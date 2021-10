Ocio - Tecnología

Cómo dibujar cómics a mano o con aplicaciones

¿Te gusta coger una hoja en blanco y realizar pequeños esbozos y garabatear? Si se te da bien dibujar y te gusta hacer tus propias creaciones, puede que pintar un cómic se convierta en tu próxima afición.

Los cómics son una disciplina artística que nunca pasará de moda, sino al contrario, cada vez son más las personas que se animan a realizar sus propias obras y a buscar nuevas alternativas para dibujar. Además, para los más pequeños de la casa, sin dejar a un lado a los mayores, el hecho de crear historias en forma de viñeta puede convertirse en una actividad muy divertida. Sigue leyendo y te contamos todo lo que necesitas saber para hacer cómics en diferentes formatos.

Hacerlo a mano paso a paso

¿Cómo se hace un cómic? Te explicamos los trucos para hacerlo como un dibujante profesional, estés pensando en hacerlo corto, de pocas páginas para niños, o una versión con más páginas.

En primer lugar, cuando decides dibujarlo, debes tener claro si quieres crearlo al completo o si vas a hacer uno mudo como referencia y añadirle texto mediante diálogos que se relacionen con las ilustraciones.

como referencia y añadirle texto mediante diálogos que se relacionen con las ilustraciones. Pon un título a tu nuevo cómic. Es muy importante que refleje en pocas palabras la historia que los lectores irán descubriendo progresivamente en cada una de las viñetas.

a tu nuevo cómic. Es muy importante que refleje en pocas palabras la historia que los lectores irán descubriendo progresivamente en cada una de las viñetas. Respecto a los textos , también tienen que estar muy bien pensados. Elige el más adecuado para cada viñeta tras realizar un guion previo completo. Es esencial que la historia se comprenda a la perfección. Generalmente, suelen entrar pocas palabras por cada viñeta, por lo que deben ser claras y concisas para que se entienda en ellas lo que deseas transmitir.

, también tienen que estar muy bien pensados. Elige el más adecuado para cada viñeta tras realizar un guion previo completo. Es esencial que la historia se comprenda a la perfección. Generalmente, suelen entrar pocas palabras por cada viñeta, por lo que deben ser claras y concisas para que se entienda en ellas lo que deseas transmitir. En todos los cómics, cada texto va en lo que se conoce como bocadillo , o lo que es lo mismo, un espacio en blanco con una especie de pico orientado hacia la boca de la persona que habla. Escribe cada frase en el hueco correspondiente, teniendo siempre en cuenta los signos de puntuación, exclamación y admiración que resulten necesarios. Lo que se espera del tono de este tipo de trabajos es que sea de forma humorística, con toques de ironía y diversión.

, o lo que es lo mismo, un espacio en blanco con una especie de pico orientado hacia la boca de la persona que habla. Escribe cada frase en el hueco correspondiente, teniendo siempre en cuenta los signos de puntuación, exclamación y admiración que resulten necesarios. Lo que se espera del tono de este tipo de trabajos es que sea de forma humorística, con toques de ironía y diversión. Los dibujos del interior deben estar coloreados según lo que marque cada personaje y lo que se quiere reflejar con la interacción de cada uno de ellos. Normalmente, a la hora de hacer cómics, los personajes llevan siempre la misma ropa y en el mismo color, por lo que no te costará mucho trabajo completar esta tarea. También tendrás que decidir si quieres que tu cómic tenga bocadillos o incluso hacerlos sin texto.

deben estar coloreados según lo que marque cada personaje y lo que se quiere reflejar con la interacción de cada uno de ellos. Normalmente, a la hora de hacer cómics, los personajes llevan siempre la misma ropa y en el mismo color, por lo que no te costará mucho trabajo completar esta tarea. También tendrás que decidir si quieres que tu cómic tenga bocadillos o incluso hacerlos sin texto. Finalmente, no olvides firmar el cómic dejando clara la autoría del mismo, como sucede en cualquier otro trabajo de autor.

Aplicaciones para dibujar gratis

Crear estos cuadernos gratis es una buena herramienta para transmitir un potente discurso en cualquier ámbito profesional, aportando frescura y originalidad al mensaje. De este modo, tanto los diseñadores profesionales, como los aficionados y personas dedicadas a la docencia, pueden valerse de las siguientes herramientas gratuitas para crear cómics online gratis y humanizar un concepto para que su audiencia pueda entenderlo con facilidad. Algunas de las más interesantes son:

– Bubblr: tomando fotos de Flickr, te permiten hacerlos sin registro previo.

– Pixton: sirve para elegir las 10 mejores creaciones del día y mezclar tu propuesta con otros usuarios.

– Fotojet: permite hacer gráficos, banners, tarjetas y collages en formato cómic o en tira de imágenes.

– Storybird: Ideal también para ilustrar libros y poesías con imágenes y acabados predeterminados.

– Voki: perfecto para crear tu propio personaje de cómic con diferentes elementos representativos y añadiendo fondos, sonidos y textos.

– Marvel: se trata de la plataforma propia de la editorial estadounidense para que te conviertas en el protagonista de sus historias.

– Toondoo: sirve para dar vida a tus propios personajes, agregando objetos, escenarios y globos de diálogo.

– Witty Comic: permite hacer cómics a partir de tus propias historias, añadiendo personajes, escenarios y textos.

– Superlame: tiene la particularidad de que te permite compartir tus resultados y creaciones con otros usuarios directamente desde la propia herramienta.

– Stripgenerator: como en algunos de los anteriores, puedes hacer cómics desde cero o si lo prefieres, utilizar elementos predeterminados combinables para generar nuevos gráficos.

Con fotos

Una de las herramientas más conocidas y funcionales para ilustrar cómics con fotos es Canva. Te permite diseñar, de una forma totalmente gratuita, diferentes historias con imágenes, texto y grandes dosis de emoción.

Sus herramientas son muy fáciles de utilizar, incluso si no tienes una gran experiencia previa en el mundo del diseño. Además, gracias a esta plataforma, descubrirás cómo los cómics son una forma de arte muy popular, que sirven para entretener y educar al mismo tiempo, puesto que son una alternativa muy útil para contar historias y conceptos complejos con imágenes y diálogos.

Para niños de primaria

El desarrollo de estos cuadernos de viñetas presenta una serie de beneficios para los niños, por lo que su creación resulta muy recomendable por las siguientes razones:

– Estimulan la imaginación y permiten desarrollar su creatividad.

– Favorecen el aprendizaje del vocabulario y la comprensión lectora.

– Promueven la interpretación, cohesión secuencial y la síntesis.

– Ayudan a definir estructuras de contenidos y a relacionar conceptos.

En educación

Como en el caso anterior, si decides hacer cómics con los más pequeños de la casa o con un grupo de alumnos, te recomendamos que sigas los siguientes pasos:

– Define cuántas viñetas tendrá tu historia. Distribúyelas en el espacio de tu papel y dibújalas.

– Realiza los dibujos en el interior de cada una de ellas siguiendo tu guion previo de referencia. Ten en cuenta que no todas tienen que tener el mismo tamaño, sino que pueden ser diferentes según tus necesidades.

– Coloca los textos con lo que dicen o piensan los personajes. Un truco para aportar más intensidad a ciertas partes del diálogo es que utilices letras mayúsculas. Además, los bocadillos también pueden darte mucho juego, variando la forma de su contorno en función de si los personajes están pensando, gritando, susurrando, hablando en un tono normal…

Juegos de crear cómics

Si siempre has querido crear tu propio cómic, pero te falla la técnica, toma nota de la siguiente información. Marvel ha creado la plataforma ‘Marvel: Create your own’ para que puedas hacer tus propios cómics sin tener conocimientos previos de dibujo.

En cuanto a su funcionamiento, es muy sencillo de utilizar, puesto que tan solo precisa de selección y arrastre. Cada usuario, puede elegir la disposición de las viñetas de cada página y los personas que quieren que aparezcan en ellas. Además, también se puede modificar el ángulo de la cámara, las posturas corporales de los héroes y los villanos, añadir bocadillos y cambiar el fondo, dando forma así a un cómic completo que se convertirá en una auténtica revolución.

