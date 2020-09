Vivienda

Madre mía. De repente empiezas a notar un olor desagradable. No sabes exactamente de dónde procede y vas acercando la nariz al lavabo, a la ducha… hasta que llegas al fregadero de la cocina. Por fin has identificado la fuente del mal olor. Un atasco en un desagüe. ¿El pánico hace presa en ti? Verás como no y no llames a un fontanero. No te precipites.

Sigue leyendo y ahórrate un dinerito además de aprender cómo puedes desatascar un desagüe obstruido tú mismo, porque te vamos a dar el paso a paso de cómo desatascar un fregadero.

Desatascar desagüe

Aunque suene absurdo, lo primero que debes hacer cuando un desagüe está obstruido es intentar desobstruirlo. ¿Cómo? Con un desatascador.

Para que el desatascador funcione llena la pileta del lavabo o el fregadero de agua y tapa el orificio de rebose. Entonces quita el tapón y rápidamente procede a a la vez a succionar enérgicamente con el desatascador para intentar que el caudal de agua aproveche la corriente que provocará la fuerza de la succión. Esto es lo primero que debes aprender en tu tarea para desatascar un desagüe.

Cubo y manos a la obra

Si lo anterior no funciona, busca el sifón. Es esa pieza que se encuentra oculta bajo el fregadero o lavabo y tiene forma de codo. En la parte inferior tiene un tapón. Coloca un cubo o una palangana debajo para recoger el agua que caerá cuando vayas a desatascar el lavabo.

¿Cómo desatascar el fregadero? Procede en primer lugar a desenroscar el tapón con las herramientas adecuadas y lo que sea que esté obstruyéndolo, caerá. Si el atasco es más profundo utiliza algo flexible como un alambre; algo duro y flexible a la vez que pueda empujar el atasco hacia delante para que deje libre la tubería. También puedes desmontar el sifón y comprobar si el atasco en el fregadero de la cocina es más gordo de lo que creías.

Desatascar el fregadero con remedios caseros

Si el fregadero está atascado puedes poner en práctica la siguiente fórmula:

Coge una taza y llénala a la mitad de bicarbonato de sodio y échala por el fregadero.

A continuación echa una taza de vinagre y pon el tapón para que se concentren los productos en la tubería y el vinagre no se escape.

Puedes echar el bicarbonato y el vinagre de forma conjunta en la misma taza.

Deja que actúe durante varios minutos y después vierte agua hirviendo para ver si poco a poco va pasando o sigue atascado.

A este remedio también puedes añadirle sal en el proceso.

Otro remedio casero es utilizar agua con sal. Para que funcione tienes que poner una olla con agua, echarle sal y ponerla a hervir.

Cuidado con los químicos. Al igual que pueden resultar muy efectivos a la hora de quitar los atascos, también son muy fuertes y pueden provocar corrosiones en las tuberías e incluso dañarlas de forma grave si abusamos de ellos.

Cuando esto no es suficiente: remedios caseros para desatascar fregaderos

En ocasiones, si estos remedios caseros para desatascar fregaderos o desagües de forma manual no son efectivos y no logramos desatascar un desagüe, entonces utilizaremos otros remedios caseros más efectivos. Ante este tipo de problemas, sigue estas buenas prácticas y costumbres para evitar los atascos y obstrucciones en los hogares:

No tirar restos de comida ni aceites por el sumidero. Esto hará que se vayan acumulando en las paredes, estrechándolas hasta producir atascos mayores. Verter la grasa en recipientes y llevarla a un punto limpio Verter una olla de agua hirviendo por la tubería una vez por semana, para fundir la grasa acumulada. Es fácil, solo hay que calentar en una olla agua con un puñado de sal y añadir vinagre para luego verterla por el fregadero. Verter periódicamente media taza de levadura química y media de vinagre blanco: Si las tuberías se obstruyen con frecuencia, tapar el desagüe y dejar que la mezcla se asiente durante unos minutos. Una mezcla casera de bicarbonato y agua también funciona de maravilla. No tirar nunca papeles no degradables al inodoro: El exceso de papel puede obstruir la taza e incluso el drenaje entero. No arrojar nunca sustancias químicas como pintura o disolventes por las tuberías, ni verter cera caliente u otras sustancias similares. Y recuerda que el mantenimiento es clave para evitar cualquier avería o imprevisto en nuestro hogar. Una lata de refresco de cola, como una Coca Cola, puede igualmente ayudar a desatascar las tuberías y acabar con los malos olores.

