Trabajos

Buscar trabajo

Cómo enviar el currículum a Ghop, el supermercado sin cajeros

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los supermercados Ghop abren su primera tienda inteligente en el mes de julio y están buscando personal para cubrir diferentes puestos de empleo. Esta empresa española inaugura su presencia en el país con un establecimiento en Madrid y necesita contratar a diferentes perfiles profesionales para trabajar en la atención al público, en el área de ventas y en el departamento de marketing, entre otros. En este artículo te explicamos las ofertas de trabajo disponibles y cómo enviar el currículum a Ghop.

Ofertas de empleo Ghop

Ghop es un supermercado que no tiene cajeros ni empleados físicos en la tienda. Pero esto no significa que no tenga una plantilla de trabajadores. Ghop busca a perfiles profesionales que puedan desempeñar funciones de atención al público a través de la asistencia remota a los clientes que necesiten ayuda durante el proceso de compra. Es decir, que la empresa va a contratar a personas para que atiendan a los clientes que quieran comprar en los establecimientos y no sepan hacerlo o tengan algún problema durante el proceso.

Además, la empresa tendrá que contar con personal para colocar los productos y reponerlos, realizar un buen mantenimiento y limpieza del establecimiento, labores de vigilancia, asegurar el buen funcionamiento de compra y llevar a cabo técnicas de venta y comunicación, entre otros. Aunque de momento no se han detallado las ofertas disponibles de empleo, en la web de la empresa sí detallan las áreas de trabajo en las que ofrecen empleo:

Atención al público

Ventas

Marketing y comunicación

Desarrollo e informática

Ingeniería y arquitectura

Cómo enviar el currículum a Ghop

En la web del supermercado hay un apartado específico para todas las personas que estén interesadas en unirse al equipo y trabajar en la empresa. Para enviar el currículum a Ghop tan sólo hay que rellenar este cuestionario con los siguientes datos personales y adjuntar el currículum:

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Área de empleo donde quieres trabajar

Experiencia en ese sector

Adjuntar tu currículum

Indicar el perfil de LinkedIn

Un recuadro para que cuentes o añadas las observaciones que consideres necesarias

La empresa pide a las personas interesadas en formar parte del equipo que adjunten su currículum. Así que si quieres hacer una apuesta segura y destacar sobre el resto de candidatos, te recomendamos que antes de enviar el CV consultes una serie de pautas básicas para saber cómo hacer un buen currículum.

Supermercados inteligentes Ghop

Ghop es una empresa española que aterriza en la capital de España para implantar una nueva forma de hacer la compra: sin colas, sin cajeros y sin esperas. La filosofía de la empresa es ‘Entra, coge y vete’.

Ghop es una tienda que no tiene cajeros y que está abierta siempre, las 24 horas del día los 365 días del año. El proceso de compra es sencillo:

Para entrar en el establecimiento el cliente debe registrarse con el teléfono en la aplicación del supermercado. La forma de pago también es a través del teléfono móvil y la cantidad a pagar la determinan unos terminales (cajas) a través del reconocimiento de los productos que los clientes llevan en las bolsas. En la salida hay un sensor que verifica si todos los productos que una persona se lleva están pagados. Si hay algún producto que no se ha pagado, la puerta no se abre.

Cómo enviar el currículum a Ghop, el supermercado sin cajeros was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo enviar el currículum a Ghop, el supermercado sin cajeros, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES