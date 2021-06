Vivienda

Hogar y Consumidores

Cómo eliminar las cucarachas y evitar que te vuelvan a salir en casa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Problemas con las cucarachas? Si al entrar a tu cocina te has encontrado con un par de ellas, te dejamos un listado de remedios naturales y productos químicos para eliminarlas de forma definitiva. Y si la situación está totalmente fuera de control porque tienes una plaga de cucarachas en tu casa, te damos unos consejos para elegir la mejor empresa de control de plagas para acabar con ellas cuanto antes.

Actúa rápido para evitar su propagación

Si has encontrado alguna cucaracha por casa, ya sea de las grandes o de las pequeñas, tienes que actuar cuanto antes. Es fundamental que pongas en práctica algún tratamiento para acabar con ellas desde el primer momento para evitar que este problema puntual se convierta en una plaga.

Si sólo matas a las que te encuentras de forma esporádica en la cocina o en el baño, puedes acabar teniendo un problema mucho mayor. Porque si están escondidas donde no las ves, por los rincones o rendijas, y empiezan a reproducirse y a poner huevos, la situación se descontrolará en cuestión de días. Además, las cucarachas tienen una gran capacidad para adaptarse a cualquier entorno, así que ponte manos a la obra antes de que se te instalen en tu casa.

Y ten en cuenta que, independientemente de lo desagradables que sean estos insectos, además pueden provocar graves problemas de salud puesto que contaminan la comida y transmiten enfermedades.

Dónde se esconden

Las cucarachas buscan lugares oscuros, ambientes cálidos y húmedos, comida y agua. Así que si sospechas tener cucarachas en casa, mira en los siguientes lugares porque suelen ser sus rincones favoritos:

En zonas oscuras como debajo de los electrodomésticos y de los muebles

En la despensa

En rendijas

En el cuarto de la caldera

En el garaje

En las salidas de gas y calefacción

En el baño

En los cajones

Dentro de las tuberías

Por norma general, las dos zonas de la casa que más les gustan son el baño y la cocina.

Remedios caseros para acabar con las cucarachas

Si quieres acabar con las cucarachas sin usar productos químicos, a continuación te detallamos los mejores remedios naturales que las matan y ahuyentan para evitar que vuelvan a entrar a tu casa.

Bicarbonato de sodio y azúcar en partes iguales. Si las cucarachas se comen esta mezcla, no tardarán en morirse. El bicarbonato de sodio es un elemento letal para este insecto y el azúcar es un potente atrayente porque les encanta el dulce. Por eso esta mezcla es perfecta. Prepárala y colócala o bien en el suelo o en recipientes por aquellas zonas donde las hayas visto. Esta mezcla puedes prepararla con agua o sin ella. También puedes preparar la mezcla del punto anterior y utilizar borato de sodio o bórax en vez de bicarbonato. Aunque si tienes bicarbonato, mejor. El bórax es tóxico y si tienes niños o mascotas en casa no te recomendamos que lo esparzas por los rincones. Cebolla y ácido bórico. El ácido bórico es un potente veneno para las cucarachas. Para preparar la mezcla tienes que triturar la cebolla para conseguir una textura homogénea y colocarla en las zonas de peso de las cucarachas. Las plantas aromáticas actúan como repelente natural para las cucarachas. Los olores más desagradables para las cucarachas son los de la planta del laurel, el ajo, la menta o la albahaca. Puedes colocar cualquiera de las hojas de estas plantas machacadas en las zonas de tránsito de las cucarachas y el olor las ahuyentará. Aunque si tienes una plaga de cucarachas, las plantas aromáticas no te van a funcionar. Puedes utilizar el vinagre para limpiar la casa y, de paso, para matar a las cucarachas que tengas por casa. Para que este remedio sea efectivo tienes que hacer una mezcla de agua con este ingrediente y pulverizar las zonas de la casa donde las hayas visto.

Matar cucarachas con productos químicos

Si no quieres tener que estar preparando mezclas ni elaboraciones naturales, puedes encontrar en el mercado un montón de productos específicos para matar cucarachas. Los más comunes y efectivos son:

Insecticidas. Estos productos sólo son efectivos si ves una cucaracha y la rocías con este spray. Si lo que quieres es acabar con todas las cucarachas que puedas tener escondidas en casa, este producto no es la mejor opción. Aunque siempre viene bien tenerlo a mano por si acaso te encuentras por alguna en casa y puedes acabar con ella en ese momento. Polvos. Este producto se echa por el camino o zona donde suelen estar las cucarachas. Estos polvos insecticidas son tóxicos y si las cucarachas lo pisan se lo llevarán al nido y contaminarán al resto de ejemplares. Puedes utilizar cebos para engañarlas y que caigan en la trampa. Estos productos suelen desprenden un olor que las atrae y se lo acaban comiendo. Los cebos matan a las cucarachas de forma lenta y progresiva. Al ingerir esta sustancia contaminan a las demás a través de sus heces. Los cebos se suelen vender en forma de gel y hay que colocarlos lo más cerca posible a los nidos. Trampas adhesivas. Estos productos desprenden un olor que las atrae, al igual que los cebos. La diferencia es que cuando una cucaracha llega a la trampa, se queda pegada.

Cómo prevenir que me vuelvan a salir cucarachas en casa

Si tras probar las técnicas y productos ya has conseguido deshacerte de todas las cucarachas de casa, habrás comprobado que no es una tarea fácil. Por ello, a partir de ahora te recomendamos que sigas estos consejos para evitar que vuelvan a aparecer.