Imposible desatascar tubería del fregadero de la cocina

Si no hay manera de desatascar la tubería del fregadero y nada funciona para quitar el atasco, existen productos químicos en el mercado que son potentes desatascadores. Los dejaremos actuar entre unas horas y una noche entera dependiendo del calibre del atasco. ¡¡Seguro que funcionará!!

Desagüe atascado, causas comunes en fregaderos de cocina y baño

El fregadero atascado es causa de un tapón en su interior, pero a veces se pueden atascar los desagües y tuberías deficiencias de la instalación de fontanería. Una de las causas más comunes de los atascos en las arquetas o tuberías son las instalaciones incorrectas, como por ejemplo:

Poca pendiente en las tuberías

La pendiente debe ser como mínimo de un 2%, si no se alcanza este desnivel para que corra el agua, la instalación es una chapuza.

Instalaciones con menor sección de la recomendada

Las secciones de las tuberías son una de las partes primordiales a la hora de ejecutar una instalación. Si no se instala la sección adecuada no se produce una correcta evacuación del agua cuando llega con gran caudal.

Derivaciones de la instalación mal hechas

Las derivaciones, las tuberías que van desde la llave de paso particular a cada punto específico, mal proyectadas son otra de las causas de los atascos. Es perjudicial instalar codos de 45º donde deberían ir de 90º, y se deben evitar derivaciones muy pronunciadas.

No contar con la garantía de un buen profesional

A la hora de realizar este tipo de instalaciones o reparaciones, donde todo debe revisarse con rigurosa atención, la importancia de acudir a un profesional con garantías es fundamental.

Restos de jabón de lavadoras y lavavajillas

Los detergentes que se utilizan en lavadoras y lavavajillas producen una espuma que va provocando sedimentaciones que suelen producir el entaponamiento de tuberías y el consecuente atasco. No queda más solución que desatascar tuberías.

Instalaciones deterioradas por el paso del tiempo

Con los años, las tuberías y las arquetas ganan adherencia en sus superficies, lo que provoca retenciones porque el agua no discurre con la misma facilidad y puede producir atrancos y filtraciones.

Fugas de agua

¿Cómo saber si tengo fugas de agua? Estos dos sencillos pasos puedes realizarlos en casa para revisar si existen fugas de agua en su instalación:

Cerrar las llaves del agua y comprobar si sigue saliendo de los grifos

En este caso, debemos llamar al fontanero para que repare la fuga. Sin embargo, asegúrate siempre de saber dónde está la llave de paso para poder cerrarla en una emergencia.

Si se escucha constantemente una gota que cae, es recomendable averiguar de dónde procede para que pueda ser reparada la posible fuga.

Es bueno dejar cerrados todos los grifos y observar el contador del agua

Si la rueda del contador se mueve, significa que tenemos una fuga interna en la instalación. En caso contrario, no existe peligro de filtración.

178 euros, el coste de una avería típica por fugas de tuberías o atascos

Un deficiente uso de la instalación y la falta de mantenimiento son las principales causas de averías de fontanería en los hogares. El gasto medio en estos casos de forma aproximada es de 178 euros. A este coste se suma la posibilidad de que se generen humedades, filtraciones y otro tipo de complicaciones que hacen más costosa la reparación. Tuberías, desagües y canalización son las zonas más propensas de sufrir roturas, fugas y otros daños, que podrían evitarse con una revisión periódica.

Además, prácticas habituales en los hogares como tirar restos de alimentos, aceite y grasas por el fregadero, arrojar desperdicios o una abundante cantidad de papel por el inodoro, provocan consecuencias en el entramado de las tuberías que pueden aumentar aún más el gasto.

Busca una empresa especializada en cuidado del hogar y en la gestión integral de siniestros y reparaciones si no te ves capaz, pero si tienes ciertas habilidades como manitas, hemos elaborado un breve listado de consejos con los que cualquier persona puede evitar los problemas más comunes de fontanería: fugas de agua y atascos.

