niños de entre 6 y 15 años residentes en la comunidad. También pueden beneficiarse de la asistencia dental gratuita las personas con discapacidad sin límite de edad que se ajusten a unos requisitos concretos.

Prestaciones

Los tratamientos que cubre este programa de Castilla-La Mancha son:

Revisión de salud bucodental

Tratamientos dentales básicos

Urgencias

Tratamientos especiales

Ortodoncia para situaciones concretas

No se incluyen tratamientos reparadores, prótesis o pruebas complementarias.

Acceso al programa

En Castilla-La Mancha el sistema es diferente. En este caso consiste en un reintegro del desembolso inicial de los servicios dentales. Hay unas cuantías máximas en función del tipo de tratamiento. Para solicitar el reintegro tienes que iniciar la solicitud a través de este enlace y el niño debe tener la tarjeta sanitaria en vigor.

Asturias

Los niños residentes en el Principado de Asturias que tengan entre 5 y 14 años pueden acceder al servicio dental gratuito de la comunidad.

Servicios de asistencia

Los tratamientos cubiertos por el programa de Asturias son:

Exodoncia de dientes

Exploración clínica anual

Sellado de fisuras

Empastes de dientes

Limpiezas dentales

Tratamientos pulpares

Reconstrucción no protésica de incisivos y caninos

Por otra parte, no se incluyen los tratamientos de ortodoncia, protéticos e implantes.

Cómo beneficiarse del programa

Las familias que tengan hijos que cumplan 5 años reciben en su domicilio una carta informativa del programa y una fecha de citación con el dentista. Si quieren participar, sólo tienen que acudir con los niños, la cita y la tarjeta sanitaria.

Cantabria

En Cantabria destaca el Plan de salud bucodental que tiene como finalidad ofrecer servicios de dentista gratuitos a los niños de entre 6 y 15 años, sobre todo a los niños de entre primero y cuarto de primaria.

Asistencia dental

Entre los principales tratamientos, destacan:

Educar en la higiene y salud bucodental

Revisiones anuales

Tratamiento de caries

Odontología general

Empastes definitivos

Esta iniciativa se centra en los talleres y programas impulsados en los colegios a través de las revisiones de las unidades móviles.

Navarra

El programa de Atención Dental Infantil (PADI) en Navarra tiene como finalidad ofrecer atención dental básica gratis a los niños de entre 6 y 15 años que residan en la Comunidad Foral de Navarra.

Prestaciones

Los tratamientos que se incluyen en este programa son:

Revisiones periódicas

Flúor tópico

Atención de urgencias

Extracciones

Sellado de fisuras de muelas

Tratamiento de caries

Tratamiento de malformaciones

Limpieza de boca

Adhesión al programa

Para solicitar el servicio tienes que presentar ante el dentista el talón de aceptación que reciben las familias que tienen hijos que cumplen 6 años por correo. Tienes que acudir a la cita con el dentista en la fecha y hora indicada con el talón y la tarjeta sanitaria del niño. Puedes consultar el listado de dentistas en este documento

