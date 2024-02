Trabajos

Cómo comunicar al SEPE el cambio de cuenta bancaria para cobrar el paro

¿Se puede cambiar la cuenta del banco donde cobro el paro? Sí. Las personas desempleadas pueden elegir de forma libre en qué cuenta quieren domiciliar el ingreso de la prestación. Y, por tanto, este es un aspecto que pueden modificar tantas veces como quieran. Una opción a tener en cuenta en el caso de que alguna entidad cuente con promociones en las que te regalan dinero por domiciliar un ingreso.

Sin embargo, a pesar de esta posibilidad, el SEPE explica que es fundamental hacerlo según los pasos establecidos y detallados por el organismo para evitar cometer infracciones o tener problemas en los pagos. Para ello, devela cuál es el paso obligatorio e imprescindible a la hora de cambiar el banco donde se cobra el paro: Comunicarlo de forma expresa a la entidad.

Cómo cambiar la cuenta del banco donde cobro el paro

¿Quieres cambiar la cuenta bancaria donde cobras la prestación por desempleo? Se trata de un trámite muy sencillo en el que el beneficiario tiene que hacer dos tipos de gestiones: Las específicas con el banco y con el SEPE. ¿Cómo hacerlo?

El SEPE detalla cómo debe efectuarse este cambio de domiciliación del ingreso bancario para evitar problemas con el cobro de la prestación o cometer alguna infracción. En concreto, las personas desempleadas que sean beneficiarias de una prestación por desempleo y quieran iniciar los trámites para cambiar de banco y recibir el ingreso en otra entidad, deben tener en cuenta los siguientes aspectos.

1. Abrir la cuenta donde cobrar el paro

Lo primero que hay que hacer es abrir la cuenta bancaria donde quiere cobrarse la nómina y ser titular de la misma, dado que el SEPE establece como requisito que el beneficiario esté en posesión de la titularidad de la cuenta donde domiciliar el paro.

Una vez hecho este paso previo, además de solicitar al banco el cambio de la domiciliación de la nómina, hay que avisar al SEPE de esta modificación.

2. Comunicar al SEPE el cambio de cuenta bancaria

Por otra parte, este organismo aclara que es fundamental comunicar este hecho al SEPE de forma expresa. En concreto, la persona titular que realiza el cambio tiene que facilitar el código IBAN del banco al que quiere trasladarse y, además, ser titular de la cuenta donde desea domiciliar la pensión.

¿Cómo comunicarlo? Muy sencillo. Existen tres vías mediante las que los beneficiarios pueden solicitar esta actualización de datos:

Por internet

Por teléfono

De forma presencial

A través de la sede electrónica del SEPE

Este es un cambio que puede solicitar cualquier beneficiario desde la sede electrónica del SEPE, siempre y cuando esté en posesión del certificado digital, DNI electrónico, usuario y contraseña o Cl@ve. En estos supuestos, pueden iniciar la solicitud de la modificación desde la sección específica de la web del SEPE.

Teléfono de atención al público

En el caso de no contar con firma online, el usuario puede realizar esta gestión a través de los teléfonos gratuitos del SEPE por provincias en los horarios de atención al público del SEPE habilitados para este fin. Esta es una vía a la que pueden acogerse los beneficiarios del paro siempre y cuando la cuenta en la que se desee cobrar el ingreso no pertenezca a una provincia distinta de aquella en la que ya se estaba cobrando y no sea una banca online.

En las oficinas del SEPE

Otra opción es hacer este cambio de manera presencial, a través de las oficinas del SEPE. Para ello, es necesario solicitar una cita previa en el SEPE para ser atendido.