Parece obvio, pero mantén la casa limpia. No dejes restos de comida ni migas de pan por el suelo porque esto les encanta a tus nuevos inquilinos. Ten en cuenta que las cucarachas se sienten especialmente atraídas por los alimentos con azúcar y grasiento y buscan el calor.

No dejes restos de comida ni migas de pan por el suelo porque esto les encanta a tus nuevos inquilinos. Ten en cuenta que las cucarachas se sienten especialmente atraídas por los alimentos con azúcar y grasiento y buscan el calor. Es recomendable que realices limpiezas en profundidad de vez en cuando y no dejes muebles o rincones olvidados, puesto que son el hogar perfecto de las cucarachas. Pero esta recomendación es un punto prácticamente obligatorio si acabas de eliminar a las cucarachas de tu casa. Después de todo el proceso, lo mejor que puedes hacer es limpiar muy a fondo de cajones, electrodomésticos, rincones, baldas, debajo de los muebles, de la cama… Y todos los pequeños huecos en los que han podido refugiarse para comprobar que ya no hay más.

y no dejes muebles o rincones olvidados, puesto que son el hogar perfecto de las cucarachas. Pero esta recomendación es un punto prácticamente obligatorio si acabas de eliminar a las cucarachas de tu casa. Después de todo el proceso, lo mejor que puedes hacer es limpiar muy a fondo de cajones, electrodomésticos, rincones, baldas, debajo de los muebles, de la cama… Y todos los pequeños huecos en los que han podido refugiarse para comprobar que ya no hay más. Saca la basura con regularidad y más si has tirado comida que se ha puesto mala o con olores muy fuertes como el marisco o pescado.

y más si has tirado comida que se ha puesto mala o con olores muy fuertes como el marisco o pescado. Si tienes humedades en casa , libérate de ellas cuanto antes. Las cucarachas se sienten cómodas en ambientes húmedos, así que lo primero que tenemos que hacer es no ponérselo fácil.

, libérate de ellas cuanto antes. Las cucarachas se sienten cómodas en ambientes húmedos, así que lo primero que tenemos que hacer es no ponérselo fácil. No dejes comida destapada ni encima de la mesa si ya has terminado de comer. Guarda las cosas en recipientes cerrados.

ni encima de la mesa si ya has terminado de comer. Guarda las cosas en recipientes cerrados. Si tienes cajas o montones de revistas y periódicos viejos por casa, deshazte de ellos puesto que es el escondite ideal para ellas.

Además de todos estos consejos de mantenimiento, pregúntate por qué sitio han podido entrar a tu casa. Revisa si tienes grietas por las paredes o huecos entre las puertas y ventanas y arréglalo. Ten en cuenta que las cucarachas pequeñas proceden de casas vecinas y locales interiores mientras que las grandes proceden de la calle. Así que blinda tu casa por todas partes para evitar que vuelvan a entrar. Las cucarachas también pueden entrar por las tuberías así que no quites nunca el tapón del sumidero ni dejes platos sucios en la pila. De esta forma impides que entren en tu casa.

Por otra parte, no te recomendamos que emplees enchufes que generan ondas y sonidos que ahuyenta a los insectos, puesto que diversos análisis y estudios revelan que son ineficaces.

Eliminar plagas de cucarachas

Si lo que tienes en casa no son unas cuantas cucarachas, sino que es toda una plaga, necesitas la ayuda de un profesional. Todas las técnicas, remedios y productos que te hemos detallado en este artículo sirven para acabar con un puñado de cucarachas, pero si tienes una plaga, no vas a conseguir eliminarla del todo si no contratas a una empresa de fumigación y control de plagas.

Ten en cuenta que no sólo son las cucarachas que ves por casa, sino todos los huevos que tienen escondidos por diferentes rincones. Y no son pocos precisamente, puesto que hay tipos de cucarachas capaces de poner 40 huevos de una sentada.

Cómo elegir una empresa de control de plagas

A la hora de elegir una empresa de control de plagas, busca y compara. Es la clave para que puedas contratar el servicio que te aporte una mayor confianza y tranquilidad.

Una empresa de control de plagas primero tiene que hacer una inspección para asegurarse qué tipo de plaga (o cucaracha) tienes en casa. A partir de este primer diagnóstico te recomendarán un tratamiento específico u otro. Asegúrate de que te ofrecen este primer diagnóstico y te proponen un tratamiento a medida de la gravedad de tu problema y del tipo específico de cucaracha que tienes en casa.

(o cucaracha) tienes en casa. A partir de este primer diagnóstico te recomendarán un u otro. Asegúrate de que te ofrecen este primer diagnóstico y te proponen un tratamiento a medida de la gravedad de tu problema y del tipo específico de cucaracha que tienes en casa. Comprueba la experiencia y trayectoria de la empresa así como las opiniones de otros clientes o conocidos que hayan contratado sus servicios.

de la empresa así como las opiniones de otros clientes o conocidos que hayan contratado sus servicios. Consulta si ofrecen un servicio posterior de mantenimiento, seguimiento y control en caso de reaparición de la plaga.

La empresa con la que decidas contratar el servicio tiene que transmitirte confianza, transparencia y seguridad .

. Pide presupuesto y consulta con detalle si aparece todo desglosado y bien explicado.

Pregunta todas las dudas que tengas al respecto. Si es algo nuevo para ti, no tengas miedo en consultar cada detalle o punto que no entiendas.

Cómo eliminar las cucarachas y evitar que te vuelvan a salir en casa was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo eliminar las cucarachas y evitar que te vuelvan a salir en casa, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.









ANTERIOR Cremas y tratamientos para curar las hemorroides

MÁS NOTICIAS INTERESANTES