Cómo cortar la diarrea, alimentos y consejos

La diarrea es un trastorno digestivo muy común que puede sufrir cualquier persona, desde los niños hasta los más mayores, incluidas las embarazadas. Suele ser una patología espontánea y sin consecuencias graves, es decir, que desaparece al poco tiempo, al cabo de un par de días. Necesidad urgente de ir al baño, incomodidad constante, deshidratación y malestar general son algunos de los síntomas provocados por la gastroenteritis. Así que para reducir al máximo posible el tiempo de la duración de estas molestias, en esta guía te explicamos cómo cortar la diarrea con alimentos astringentes y otros remedios caseros de una forma rápida.

Cómo quitar la diarrea

Uno de los mejores métodos para cortar la diarrea lo antes posible está en mantener una dieta astringente, es decir, comer alimentos de fácil digestión que fomenten el estreñimiento. A continuación te detallamos una lista de los alimentos más recomendados para aliviar las molestias de la gastroenteritis.

Qué comer con diarrea

Los mejores alimentos para cortar la diarrea son:

Carnes blancas como el pollo o el pavo y el jamón de york o cocido

como el pollo o el pavo y el jamón de york o cocido Pescado blanco

En cuanto a los lácteos , pueden consumirse siempre que sean bajos en grasas como por ejemplo los quesos frescos o los yogures naturales

, pueden consumirse siempre que sean bajos en grasas como por ejemplo los quesos frescos o los yogures naturales Manzanilla y caldos caseros . Mucho cuidado con las infusiones, puesto que a pesar de que la manzanilla puede ser buena para cortar la diarrea, la mayoría de las infusiones tienen propiedades laxantes y no es recomendable tomarlas si tienes diarrea

. Mucho cuidado con las infusiones, puesto que a pesar de que la manzanilla puede ser buena para cortar la diarrea, la mayoría de las infusiones tienen propiedades laxantes y no es recomendable tomarlas si tienes diarrea Cereales y pasta , siempre y cuando evites el consumo de las variantes integrales para evitar el exceso de fibra

, siempre y cuando evites el consumo de las variantes integrales para evitar el exceso de fibra Purés de tubérculos, como por ejemplo la zanahoria y la patata

Tortilla francesa

Arroz

Probióticos . Son microorganismos vivos que se encuentran en ciertos alimentos y que ayudan a regular el tránsito intestinal. Están presentes en el yogurt, kéfir, kombucha, aceitunas, encurtidos y kimchi, entre otros

. Son microorganismos vivos que se encuentran en ciertos alimentos y que ayudan a regular el tránsito intestinal. Están presentes en el yogurt, kéfir, kombucha, aceitunas, encurtidos y kimchi, entre otros Fruta. El consumo de cualquier pieza de fruta va a ayudarte a controlar la diarrea, pero debes comerla de una forma concreta: madura y sin piel, completamente lavada y evitar comerla cruda. Es mejor que esté cocinada para que el estómago la pueda digerir de una forma más fácil

En resumen, tienes que optar por aquellos alimentos con propiedades astringentes, que se caracterizan por su fácil digestión y evitar aquellos que fomentan el tránsito intestinal, como son los que tienen un alto contenido en fibra.

Consejos para cortar la diarrea

Además del consumo de ciertos alimentos que ayudan a endurecer las heces y a quitar la diarrea, puedes seguir estos consejos para acelerar el proceso y cortar estos síntomas cuánto antes:

Cocinar cualquier alimento de forma saludable, evitando el abuso excesivo de aceite u otras grasas. Es decir, que para cortar la diarrea es mejor que cocines un filete de pollo a la plancha que frito y empanado. Puedes elegir entre un montón de técnicas de cocina, desde hervir, al vapor, al horno, a la plancha o rehogado, entre otros.

Beber mucho líquido, sobre todo agua. Es importante consumir de manera constante mucho líquido, puesto que en ocasiones la diarrea puede provocar deshidratación. Hay que tener en cuenta que como las deposiciones son más líquidas, la cantidad de agua que pierde el cuerpo es mucho mayor que en otra circunstancia normal. Por ello, es fundamental beber más líquido del habitual para mantener un buen nivel de hidratación.

Mantener una buena higiene y aseo, sobre todo de manos. Es importante lavarse las manos de forma continuada y con más motivo antes de comer cualquier alimento o de manipularlo para evitar que los microorganismos que hay en el exterior accedan al organismo y provoquen diarrea.

También es importante guardar reposo. Si la diarrea es consecuencia de un virus, es necesario que el sistema inmunológico trabaje para acabar con estas bacterias, por lo que lo mejor es descansar para que el organismo pueda realizar su función.

Siempre es mejor comer varias veces al día en poca cantidad, que hacer sólo dos comidas e hincharte. Como con la diarrea el estómago está flojo, tienes que ir introduciendo la comida poco a poco, no de golpe.

Durante estos periodos en los que el estómago está más resentido, hay que optar por alimentos bajos en grasas y evitar el uso de especias en las comidas. Por tanto, es recomendable prescindir de carnes rojas, bebidas con cafeína, alcohol, bebidas azucaradas, comida picante o con mucho nivel de fructosa, alimentos grasos, alimentos con mucha fibra o legumbres. Éstas últimas no se recomiendan porque producen muchos gases, que no son precisamente beneficiosos para episodios de gastroenteritis.

Y si te estás preguntando si la coca cola es buena para la diarrea, la respuesta es no. Esta bebida tiene altos niveles de azúcares y mucho gas, por lo que no es nada apropiada para regular el tránsito intestinal.

Además, es recomendable que la comida esté a una temperatura ambiente, ni muy fría ni muy caliente.

Síntomas

Se considera que una persona tiene diarrea cuando realiza deposiciones blandas, casi líquidas más de 3 veces al día. Este trastorno puede manifestarse de diferentes formas, en algunos casos las heces tienen una tonalidad amarilla, mientras que en otros predomina el verde.

Los principales síntomas que sufren las personas que tienen diarrea son:

Heces blandas, casi líquidas

Dolor de tripa y abdominal, incluso con la aparición de calambres

Fiebre

Hinchazón abdominal

Necesidad urgente de ir al baño de forma continuada y pérdida del control del intestino

Retortijones

En ocasiones viene acompañada de vómitos

En casos más graves, las heces pueden tener restos de sangre. En el momento en el que una persona detecte este tipo de anomalía, es urgente que visite a su médico.

Causas

Las principales causas que propician la aparición de gastroenteritis son:

Virus como por ejemplo la gripe o el rotavirus la provocan. De hecho, éste último es la causa más común de que los más pequeños sufran este desequilibrio intestinal. También se ha asociado la presencia de la diarrea como síntoma secundario de la Covid-19

la provocan. De hecho, éste último es la causa más común de que los más pequeños sufran este desequilibrio intestinal. También se ha asociado la presencia de la diarrea como síntoma secundario de la Covid-19 Consumo de bacterias presentes en algunos alimentos

Algunos medicamentos

Tomar cualquier derivado de un lácteo si eres intolerante a la lactosa

Trastornos digestivos, como la enfermedad de Chron

De forma más indirecta, el estrés y la ansiedad también pueden ser factores desencadenantes de este trastorno digestivo

La diarrea es una patología muy común y su aparición no suele tener consecuencias graves, más allá de la molestia de no poder levantarte de la taza del váter y el malestar estomacal.

Normalmente está presente uno o dos días. Pero puede alargarse un poco más. Si la duración de la diarrea persiste, en torno a varias semanas, puede ser síntoma de una enfermedad crónica más grave. En estos casos es recomendable que acudas a un médico para evitar futuros problemas en el estómago o en los intestinos. Las personas que sufren diarrea crónica pueden tener síntomas constantes durante todo el periodo o de forma intermitente.

Tipos

Hay diferentes tipos de diarrea, la que procede de los virus, la crónica y la conocida como la diarrea del viajero.

La primera de ellas, la que procede de virus, es la más común. Suele durar poco tiempo y desaparece prácticamente sola. Si surge por rotavirus o por la gripe, una de las mejores medidas de prevención son las vacunas. En cuanto a la diarrea del viajero, es la que aparece cuando decides ir a otro país con menos higiene y pruebas ciertos alimentos. El estómago no siempre está preparado para otras culturas. En estos casos hay que extremar las precauciones antes de ingerir cualquier comida o bebida. La diarrea crónica aparece a causa de otros problemas y enfermedades relacionados con el estómago.

