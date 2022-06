Vivienda

Trámites

Cómo conseguir cita previa con la app de la Seguridad Social

NOTICIA de de Jessica Pascual

Conseguir una cita con la Seguridad Social en cualquier parte y en menos de cinco minutos. ¿Cómo? Con la app para el móvil de la Seguridad Social, disponible tanto para teléfonos Android como para iOS. El procedimiento es muy similar al de pedir una cita a la Seguridad Social por internet, pero mucho más sencillo y rápido. Con la nueva app puedes hacer este trámite desde cualquier parte, estés en casa, en el trabajo o de viaje. Si quieres saber cómo pedir cita previa con la app de la Seguridad Social, te lo explicamos con detalle en esta guía.

Cómo solicitar cita previa en el INSS mediante la app

La Seguridad Social pone a disposición de todos los usuarios una aplicación móvil para poder solicitar una cita con la entidad de forma rápida y sencilla. El único requisito para tener acceso a esta aplicación es que el número de teléfono desde el que se realice la cita debe ser el mismo número que está dado de alta en la base de datos de la Seguridad Social.

La app está disponible para dispositivos Android e iOS y se llama ‘Seg-Social Seguridad Social’. El servicio de solicitud de cita previa INSS mediante la app también está habilitado durante las 24 horas, los siete días de la semana. Además, la app permite consultar las citas registradas o cancelarlas, en el caso de que sea necesario.

Pedir cita previa en la app de la Seguridad Social

El primer paso para solicitar cita previa a través de la app es descargar la aplicación. Una vez hecho, al entrar, aparece un menú con las diferentes gestiones que puedes realizar.

Para solicitar una cita, tienes que pulsar el botón que aparece en la parte izquierda de la pantalla que dice ‘Cita previa’. A continuación, tienes que seleccionar el motivo por el que quieres solicitar la cita. La app da dos posibilidades:

Prestaciones y otras gestiones

Reconocimiento médico de embarque marítimo (SIM).

Para solicitar una cita previa en el Régimen General de la Seguridad Social, hay que pulsar en la primera opción.

El siguiente paso es seleccionar si quieres acceder con Cl@ve o sin certificado (firma digital). Para este ejemplo vamos a explicar el procedimiento sin certificado digital. En el caso de querer hacerlo con cl@ve, la app va a pedirte que te identifiques y, a continuación, a fijar la fecha y lugar de la cita previa. Para solicitar la cita, si no tienes ningún tipo de firma digital, hay que pulsar en el botón azul que dice ‘Sin certificado’.

En la siguiente pantalla la app ofrece dos posibilidades:

Solicitar una nueva cita

Consultar / anular una que ya tengas.

Selecciona la opción que te interese, en este caso, pedir una nueva cita.

Para continuar con el procedimiento tienes que indicar el tipo de documento de identidad que posees, el número (DNI) y el teléfono de contacto. A continuación pulsa el botón inferior que aparece en la pantalla que dice ‘Nueva cita’.

En la siguiente pantalla tienes que indicar la categoría y el tipo de cita que quieres solicitar. En concreto, en cuanto a la categoría hay que elegir entre prestaciones a la Seguridad Social o servicios del ISM. Sobre el tipo de cita, si previamente seleccionas la categoría prestaciones, la app ofrece las siguientes posibilidades:

Atención telefónica mediante cita

Solicitar certificado digital o cl@ve permanente

Solicitud de pensiones

Solicitud de otras prestaciones salvo el IMV

Solicitud del Ingreso Mínimo Vital

Una vez hayas completado ambos campos, pulsa el botón siguiente que aparece al final de la pantalla.

Al hacerlo, se abre un mapa en el que la app te pide que permitas acceder a la ubicación de tu teléfono para localizar una oficina. Tienes que aceptarlo para que la app te lleve a la oficina relativa a tu ubicación. Puedes activarlo en el momento de pedir la cita y desactivar la posibilidad una vez que termines el procedimiento desde los ajustes del teléfono.

En el mapa van a aparecerte las oficinas más cercanas en las que puedes pedir una cita. Selecciona la que prefieras. Al hacerlo, la app va a indicarte si hay huecos disponibles para pedir una cita previa o no. Si la aplicación no te deja continuar porque quieres pedir una cita y en las oficinas no hay disponibilidad, puedes intentar pedir cita a la Seguridad Social por otras vías, como por ejemplo solicitar cita a las oficinas de la Seguridad Social por teléfono.

Y si no consigues que te den cita, que a veces pasa, puedes reclamar. Aquí te explicamos cómo puedes poner una queja a la Seguridad Social si crees que no te están ofreciendo un buen servicio.

Cuando localices una de estas oficinas disponibles, tienes que pulsar el botón de ‘Seleccionar Oficina’. Después, tienes que seleccionar el día exacto y la hora a la que quieres que te atiendan y, por último, confirmar la cita.

Si quieres pedir cita por esta vía y ahorrar tiempo en el proceso, puedes descargarte la aplicación para teléfonos Android desde aquí y para teléfonos con sistema operativo iOS desde aquí.

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir cita previa con la app de la Seguridad Social, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.