Cómo descargar un vídeo de YouTube

¿Es posible descargar un vídeo de YouTube? Sí. Bajarse el audio y vídeo de un contenido en esta plataforma es un proceso rápido y sencillo. En esta guía te explicamos cómo bajar un vídeo de YouTube de forma legal a través del servicio Premium de la plataforma de vídeo, además de en otras páginas web en las que también puedes descargarlo.

Descargar y guardar vídeos a través de YouTube Premium

Si quieres descargarte un vídeo de YouTube de forma legal, puedes hacerlo a través de YouTube Premium. Es una alternativa que permite, pagando la suscripción, guardar y disfrutar de todos los vídeos que quieran de la plataforma sin conexión a Internet. Aunque con una limitación temporal, puesto que este servicio te permite guardar los vídeos que quieras para verlos después, en cualquier otro momento en el que no tengas acceso a Internet, pero durante un periodo máximo de 30 días.

Además, este servicio ofrece a sus usuarios ciertas ventajas, como por ejemplo la posibilidad de no ver los anuncios, acceder a contenido exclusivo de música o contenidos originales de la plataforma. El precio mensual de la suscripción es de 11,99 euros al mes con un periodo de prueba gratuito de 30 días.

Pasos para descargar un vídeo en YouTube Premium

La opción Premium permite a los usuarios descargar vídeos (audio e imagen) y listas de reproducción para verlos en otro momento en el que no tengan conexión a Internet. La plataforma ofrece este servicio para ver los contenidos en las aplicaciones YouTube o YouTube Music. Por el contrario, no es posible descargar los vídeos ni las listas de reproducción en los ordenadores ni en los portátiles.

Para iniciar la descarga de un vídeo en YouTube Premium tienes que descargarte y abrir la app YouTube en el teléfono. Y seleccionar el botón ‘Descargar’ que aparece debajo del vídeo. Antes de iniciar el proceso tienes que elegir la calidad en la que quieres que se descargue el vídeo. Una vez completada la descarga, el vídeo aparecerá automáticamente guardado en la pestaña ‘Biblioteca’ o ‘Cuenta’.

Aunque este servicio permite a los suscriptores descargarse los vídeos de forma legal, hay algunos contenidos que no se incluyen debido a las restricciones de contenidos de los propietarios.

Si lo que quieres es ahorrar en el consumo de la batería mientras disfrutas de las listas de reproducción de la plataforma, en esta otra guía te explicamos cómo puedes escuchar música de YouTube con la pantalla apagada.

¿Es legal descargar un vídeo de YouTube?

La política de Google prohíbe la descarga de los contenidos de su plataforma de YouTube a no ser de que se realice a través del método descrito en el anterior apartado, con el servicio Premium.

La empresa informa en su normativa de que lo único que está permitido es la visualización de estos contenidos en la plataforma. Aunque contempla dos excepciones. Google permite descargar vídeos en los dos siguientes supuestos:

Bajo el permiso previo y por escrito de YouTube y de los titulares de los derechos correspondientes

Si la legislación vigente lo permite

Pero a pesar de esta política de Google, como has podido comprobar en esta guía, hay diferentes páginas en Internet que ofrecen este servicio de descarga gratuito.

Páginas para descargar un vídeo de YouTube

Bajarte un vídeo de YouTube te permite volver a verlo todas las veces que quieras, desde cualquier dispositivo y sin necesidad de tener conexión. Y sí, es posible bajarse un vídeo de esta plataforma a través de algunas páginas web que que ofrecen el servicio.

Sin embargo, estas páginas no siempre permanecen activas, puesto que pueden ser susceptibles de que las eliminen al incumplir la normativa establecida por Google respecto a la descarga de sus contenidos. Algunas de las que han dejado de estar activas son Savefrom, que permitía la descarga de vídeos cambiando levemente la dirección completa de la dirección del contenido de YouTube, Convert.io, Bitdownloader, Youzik o Force Download, entre otras aplicaciones.

ClipConverter

La plataforma es una de las más conocidas actualmente para descargar vídeos de YouTube. El proceso de descarga es gratuito y sencillo. Sólo tienes que acceder al vídeo de YouTube que quieres bajarte y copiar la dirección de enlace. Después, copia esta dirección y accede a la web de ClipConverter. Para descargar un vídeo tienes que introducir la dirección que has copiado en el apartado ‘Dirección Multimedia’ y seleccionar el formato en el que quieres descargarlo.

ClipConverter te da la opción de descargar sólo el audio del vídeo en formato MP3, MP4 o AAC o descargar el vídeo completo, sonido e imagen, en MP4, 3GP, AVI, MOV y MKV. Una vez selecciones el formato, tienes que darle al botón ‘Continuar‘. La página tardará unos segundos en cargar y procesar el vídeo y a continuación, te pedirá que selecciones la calidad en la que quieres descargarlo.

Puedes elegir entre las siguientes opciones:

HD 1080p

HD 720p

High Quality 480p

Standard Quality 360p

Por último, tienes que darle al botón ‘Comenzar’ que aparece en la parte inferior de la página y listo. El vídeo aparecerá automáticamente guardado en la carpeta que tengas configurada en el ordenador.

Snappea

La plataforma Snappea ofrece la posibilidad de descargar el vídeo completo, sonido e imagen, o sólo el audio. Para iniciar la descarga tienes que acceder a la web Snappea, introducir la URL del vídeo en el buscador y darle a ‘Buscar’. Después, tienes que seleccionar la calidad y formato que quieras. Por último, selecciona el botón ‘Descargar’. Ya tienes el vídeo en tu ordenador.

La plataforma tiene una app para Android que permite descargar los vídeos desde el teléfono para disfrutarlos en tu smartphone.

YT1s

YT1S es una web que permite a los usuarios descargar vídeos en MP3, MP4 y 3GP en diferentes calidades. Una vez introduces la dirección del vídeo en el buscador que aparece en la página principal y le das al botón ‘Convertir’, se abre una nueva página en la que tienes que seleccionar la opción ‘Descargar’ y el contenido comenzará a descargarse de forma automática en tu ordenador.

Online Video Converter

Online Video Converter permite convertir y descargar vídeos de YouTube a MP4 y a MP3, en función de si quieres descargar el vídeo completo o sólo la música. Para iniciar la descarga tienes que introducir la URL en el buscador, seleccionar el formato y darle al botón ‘Convert’. Después, tienes que seleccionar la calidad del vídeo, en 720 o 360 y darle al botón ‘Download’. La descarga se inicia automáticamente en tu ordenador.

Freemake

Freemake es otra de las herramientas que puedes utilizar para descargar los vídeos en tu ordenador en formato MP4 o MP3. La web permite descargas en calidades HD 1080 y 720. E incluso hasta en 4K. Para bajarte un vídeo tan sólo tienes que introducir la dirección del vídeo en el buscador que aparece en la pantalla, seleccionar el formato y la calidad deseados y darle al botón ‘Descargar vídeo’.

