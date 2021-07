Sabías Que...

Salud

Cómo elegir un centro de desintoxicación de drogas y alcohol: Precios y recomendaciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

Pedir ayuda ante una situación complicada sobre la que no tienes control siempre es una buena opción, pero si además este problema está relacionado con adicciones al alcohol o a las drogas, es crucial. Contactar con profesionales es fundamental para que una persona con problemas de adicción vuelva a retomar las riendas de su vida.

Por ello, en esta guía te damos las claves para que sepas cómo elegir un centro de desintoxicación de drogas y alcohol para algún conocido o familiar, los precios, las recomendaciones básicas y todo lo que debes tener en cuenta para elegir el centro que más pueda ayudar a la recuperación del paciente.

¿Qué hay que tener en cuenta para elegir el mejor centro de desintoxicación?

Elegir un centro de desintoxicación implica tomar muchas decisiones. La elección de uno u otro vendrá determinada por distintos factores, como el tipo de tratamiento que ofrecen, la confianza que te dé el equipo médico, el aspecto y características de las instalaciones, la experiencia de la clínica o la duración del tratamiento, entre otros.

Ante todo, aunque estés pasando un momento muy complicado, no debes tomar la decisión a la ligera. Es fundamental tomarte el tiempo necesario para estudiar qué centro puede ofrecerte los mejores servicios para tratar el problema y contemplar todas las variables. Por ello, a continuación te detallamos cuáles son las ocho recomendaciones y aspectos básicos que debes tener en cuenta para elegir un centro de desintoxicación.

Acreditación oficial

El centro debe estar incluido en el Registro de Centros Sanitarios de Atención y Prevención de Drogodependencias para poder ofrecer estos servicios. Esta acreditación es la que otorga a un centro el reconocimiento legal tanto de la empresa como de los profesionales que trabajan en ella. Es el sello de confianza. Por tanto, esto es lo primero que debes comprobar. Si encuentras una clínica que crees que se ajusta a tus necesidades o te recomiendan alguna, pregunta a sus trabajadores si están incluidos en este registro o búscalo en Internet.

Tipo de centro

En España hay muchos centros de desintoxicación y aunque la mayoría están especializados en todo tipo de adicciones, sin diferenciar entre drogas, alcohol u otras sustancias adictivas, es recomendable que busques información sobre el perfil de pacientes que están ingresados en el centro, la trayectoria y experiencia que tengan en tratar pacientes con el mismo problema de adicción que necesitas. De forma paralela al tipo de adicción, a la hora de elegir un centro hay que tener en cuenta otros rasgos del paciente como su edad, sexo o las circunstancias personales y sociales.

Disponibilidad total

Es importante que sepas que el ingreso de un paciente en un centro de desintoxicación es voluntario. No puedes obligar a nadie a ingresar en estos centros si no quiere. Así que puede que la toma de decisión definitiva se alargue un poco. En estas ocasiones es importante que el centro sea totalmente accesible a los pacientes y esté disponible las 24 horas para poder dar una respuesta inmediata en el momento en el que decidan dar el paso para ingresar.

Estado de salud

La salud del paciente es otro de los aspectos que hay que valorar para decidir a qué centro llevarle. Dependiendo del grado de atención médica que necesite, tendrá que ir a un centro que tenga más atención especializada en medicina o no. No necesita los mismos cuidados un paciente que tenga enfermedades cardiovasculares o renales a otro que no tenga ninguna patología.

Equipo médico

Infórmate sobre el equipo médico. Debes elegir un centro que ponga a tu disposición a un grupo de profesionales que puedan cubrir las distintas necesidades del paciente. Las adicciones están relacionadas con la salud mental, así que entre los profesionales debe haber un psiquiatra, un psicólogo y terapeutas expertos en adicciones.

Además, en el equipo que trate al paciente se podrán incorporar otros en función de los avances o retrocesos del tratamiento, como por ejemplo educadores sociales o monitores. Puede que entre los profesionales haya algún antiguo adicto que ya se haya recuperado. Si la experiencia siempre es un grado, en estos casos lo es más porque son capaces de ofrecer otro punto de vista.

Lo más importante es que el centro cuente con una gran variedad de perfiles profesionales que sepan cómo actuar ante cualquier circunstancia que pueda producirse.

Tratamientos

Los centros más especializados ofrecen un gran catálogo de tratamientos para adaptarse a las diferentes circunstancias, aunque siempre están personalizados según la situación de cada paciente. Para decidir qué tratamiento es mejor puedes solicitar toda la información y preguntar todas las dudas que tengas en los centros para que te expliquen con detalle en qué consiste cada uno de ellos así como la metodología.

Un tratamiento completo no consiste sólo en la primera fase de desintoxicación, sino que se trata de un proceso largo en el que tras el primer alejamiento del mundo de las adicciones es necesaria una etapa de acompañamiento y ayuda para cambiar hábitos y empezar una nueva vida.

Instalaciones

Las instalaciones del centro deben estar cuidadas para conseguir que el lugar sea un espacio agradable. Es importante que el paciente se sienta a gusto en el centro y no tenga la sensación de estar encerrado. Por ello es recomendable que busques un centro que tenga diferentes espacios para hacer actividades, que sea amplio, que tenga jardín, con buenas habitaciones… En resumen, el lugar tiene que transmitir una sensación agradable, pero manteniendo la profesionalidad.

Experiencia del centro

La experiencia del centro también es un valor añadido, sobre todo para conocer las opiniones de otras personas y experiencias con ese centro. Además, que tenga una amplia trayectoria también aporta a los profesionales un gran conocimiento adquirido con los casos de otros pacientes.

¿El centro de desintoxicación tiene que estar lejos de casa?

Depende. Hay centros que recomiendan que el paciente esté lo más lejos posible de su residencia para evitar tentaciones de escaparse y tener más probabilidades de éxito en la recuperación. Hay que tener en cuenta que el ingreso en un centro de desintoxicación es voluntario y, por tanto, no pueden retener al paciente. Si éste quiere irse, podrá hacerlo. Por este motivo, si el lugar está a 500 kilómetros de su casa y no tiene recursos para sobrevivir ni forma de volver a su residencia, se lo pensará dos veces antes de tomar una decisión.

Además, otro punto a tener en cuenta es que si el paciente ingresa en un centro que está fuera de su localidad, apenas hay probabilidades de que se encuentre con alguien conocido, mientras que si ingresa en su provincia el porcentaje aumenta notablemente. Y esto puede afectar de forma negativa en el proceso de recuperación.

¿Cuánto cuesta?

El coste de los centros de desintoxicación varía enormemente en función del tratamiento necesario y de si es público o privado. Los hay totalmente gratuitos, de carácter público, y completamente exclusivos para preservar el anonimato en los que el precio se eleva hasta por encima de los 10.000 euros al mes. Aunque en términos generales, el coste medio de un centro de desintoxicación privado suele estar entre los 2.000 y los 7.000 euros al mes.

Para acceder a un centro público el paciente tiene que ser derivado por un especialista. El proceso debe empezar comentándole el problema al médico de cabecera para solicitar una cita en la unidad de conductas adictivas de cada comunidad autónoma y que este organismo te derive al centro de desintoxicación público. En estos casos, puede que tengas que esperar meses a que el paciente ingrese en un centro debido a las colas de espera.

Por otra parte, en los centros privados no hay colas de espera y el ingreso se realiza de forma inmediata, pero el coste es mucho mayor y no todo el mundo se lo puede permitir.

Primera visita

Tras analizar y comparar las condiciones, precios y detalles de varios centros, es recomendable que organices una primera visita con los equipos médicos para resolver todas las dudas que tengas. Esta primera visita es la que más va a sacarte de dudas puesto que en este momento los médicos realizarán un estudio previo del tipo de adicción y de la gravedad de la misma para determinar cuál es el mejor tratamiento para iniciar su recuperación. Y te asesorarán sobre todas las dudas del proceso.

Uno de los puntos que más duda genera es sobre la necesidad de internar o no al paciente. En estos casos el equipo de profesionales te hará las recomendaciones que crea convenientes en función a las circunstancias personales y gravedad de la adicción del paciente.

Además, no existe un tratamiento efectivo para todas las personas que tengan un problema con las drogas o con el alcohol. Cada caso debe ser evaluado por un equipo de profesionales teniendo en cuenta todos los factores para decidir el tratamiento, el proceso y la forma de recuperación que consideran adecuada ante las circunstancias del paciente. Que el equipo te ofrezca un tratamiento totalmente personalizado es otro de los factores que debes considerar para elegir un centro u otro.

Duración del tratamiento

La duración del tratamiento que te recomienden también es un factor que tienes que valorar. El proceso de recuperación no consiste en un periodo sin consumir drogas o alcohol, sino que para una recuperación total el tratamiento cuenta con varias fases: desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción.

Por otra parte, esto no quiere decir que si el paciente tarda años en recuperarse tengas que perder el contacto con él. Todo lo contrario, en muchas ocasiones la familia es un pilar fundamental que es importante que esté presente en las diferentes etapas.

Cuando un paciente ingresa, los médicos empiezan a evaluar su comportamiento. Si consideran que el paciente no está por la labor de recuperarse, se pondrán en contacto con la familia para tomar otras decisiones. Porque que un paciente esté ingresado en un centro no quiere decir que vaya a recuperarse si no pone de su parte.

Cómo elegir un centro de desintoxicación de drogas y alcohol: Precios y recomendaciones was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo elegir un centro de desintoxicación de drogas y alcohol: Precios y recomendaciones, te recomendamos que entres en la categoría de Salud.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES